Selon cet article, le club actuel de Watkins n’envisagerait des discussions qu’à partir d’une offre supérieure à 40 millions d’euros, son contrat courant jusqu’en 2028. Il faudrait ensuite ajouter environ 30 millions d’euros de salaire sur trois ans.

Présent à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Watkins affrontera la France samedi soir avec l’Angleterre lors du match pour la troisième place. Pour l’instant, l’attaquant n’a disputé que six minutes dans le tournoi, lors de la victoire 2-0 contre le Panama en phase de groupes.