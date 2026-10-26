Il est toutefois établi que le 3-5-2 est le système qui convient à Kolo Muani et Woltemade. Pour la suite de la saison, la question est ailleurs : le 3-5-2 permet-il aussi de tirer le meilleur parti du reste de l’effectif de la Juventus ? Au vu du grand nombre d’ailiers offensifs dont dispose la Juventus, on serait tenté de répondre non. Il ne fait aucun doute que Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez et Yildiz pourraient, à terme, faire les frais de ce système, dans lequel ils peinent ou peineraient à trouver leur place. Sans compter les joueurs absents sur blessure, Alajbegovic est actuellement le plus pénalisé par le récent virage tactique de Spalletti.





Pour les prochains mois, deux solutions se dessinent. La première est le retour de Yildiz, le meilleur joueur de l’équipe : laisser de côté Alajebegovic, qui vient d’arriver et doit gagner sa place dans la hiérarchie, est une chose ; se passer du numéro 10 en est une autre. Le retour de blessure de Yildiz obligera sans aucun doute Spalletti à revoir son dispositif tactique actuel. La seconde solution pourrait venir du marché des transferts et dépendra donc du club : l’éventuelle arrivée d’un nouvel avant-centre, un véritable buteur, pourrait enfin permettre à Spalletti de revenir au 4-2-3-1 ou au 4-3-3.