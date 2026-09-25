Donnarumma se prépare à raviver sa rivalité avec son homologue de United, Lammens, lorsque l’Italie affrontera la Belgique. Les deux gardiens se retrouveront face à face en sélection dans une alléchante rencontre du groupe A de la Ligue des nations.

Le match aura lieu dans l’emblématique Stadio Olimpico de Rome vendredi soir, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45, heure française. Le groupe A est complété par la France et la Turquie, ce qui rend un résultat positif vital pour les deux nations alors qu’elles cherchent à prendre rapidement l’avantage au classement.