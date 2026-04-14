Selon Sky, le FC Bayern Munich, pourtant souvent cité parmi les prétendants de Schlotterbeck, ne figurerait pas parmi les clubs autorisés à activer une clause libératoire dès cet été.

Vendredi dernier, le défenseur central a prolongé son contrat de quatre ans, jusqu’en 2031, alors que l’accord initial courait jusqu’en 2027. Selon les termes de ce nouveau bail, une clause de départ pourrait être activée dès la fin de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le défenseur central espère profiter d’un tournoi réussi avec la sélection allemande pour franchir dès cet été le pas vers un club de très haut niveau.

À Liverpool comme à Madrid, la défense centrale pourrait nécessiter des renforts cet été : chez les Reds, Ibrahima Konaté n’a pas encore prolongé son contrat, qui expire en 2025, et Virgil van Dijk, bientôt 34 ans, n’est plus tout jeune. Chez les Merengues, les contrats d’Antonio Rüdiger et de David Alaba arrivent à échéance. L’Autrichien, au moins, ne devrait pas se voir proposer de nouveau contrat. De plus, Eder Militao est régulièrement confronté à de graves blessures et à de longues périodes d’indisponibilité. Le Real dispose toutefois encore de deux jeunes défenseurs centraux en réserve : Dean Huijsen et Raul Aeencio.