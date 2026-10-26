Un but et une passe décisive à eux deux en huit journées de Serie A. Tel est, jusqu’à présent, le bilan du duo formé par Randal Kolo Muani et Nick Woltemade, les deux avant-centres de la Juventus. Le but et la passe décisive sont à mettre au crédit du Français, tandis que l’Allemand est toujours à zéro. Les choses se passent mieux en Ligue Europa, où les deux joueurs affichent de bonnes statistiques : deux buts et une passe décisive pour Kolo Muani, trois buts et une passe décisive pour Woltemade.
Les difficultés des deux attaquants à marquer en championnat ont convaincu Spalletti d’opter pour un 3-5-2, un système qui convient en effet aux deux avant-centres, ainsi moins isolés et moins harcelés par les défenseurs adverses. Lorsqu’ils ont été alignés ensemble, Kolo Muani et Woltemade ont effectivement mieux joué, même si, pour l’instant, cela ne se traduit pas par des buts, du moins en championnat.