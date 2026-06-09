Seuls deux clubs de Bundesliga sont encore en course. La décision concernant l’avenir du jeune prodige Kennet Eichhorn devrait être prise très prochainement

Selon plusieurs sources concordantes, le BVB et le FC Bayern Munich se seraient retirés de la course en raison des exigences exorbitantes des joueurs. D’après le magazine « kicker », contrairement à ce qu’affirment d’autres médias, le FC Liverpool aurait peu de chances de remporter la mise. C’est plutôt Leverkusen qui semble avoir pris une légère avance.

La clarification du dossier de l’entraîneur vendredi semble avoir dissipé les derniers doutes d’Eichhorn. Selon certaines sources, le jeune joueur de 16 ans aurait patiemment attendu de connaître l’identité du successeur de Kasper Hjulmand à la tête de la Werkself. Un tel engagement peut être interprété comme un signe avant-coureur d’un transfert imminent. On peut donc supposer qu’il a déjà échangé quelques mots avec le nouvel entraîneur du B04, Carles Martinez.

Réputé pour son travail avec les jeunes et souvent comparé à l’ancien mentor des Rheinländer, Xabi Alonso, le technicien espagnol privilégie un jeu de possession qui devrait mettre en valeur les qualités du jeune milieu défensif.

Le RB Leipzig, lui, peut se prévaloir d’un palmarès solide en matière de jeunes talents. Un passage chez les Saxons s’est déjà révélé payant pour plusieurs jeunes, à l’image de Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai ou, plus récemment, Yan Diomande. Mais Leverkusen possède aussi des arguments : Ibrahim Maza, arrivé de Berlin l’été dernier, en est la preuve vivante. Les deux joueurs seraient d’ailleurs en contact étroit.