Séville boucle la signature de l’attaquant écossais Robbie Ure en provenance du club suédois de l’IK Sirius

Ure devient le troisième joueur né en Écosse à représenter le Séville FC en compétition officielle, après Ted McMinn dans les années 1980 et Duncan McVean Thomson lors de la saison 1915-1916. Les liens historiques du Séville FC avec l’Écosse remontent à ses origines en 1890, marquées par le premier président Edward Farquharson Johnston, le premier capitaine Hugo MacColl et l’ancien entraîneur Jock Wallace dans les années 1980. La trajectoire de la carrière d’Ure s’est envolée après un bilan de 31 buts et sept passes décisives en 50 apparitions depuis son arrivée à Sirius en mars 2025.