« Seul quelqu'un qui n'a pas de sang dans les veines ne ressentirait pas la pression » : l'Italie tremble à l'idée d'une nouvelle catastrophe majeure

Le choix du stade pour le match contre l'Irlande du Nord témoigne de l'ampleur de la nervosité. L'équipe de Gattuso ne jouera pas dans les grandes arènes de Rome ou de Milan ; non, c'est dans la petite ville de Bergame que l'on compte maintenir l'espoir. « Dans un stade plus grand, avec 50 000 à 60 000 spectateurs », « un sentiment de mécontentement » pourrait naître parmi les tifosi dans les tribunes « au bout d’un certain temps », « si ça ne se passe pas bien », explique Gattuso : « À Bergame, lors de mon premier match en tant qu’entraîneur, ils nous ont applaudis à la mi-temps – alors que le score était de 0-0. »

Un score de 0-0 à la fin ne suffirait pas à l’Italie contre l’Irlande du Nord ; seule une victoire permettrait d’accéder, le 31 mars, à une « finale » contre le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine. Et seul le vainqueur de ce match se rendra ensuite à la Coupe du monde XXL cet été et y jouera dans le groupe B contre le co-organisateur le Canada, le Qatar et la Suisse. « Nous devons absolument participer à nouveau à une Coupe du monde », a déclaré l’ancienne star du Bayern Luca Toni sur DAZN. Et c’est justement maintenant que certains joueurs sont blessés ; l’attaquant Federico Chiesa – champion d’Europe 2021 – sera certainement forfait.

Mais d’ici le coup d’envoi, Gattuso ne sera de toute façon pas tant sollicité en tant que tacticien qu’en tant que psychologue. « Les garçons doivent se détendre », déclare l’entraîneur de 48 ans ; dans cette situation de pression, il s’agit avant tout d’aiguiser les sens : « Nous devons garder la tête froide et identifier le danger. Notre faiblesse, c’est que souvent, nous ne les identifions pas. » Et c’est pour cette raison que toute l’Italie tremble à nouveau pour la Coupe du monde.