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Andreas Koenigl

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Seulement six minutes en Coupe du monde ! Un cador turc tenterait de recruter un remplaçant de l’équipe d’Angleterre en lui offrant un contrat de 30 millions d’euros

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O. Watkins

Bien qu'Ollie Watkins n'ait disputé que six minutes de la Coupe du monde jusqu'à présent, Fenerbahce envisagerait de soumettre une offre de 70 millions d'euros pour l'attaquant d'Aston Villa.

Fenerbahçe poursuit la constitution de son effectif pour la nouvelle saison et, selon Sabah Spor, aurait désormais jeté son dévolu sur Olli Watkins, l'attaquant anglais d'Aston Villa qui a participé à la Coupe du monde. Pour recruter cet attaquant de 30 ans, le grand club turc devrait toutefois mettre la main à la poche.

  • Selon cet article, le club actuel de Watkins n’envisagerait des discussions qu’à partir d’une offre supérieure à 40 millions d’euros, son contrat courant jusqu’en 2028. Il faudrait ensuite ajouter environ 30 millions d’euros de salaire sur trois ans.

    Présent à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Watkins affrontera la France samedi soir avec l’Angleterre lors du match pour la troisième place. Pour l’instant, l’attaquant n’a disputé que six minutes dans le tournoi, lors de la victoire 2-0 contre le Panama en phase de groupes.

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  • Fenerbahçe se renforce : Watkins succédera-t-il à Greenwood ?

    Avec Aston Villa, Watkins a remporté l'Europa League la saison dernière après une victoire 3-0 en finale contre le SC Fribourg ; en 55 matchs officiels disputés pour le club de Birmingham, il a inscrit 21 buts et délivré cinq passes décisives.

    Si le transfert se concrétise, Watkins deviendrait la deuxième recrue anglaise de l’été pour le club stambouliote, après l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de Marseille pour 39 millions d’euros. De plus, Fener a déjà finalisé les arrivées de Sidiki Cherif, Vedat Muriqi et Nathan Aké.

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