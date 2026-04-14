Selon Sport Bild, seuls le Real Madrid, le FC Liverpool et un club non nommé peuvent activer la clause que le défenseur central aurait, d’après plusieurs sources, fait inscrire dans son nouveau contrat lors de sa prolongation avec le Borussia Dortmund.
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Seuls trois grands clubs ont les moyens de l’enrôler, pourtant une ombre persiste : de nouveaux détails concernant la clause de départ de Nico Schlotterbeck au BVB viennent d’être révélés
Selon Sky, le FC Bayern Munich, pourtant souvent cité parmi les prétendants de Schlotterbeck, ne figurerait pas parmi les clubs autorisés à activer une clause libératoire dès cet été.
Vendredi dernier, le défenseur central a prolongé son contrat de quatre ans, jusqu’en 2031, alors que l’accord initial courait jusqu’en 2027. Selon les termes de ce nouveau bail, une clause de départ pourrait être activée dès la fin de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Le défenseur central espère profiter d’un tournoi réussi avec la sélection allemande pour franchir dès cet été le pas vers un club de très haut niveau.
À Liverpool comme à Madrid, la défense centrale pourrait nécessiter des renforts cet été : chez les Reds, Ibrahima Konaté n’a pas encore prolongé son contrat, qui expire en 2025, et Virgil van Dijk, bientôt 34 ans, n’est plus tout jeune. Chez les Merengues, les contrats d’Antonio Rüdiger et de David Alaba arrivent à échéance. L’Autrichien, au moins, ne devrait pas se voir proposer de nouveau contrat. De plus, Eder Militao est régulièrement confronté à de graves blessures et à de longues périodes d’indisponibilité. Le Real dispose toutefois encore de deux jeunes défenseurs centraux en réserve : Dean Huijsen et Raul Aeencio.
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Le BVB dispose encore de six semaines pour trouver le successeur de Nico Schlotterbeck.
Selon Sport-Bild, la clause concernant Schlotterbeck ne couvrirait pas l’intégralité du mercato. Elle expirerait mi-juillet, peu après la finale de la Coupe du monde (19 juillet). Tout club intéressé doit donc se décider avant cette échéance. Selon Le Ruhr Nachrichten, la période coulerait jusqu’au début de la saison de Bundesliga, le 28 août, pour un montant estimé entre 50 et 60 millions d’euros.
Si la clause expire bien mi-juillet, le BVB disposera d’environ six semaines pour trouver un successeur à Schlotterbeck. Le mercato estival allemand est quant à lui fixé du 1^(er) juillet 2026 au 31 août 2026.
Lors de la rencontre à domicile du week-end face au Bayer 04 Leverkusen, le défenseur a d’ailleurs été sifflé par le public, signe d’un engagement perçu comme trop tiède envers le club.
Les statistiques de Nico Schlotterbeck au BVB
Interventions
Buts
Passes décisives
Cartons jaunes
Expulsions
156
10
18
26
3