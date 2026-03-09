Seul Mauricio Pochettino peut sauver Tottenham ! Les Spurs doivent redonner les pleins pouvoirs à l'entraîneur de l'équipe nationale américaine s'ils veulent éviter la relégation en Premier League

Après avoir acquis Lucas Moura du Paris Saint-Germain à la fin du mercato de janvier 2018, Tottenham n'a plus fait aucune signature pendant 18 mois. Et ce, malgré deux demandes très publiques - et inhabituelles - de Pochettino à l'ancien président Daniel Levy.

À la fin de la saison 2017-2018, l'Argentin n'a pas mâché ses mots lors de sa dernière conférence de presse avant l'été, déclarant : « Si nous voulons être de véritables prétendants aux grands trophées, nous devons revoir un peu les choses. Nous devons créer des rêves qui seront possibles à réaliser. Nous sommes peut-être un peu déçus et frustrés parce que nous sommes maintenant proches [des trophées].

Je pense que Daniel va m'écouter, bien sûr. Il faut être courageux. Être courageux est la chose la plus importante, et prendre des risques. Je pense que c'est le moment pour le club de prendre des risques et d'essayer de travailler, si possible, plus dur que la saison précédente pour être à nouveau compétitif, car chaque saison sera plus difficile. »

La seule activité notable des Spurs durant l'été 2018 a été une offre dérisoire pour Jack Grealish, proposant 4 millions de livres sterling plus Josh Onomah, un joueur issu du centre de formation, pensant qu'Aston Villa était au bord de la catastrophe financière. En réalité, le club des West Midlands venait de recevoir de nouveaux investissements et les a renvoyés en riant.

À l'époque, Levy et ses collègues ont insisté sur le fait que Tottenham disposait du budget nécessaire pour renforcer son effectif malgré le retard pris dans le déménagement vers le nouveau stade Tottenham Hotspur, d'une valeur d'un milliard de livres sterling, mais ils ont laissé entendre lors d'une réunion avec les supporters que les transferts étaient en réalité assez difficiles à réaliser. C'était un aveu d'échec envers Pochettino, ses joueurs et les fans. C'était aussi le premier signe que ce régime n'était pas prêt à faire le saut vers un véritable club.

Le Tottenham de Pochettino a fonctionné à vide pendant toute la saison 2018-2019, n'ayant recruté qu'un seul joueur senior lors des deux dernières périodes de transfert, ne parvenant pas à renforcer une équipe déjà peu fournie et manquant l'occasion de remplacer d'autres joueurs lorsque leur concentration a commencé à faiblir. C'est pourquoi atteindre la toute première finale de Ligue des champions du club était d'autant plus miraculeux, mais les circonstances qui ont permis aux Spurs d'y parvenir ont laissé Pochettino encore plus épuisé, et il a laissé entendre qu'il démissionnerait s'ils devenaient effectivement les rois d'Europe.

Peu avant leur célèbre remontée contre l'Ajax en demi-finale, Pochettino a de nouveau averti qu'il était inutile pour les Spurs d'investir autant dans un nouveau stade s'ils comptaient à nouveau négliger leur effectif : « Quand on parle de Tottenham, tout le monde dit que vous avez une maison magnifique, mais qu'il faut la meubler. Si vous voulez avoir une belle maison, vous avez peut-être besoin de meilleurs meubles. Et cela dépend de votre budget si vous comptez dépenser de l'argent. Nous devons respecter des équipes comme Manchester City ou Liverpool qui dépensent beaucoup d'argent.

Nous sommes courageux, nous sommes intelligents, nous sommes créatifs. Il s'agit maintenant d'écrire un nouveau chapitre et d'avoir une idée claire de la manière dont nous allons construire ce nouveau projet. Nous devons reconstruire. Cela va être douloureux. »

Les Spurs ont recruté Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon et Jack Clarke au cours de l'été 2019, mais cela n'a pas suffi à réparer les dégâts des 18 mois précédents et ils ont depuis lors tenté de rattraper leur retard sur le marché. Chaque mercato s'est avéré trop réactif et, parfois, trop tardif.

Pochettino a été limogé cinq mois après la finale de la Ligue des champions, le club s'orientant vers une stratégie « gagner maintenant » sous la houlette de José Mourinho. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu.