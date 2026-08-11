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Séville boucle la signature de l’attaquant écossais Robbie Ure en provenance du club suédois de l’IK Sirius
L’Andalousie accueille un attaquant écossais
Séville a officiellement bouclé la signature de l’attaquant écossais Ure en provenance de Sirius, leader du championnat suédois, pour un montant initial de 6,5 M€ (5,5 M£), plus un possible bonus de 2,5 M€ (2,1 M£). L’avant-centre de 22 ans, qui mesure 1,89 m, a signé un contrat de longue durée de cinq ans, soit jusqu’en 2031, après avoir passé sa visite médicale lundi. La direction du club a confié au jeune attaquant la mission de mener l’attaque au stade Ramon Sanchez-Pizjuan la saison prochaine.
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L’Écosse, unie par des liens profonds
Ure devient le troisième joueur né en Écosse à représenter le Séville FC en compétition officielle, après Ted McMinn dans les années 1980 et Duncan McVean Thomson lors de la saison 1915-1916. Les liens historiques du Séville FC avec l’Écosse remontent à ses origines en 1890, marquées par le premier président Edward Farquharson Johnston, le premier capitaine Hugo MacColl et l’ancien entraîneur Jock Wallace dans les années 1980. La trajectoire de la carrière d’Ure s’est envolée après un bilan de 31 buts et sept passes décisives en 50 apparitions depuis son arrivée à Sirius en mars 2025.
La préférence internationale a été clairement affichée
La forme prolifique de l’attaquant en Suède a fait de lui une cible très convoitée à travers l’Europe, après un total de 20 buts et trois passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues cette saison. Bien que ses origines le rendent éligible pour représenter l’Ukraine au niveau senior, l’ancien international écossais chez les jeunes jusqu’aux moins de 21 ans a clairement fait connaître sa position à BBC Scotland le mois dernier, en affirmant sa préférence pour attendre une convocation chez les A de l’Écosse.
- TT
Le défi de la Liga attend
Ce transfert laisse Sirius solidement en tête du classement de l'Allsvenskan avec une avance confortable de 12 points, une série dominatrice portée par l'impressionnant total de 15 buts en championnat d'Ure. Séville fonde de grands espoirs sur l'ancien joueur formé dans les centres de formation des Rangers et d'Anderlecht pour s'intégrer sans accroc au dispositif de l'équipe sous les ordres de Luis Garcia Plaza. Le véritable test de l'adaptation d'Ure au football espagnol viendra lorsque Séville lancera sa campagne de Liga à domicile contre le Rayo Vallecano le samedi 15 août.
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