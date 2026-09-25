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Gianluigi Donnarumma Getty Images
Yosua Arya
Traduit par

« Seulement après demain ! » - Gianluigi Donnarumma adresse un avertissement amusé au rival de Manchester United, Senne Lammens, avant le choc de Ligue des nations

G. Donnarumma
S. Lammens
Italie vs Belgique
Italie
Belgique
UEFA Nations League A
Manchester United
Manchester City
Premier League

Le gardien de Manchester City Gianluigi Donnarumma a adressé de chaleureux éloges à son rival de Manchester United, Senne Lammens, avant leur affrontement en Ligue des nations à Rome. Cependant, le portier italien insiste sur le fait qu’il espère que la progression du gardien belge attendra la fin du choc international crucial de vendredi soir au Stadio Olimpico.

  • Une rivalité mancunienne relancée en sélection nationale

    Donnarumma se prépare à raviver sa rivalité avec son homologue de United, Lammens, lorsque l’Italie affrontera la Belgique. Les deux gardiens se retrouveront face à face en sélection dans une alléchante rencontre du groupe A de la Ligue des nations.

    Le match aura lieu dans l’emblématique Stadio Olimpico de Rome vendredi soir, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45, heure française. Le groupe A est complété par la France et la Turquie, ce qui rend un résultat positif vital pour les deux nations alors qu’elles cherchent à prendre rapidement l’avantage au classement.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Donnarumma couvre d’éloges le gardien belge

    Donnarumma a dit le plus grand bien de son homologue belge avant ce choc, reconnaissant l’immense pression qui accompagne le fait de garder les buts de Manchester United.

    « C’est un grand gardien et il n’est pas facile de bien faire à Manchester United, a déclaré Donnarumma, cité par Football Italia. Je suis sûr qu’un grand avenir l’attend, je l’ai rencontré, c’est un garçon intelligent et j’espère qu’il continuera à progresser, mais seulement après le match de demain. »

  • L’histoire récente des derbies penche en faveur du gardien italien

    Le duel international à Rome intervient après que les deux gardiens se sont déjà affrontés dans un derby de Manchester de Premier League particulièrement tendu à Old Trafford cette saison. Cette rencontre nationale a vu City faire preuve de résilience après que le milieu de terrain Phil Foden a été expulsé en première période, réduisant les Cityzens à dix.

    Malgré cet avantage numérique, Erling Haaland a inscrit l’unique but du match pour offrir une courte victoire 1-0, permettant à Donnarumma de remporter leur premier duel de la saison.

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  • donnarumma(C)Getty images

    Enjeu de taille à venir dans le groupe A de la Ligue des nations

    À l’avenir, les deux gardiens seront cruciaux pour les ambitions de leurs sélections respectives à mesure que la campagne de Ligue des nations se déroulera dans un groupe A très compétitif.

    Donnarumma sera déterminé à conserver son bilan victorieux face à Lammens et à aider l’Italie à prendre trois précieux points à domicile, à Rome. De son côté, Lammens aura à cœur d’inspirer la Belgique pour décrocher un résultat mémorable au Stadio Olimpico.

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