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CM grafica Juventus Inside Woltemade Kolo MuaniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Seuls Yildiz et le marché des transferts peuvent « sauver » la Juventus de Kolo Muani, de Woltemade et du 3-5-2

Juventus FC
FEATURES
Opinion
R. Kolo Muani
N. Woltemade

Le 3-5-2, avec des attaquants qui ne marquent pas de toute façon, sacrifie les ailiers offensifs.

Un but et une passe décisive à eux deux en huit journées de Serie A. Tel est, jusqu’à présent, le bilan du duo formé par Randal Kolo Muani et Nick Woltemade, les deux avant-centres de la Juventus. Le but et la passe décisive sont à mettre au crédit du Français, tandis que l’Allemand est toujours à zéro. Les choses se passent mieux en Ligue Europa, où les deux joueurs affichent de bonnes statistiques : deux buts et une passe décisive pour Kolo Muani, trois buts et une passe décisive pour Woltemade.


Les difficultés des deux attaquants à marquer en championnat ont convaincu Spalletti d’opter pour un 3-5-2, un système qui convient en effet aux deux avant-centres, ainsi moins isolés et moins harcelés par les défenseurs adverses. Lorsqu’ils ont été alignés ensemble, Kolo Muani et Woltemade ont effectivement mieux joué, même si, pour l’instant, cela ne se traduit pas par des buts, du moins en championnat.

  • Il est toutefois établi que le 3-5-2 est le système qui convient à Kolo Muani et Woltemade. Pour la suite de la saison, la question est ailleurs : le 3-5-2 permet-il aussi de tirer le meilleur parti du reste de l’effectif de la Juventus ? Au vu du grand nombre d’ailiers offensifs dont dispose la Juventus, on serait tenté de répondre non. Il ne fait aucun doute que Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez et Yildiz pourraient, à terme, faire les frais de ce système, dans lequel ils peinent ou peineraient à trouver leur place. Sans compter les joueurs absents sur blessure, Alajbegovic est actuellement le plus pénalisé par le récent virage tactique de Spalletti.


    Pour les prochains mois, deux solutions se dessinent. La première est le retour de Yildiz, le meilleur joueur de l’équipe : laisser de côté Alajebegovic, qui vient d’arriver et doit gagner sa place dans la hiérarchie, est une chose ; se passer du numéro 10 en est une autre. Le retour de blessure de Yildiz obligera sans aucun doute Spalletti à revoir son dispositif tactique actuel. La seconde solution pourrait venir du marché des transferts et dépendra donc du club : l’éventuelle arrivée d’un nouvel avant-centre, un véritable buteur, pourrait enfin permettre à Spalletti de revenir au 4-2-3-1 ou au 4-3-3.

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