Getty Images
Traduit par
« Seulement après demain ! » - Gianluigi Donnarumma adresse un avertissement amusé au rival de Manchester United, Senne Lammens, avant le choc de Ligue des nations
Une rivalité mancunienne relancée en sélection nationale
Donnarumma se prépare à raviver sa rivalité avec son homologue de United, Lammens, lorsque l’Italie affrontera la Belgique. Les deux gardiens se retrouveront face à face en sélection dans une alléchante rencontre du groupe A de la Ligue des nations.
Le match aura lieu dans l’emblématique Stadio Olimpico de Rome vendredi soir, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45, heure française. Le groupe A est complété par la France et la Turquie, ce qui rend un résultat positif vital pour les deux nations alors qu’elles cherchent à prendre rapidement l’avantage au classement.
- Getty Images Sport
Donnarumma couvre d’éloges le gardien belge
Donnarumma a dit le plus grand bien de son homologue belge avant ce choc, reconnaissant l’immense pression qui accompagne le fait de garder les buts de Manchester United.
« C’est un grand gardien et il n’est pas facile de bien faire à Manchester United, a déclaré Donnarumma, cité par Football Italia. Je suis sûr qu’un grand avenir l’attend, je l’ai rencontré, c’est un garçon intelligent et j’espère qu’il continuera à progresser, mais seulement après le match de demain. »
L’histoire récente des derbies penche en faveur du gardien italien
Le duel international à Rome intervient après que les deux gardiens se sont déjà affrontés dans un derby de Manchester de Premier League particulièrement tendu à Old Trafford cette saison. Cette rencontre nationale a vu City faire preuve de résilience après que le milieu de terrain Phil Foden a été expulsé en première période, réduisant les Cityzens à dix.
Malgré cet avantage numérique, Erling Haaland a inscrit l’unique but du match pour offrir une courte victoire 1-0, permettant à Donnarumma de remporter leur premier duel de la saison.
- (C)Getty images
Enjeu de taille à venir dans le groupe A de la Ligue des nations
À l’avenir, les deux gardiens seront cruciaux pour les ambitions de leurs sélections respectives à mesure que la campagne de Ligue des nations se déroulera dans un groupe A très compétitif.
Donnarumma sera déterminé à conserver son bilan victorieux face à Lammens et à aider l’Italie à prendre trois précieux points à domicile, à Rome. De son côté, Lammens aura à cœur d’inspirer la Belgique pour décrocher un résultat mémorable au Stadio Olimpico.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles