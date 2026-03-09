Goal.com
En direct
Mauricio Pochettino TottenhamGOAL

Traduit par

Seul Mauricio Pochettino peut sauver Tottenham ! Les Spurs doivent redonner les pleins pouvoirs à l'entraîneur de l'équipe nationale américaine s'ils veulent éviter la relégation en Premier League

Tottenham se dirige tout droit vers le désastre. Le club pourrait être relégué de la Premier League, et à ce stade de cette saison cauchemardesque, son meilleur espoir de se maintenir pourrait bien être que le football peut changer très rapidement. Plusieurs joueurs clés doivent encore revenir de blessure pour la fin de saison, mais cela pourrait s'avérer insuffisant et trop tardif, surtout compte tenu de la spirale négative dans laquelle le club semble être pris.

La décision d'engager Igor Tudor pour remplacer à court terme l'entraîneur principal Thomas Frank était loin d'être inspirée. C'est Fabio Paratici qui a lancé cette idée à l'automne, au cours de ses derniers mois en tant que co-directeur sportif avant de partir pour la Fiorentina, mais elle n'a été mise en œuvre par le club qu'en février, alors que la saison de Tottenham avait complètement changé de visage. Le club ne risquait plus seulement de rater l'Europe, mais aussi de perdre sa place en Premier League.

À ce rythme, Tudor pourrait ne même pas aller jusqu'au terme de son contrat en juin. Il serait judicieux que les Spurs cherchent une alternative pour remonter le moral des troupes après l'arrivée du Croate, qui a réussi à saper le peu de confiance qui restait à l'équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de candidat qui soit prêt à accepter ce poste qui semble maudit.

Le statut des Spurs en tant qu'équipe de haut niveau, quelques mois seulement après avoir été classés par Deloitte et l'UEFA comme le neuvième club le plus précieux d'Europe, est sérieusement menacé. Toutefois, s'ils parviennent à survivre, il existe au moins un plan pour les aider à se remettre sur pied : ils doivent décrocher leur téléphone et appeler Mauricio Pochettino.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'entraîneur définitif de Tottenham

    Pochettino est l'entraîneur le plus titré de Tottenham de l'ère moderne. Oubliez les trophées comme baromètre et pensez simplement aux meilleures équipes des Spurs dont vous vous souvenez. Elles ont toutes été entraînées par l'Argentin. Mieux encore pour les fans de Tottenham, il aime sincèrement le club, avec ses qualités et ses défauts.

    Tottenham, des supporters aux joueurs en passant par la direction, adorait Pochettino. C'était un tacticien moderne, adepte du pressing et du jeu depuis l'arrière, un manager avisé et exactement le genre de personnalité que l'on souhaite voir à la tête de son club. S'il y avait une image définitive de Pochettino au cours de ses trois premières années chez les Spurs, ce serait celle où il avait les larmes aux yeux lorsque Tottenham a fait ses adieux à l'ancien White Hart Lane pour la dernière fois.

    En 2018, Pochettino avait constitué une équipe de stars comprenant Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli et Christian Eriksen. Ils avaient terminé trois fois consécutives dans les trois premiers pour la première fois depuis les années 1960, lorsqu'ils avaient remporté pour la dernière fois le titre de la Division One. Bien que Pochettino soit très fier d'avoir formé de jeunes joueurs et d'avoir façonné cette équipe à son image, il savait lui aussi que pour aller de l'avant, le club devait recourir au transfert de joueurs.

    Tottenham a vendu son arrière droit Kyle Walker en 2017 après que le défenseur ait demandé à rejoindre une équipe plus à même de remporter des titres. Le club espérait que Barcelone ou le Bayern Munich ferait une offre et qu'il pourrait vendre à l'étranger, mais aucune offre de ce type n'est venue. Walker a finalement rejoint Manchester City pour 50 millions de livres sterling, ce qui était à l'époque un transfert record pour un arrière latéral.

    Le même été, les Spurs ont reçu des marques d'intérêt de la part de Manchester United pour le défenseur gauche Danny Rose et le défenseur polyvalent Eric Dier. Certains pensaient qu'ils auraient pu rapporter 100 millions de livres sterling à eux deux, mais les deux joueurs sont finalement restés. À ce moment-là, la direction du club ne voulait pas être perçue comme un club vendeur, mais avec le recul, il aurait peut-être été préférable d'accepter l'argent et de le réinvestir, surtout compte tenu de l'embargo effectif imposé à Pochettino.

    • Publicité
  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rattraper son retard

    Après avoir acquis Lucas Moura du Paris Saint-Germain à la fin du mercato de janvier 2018, Tottenham n'a plus fait aucune signature pendant 18 mois. Et ce, malgré deux demandes très publiques - et inhabituelles - de Pochettino à l'ancien président Daniel Levy.

    À la fin de la saison 2017-2018, l'Argentin n'a pas mâché ses mots lors de sa dernière conférence de presse avant l'été, déclarant : « Si nous voulons être de véritables prétendants aux grands trophées, nous devons revoir un peu les choses. Nous devons créer des rêves qui seront possibles à réaliser. Nous sommes peut-être un peu déçus et frustrés parce que nous sommes maintenant proches [des trophées].

    Je pense que Daniel va m'écouter, bien sûr. Il faut être courageux. Être courageux est la chose la plus importante, et prendre des risques. Je pense que c'est le moment pour le club de prendre des risques et d'essayer de travailler, si possible, plus dur que la saison précédente pour être à nouveau compétitif, car chaque saison sera plus difficile. »

    La seule activité notable des Spurs durant l'été 2018 a été une offre dérisoire pour Jack Grealish, proposant 4 millions de livres sterling plus Josh Onomah, un joueur issu du centre de formation, pensant qu'Aston Villa était au bord de la catastrophe financière. En réalité, le club des West Midlands venait de recevoir de nouveaux investissements et les a renvoyés en riant.

    À l'époque, Levy et ses collègues ont insisté sur le fait que Tottenham disposait du budget nécessaire pour renforcer son effectif malgré le retard pris dans le déménagement vers le nouveau stade Tottenham Hotspur, d'une valeur d'un milliard de livres sterling, mais ils ont laissé entendre lors d'une réunion avec les supporters que les transferts étaient en réalité assez difficiles à réaliser. C'était un aveu d'échec envers Pochettino, ses joueurs et les fans. C'était aussi le premier signe que ce régime n'était pas prêt à faire le saut vers un véritable club.

    Le Tottenham de Pochettino a fonctionné à vide pendant toute la saison 2018-2019, n'ayant recruté qu'un seul joueur senior lors des deux dernières périodes de transfert, ne parvenant pas à renforcer une équipe déjà peu fournie et manquant l'occasion de remplacer d'autres joueurs lorsque leur concentration a commencé à faiblir. C'est pourquoi atteindre la toute première finale de Ligue des champions du club était d'autant plus miraculeux, mais les circonstances qui ont permis aux Spurs d'y parvenir ont laissé Pochettino encore plus épuisé, et il a laissé entendre qu'il démissionnerait s'ils devenaient effectivement les rois d'Europe.

    Peu avant leur célèbre remontée contre l'Ajax en demi-finale, Pochettino a de nouveau averti qu'il était inutile pour les Spurs d'investir autant dans un nouveau stade s'ils comptaient à nouveau négliger leur effectif : « Quand on parle de Tottenham, tout le monde dit que vous avez une maison magnifique, mais qu'il faut la meubler. Si vous voulez avoir une belle maison, vous avez peut-être besoin de meilleurs meubles. Et cela dépend de votre budget si vous comptez dépenser de l'argent. Nous devons respecter des équipes comme Manchester City ou Liverpool qui dépensent beaucoup d'argent.

    Nous sommes courageux, nous sommes intelligents, nous sommes créatifs. Il s'agit maintenant d'écrire un nouveau chapitre et d'avoir une idée claire de la manière dont nous allons construire ce nouveau projet. Nous devons reconstruire. Cela va être douloureux. »

    Les Spurs ont recruté Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon et Jack Clarke au cours de l'été 2019, mais cela n'a pas suffi à réparer les dégâts des 18 mois précédents et ils ont depuis lors tenté de rattraper leur retard sur le marché. Chaque mercato s'est avéré trop réactif et, parfois, trop tardif.

    Pochettino a été limogé cinq mois après la finale de la Ligue des champions, le club s'orientant vers une stratégie « gagner maintenant » sous la houlette de José Mourinho. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manque de leadership

    Levy était le grand patron de Tottenham au quotidien. Malgré tous ses défauts, il a dirigé les Spurs de manière presque exemplaire et a mérité le droit d'essayer de les faire passer au niveau supérieur depuis son arrivée en 2001 jusqu'à son départ de White Hart Lane en 2017. Il a fait construire le nouveau stade dans le cadre de ce qui a parfois été décrit comme une mission solitaire, désespéré d'aider le club à trouver de nouvelles sources de revenus.

    Le principal inconvénient de Levy était qu'il ne pouvait s'empêcher de se mettre des bâtons dans les roues. Il s'est montré intransigeant sur la politique de transfert malgré les demandes des managers qui souhaitaient augmenter les salaires, comme l'ont récemment attesté Ange Postecoglou et Gareth Bale dans le podcast Stick to Football. Il a été accusé de diriger Tottenham comme une entreprise et n'a pas fait grand-chose pour contrer cet argument. Il a essayé, mais n'a souvent pas réussi à déléguer son pouvoir. En termes simples, il n'a jamais donné l'impression d'être un « vrai homme de football ».

    L'ancien capitaine Hugo Lloris a affirmé que les joueurs des Spurs avaient été récompensés pour avoir atteint la finale de la Ligue des champions 2019 par des montres de luxe offertes personnellement par Levy. Elles étaient gravées des mots « Finalistes de la Ligue des champions ». « J'aurais préféré qu'il n'y ait rien d'écrit dessus », a déclaré Lloris, ce qui n'a fait qu'alimenter les suggestions selon lesquelles Levy manquait d'esprit de compétition.

    Au pire, Levy était la cible de toutes les critiques. La famille Lewis, qui dirige le club à plus grande échelle mais pas de la même manière quotidienne que Levy, a licencié son président en septembre, déclarant qu'elle visait « plus de victoires, plus souvent ».

    Les responsabilités de Levy ont été reprises par le PDG Vinai Venkatesham, Peter Charrington devenant président non exécutif. Qu'est-ce que cela signifie ? Très peu de choses, en fin de compte. Il y a un vide au niveau du leadership à Tottenham, qui s'étend de la salle du conseil au terrain, permettant à une glissade vers la médiocrité du milieu de tableau de se transformer en une lutte contre la relégation. Les Spurs ont besoin d'une figure de proue pour les représenter à nouveau.

  • Johan LangeGetty Images

    Fin de Lange

    Comme mentionné précédemment, la principale raison du déclin de Tottenham réside dans son incapacité à reconstruire son effectif. Le club s'est trop concentré sur le recrutement de jeunes espoirs qui ne sont pas encore prêts à jouer ou de milieux de terrain « combattants » qui manquent des capacités techniques nécessaires pour compléter leurs coéquipiers.

    Johan Lange a rejoint les Spurs en provenance d'Aston Villa en novembre 2023, d'abord en tant que directeur technique, puis en tant que directeur sportif. Il a supervisé cinq périodes de transfert complètes, pendant lesquelles Tottenham est passé du statut de prétendant à la Ligue des champions à celui de club luttant pour sa survie. C'est une situation qui a inquiété les supporters lors de la dernière période de transfert en janvier, d'autant plus que le club entamait sa troisième saison consécutive marquée par de nombreuses blessures, mais Lange a expliqué qu'il ne voulait pas céder à la panique.

    « Il n'y avait tout simplement pas beaucoup de joueurs disponibles sur le marché en janvier... Il y a beaucoup de blessures en janvier, et nous sommes sans aucun doute un club qui en souffre en ce moment », a-t-il déclaré aux chaînes du club des Spurs. « Pendant la période des transferts, même si les blessures sont très frustrantes, il est très important de rester discipliné, car a) les joueurs reviennent et b) si vous pouvez alors, disons, faire un « achat stressant » d'un joueur de football, alors oui, le sentiment immédiat que cela vous procure est agréable. Mais bien sûr, cela ne sert à rien de recruter des joueurs qui ne nous aideront pas à court terme, à moyen terme ou même à long terme.

    « Donc, même si c'est très frustrant avec toutes ces blessures, la majorité des joueurs reviendront cette saison, ici, et j'espère que certains reviendront très bientôt. Et il est important, en tant que club, de rester discipliné et de faire de notre mieux pour ne recruter que des joueurs qui peuvent aider l'équipe, maintenant ou à l'avenir. »

    Au 9 mars, les Spurs comptent toujours 10 (dix) joueurs de l'équipe première blessés. L'équipe de recrutement a une fois de plus négligé de réaliser que lorsque ces problèmes de condition physique s'accumulent, cela a un effet domino. Les joueurs qui sont généralement robustes sont épuisés, d'autres sont placés à des postes qui ne sont pas les leurs pour essayer de compenser.

    Lange a misé sur l'avenir des Spurs. S'ils sont effectivement relégués, il ferait bien de ne plus jamais travailler dans le football anglais.

  • Eddie Howe Unai Emery Mikel ArtetaGetty Images

    Les « managers » sont de retour

    L'obsession moderne du football pour les modèles de clubs où le « manager » n'est que le « coach principal » pourrait bien avoir atteint son point culminant. Les directeurs sportifs et techniques existent toujours, mais ils ne sont plus nécessairement les seuls responsables du recrutement.

    Tottenham serait bien avisé de s'inspirer de deux rivaux qui ont fait leur entrée dans le « big six » au cours des trois dernières années, Aston Villa et Newcastle. Ils ont rendu le pouvoir, le contrôle et l'autonomie à leurs entraîneurs respectifs, Unai Emery et Eddie Howe, et tout le projet s'articule autour d'eux. Cette unité a été essentielle pour remonter au classement et prétendre à des titres prestigieux.

    Cela peut sembler difficile à croire aujourd'hui, mais au début de l'ascension d'Arsenal vers le titre, le club a dû reprendre le contrôle à Tottenham dans la lutte pour le pouvoir dans le nord de Londres. Les Gunners, qui connaissaient leur pire période depuis un quart de siècle, ont rapidement promu Mikel Arteta de « coach principal » à « manager » en 2020. Leur situation s'est aggravée avant de s'améliorer, mais une fois qu'Arteta a imposé son empreinte sur tous les aspects du club, celui-ci a recommencé à progresser.

    Le bon manager peut être une figure fédératrice. Pour Tottenham, ce doit être Pochettino. Personne d'autre ayant mis les pieds à Hotspur Way depuis 2014 n'a mieux compris ce que sont les Spurs et ce dont ils ont besoin que lui. Ils ont emprunté la voie des « gagnants », ils ont emprunté la voie du « nous ne paniquons pas », mais toutes les routes mènent à l'Argentin.

  • Affaire en suspens

    Pochettino n'a pas caché son désir de revenir à Tottenham. Plus tôt cette année, il a révélé dans le podcast High Performance Podcast que c'était le seul club qui lui tenait toujours à cœur. « Les gens dans la rue, les fans de Tottenham, me témoignent vraiment leur amour et leur reconnaissance, et je pense que c'est ce qui rend ce club si spécial », a déclaré Pochettino, qui vit toujours à Londres.

    Il a également évoqué les ambitions élevées que les Spurs devraient avoir, bien qu'il ait tenu ces propos début février, avant que leur situation actuelle ne s'installe comme la moisissure envahissant une luxueuse demeure du centre-ville.

    « Gagner l'Europa League, comme l'équipe l'a fait, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant », a poursuivi Pochettino. « Il ne suffit pas de se battre pour la Carabao Cup, la FA Cup, l'Europa League ou la Conference League. C'est un club qui devrait, ou qui doit, parce que c'est ce qu'attendent les fans, être en Ligue des champions, se battre pour la Ligue des champions, essayer de croire qu'il peut gagner la Ligue des champions et aussi se battre pour la Premier League et croire qu'il peut gagner la Premier League. »

    La mauvaise défense a été un problème sur le terrain pour les Spurs au cours des deux dernières saisons, mais le véritable poison a été leur négligence dans le dernier tiers dans un monde post-Kane. Même lors de la deuxième saison de Postecoglou, les équipes adverses se sont habituées à la façon dont Tottenham structurait ses attaques et neutralisait facilement leur menace, étant donné l'obstination de l'Australien dans ses tactiques. Lorsque Frank a été nommé avec pour mission de rendre l'équipe plus conservatrice, il a parfois complètement supprimé l'attaque de l'équation - sa déclaration selon laquelle « nous allons perdre 100 % des matchs de football » reste dans les mémoires. Sous Tudor, c'est l'incohérence des Spurs avec le ballon qui les tue autant que leurs défaillances en défense.

    L'ambition sur le terrain peut parfois refléter celle en dehors, et les 12 derniers mois à Tottenham en sont la preuve. Pochettino, cependant, n'a rien perdu de sa volonté d'être le meilleur.

  • Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Réunir le club

    Le poste à Tottenham n'est plus attractif. Ni aujourd'hui, ni à la fin de la saison s'ils restent en première division, et encore moins s'ils descendent. Depuis le départ de Pochettino en 2019, ses successeurs ont tendance à connaître les pires moments de leur carrière respective à N17.

    Les propriétaires des Spurs, sous le feu des critiques, ont quelques mesures de relations publiques à leur disposition. Pochettino, qui ne serait pas nécessairement rebuté par l'idée de diriger Tottenham en Championship, est non seulement le favori des fans pour raviver leur passion pour leur club, mais il est aussi, à ce stade, probablement le candidat le plus qualifié et le plus intéressé par le poste. Ajoutez à cela les départs de Lange et peut-être même de l'ancien directeur d'Arsenal, Venkatesham, et vous obtenez le premier signe que les dirigeants du club souhaitent sérieusement opérer le changement radical dont il a cruellement besoin.

    Le retour de Pochettino serait également accueilli avec plus de bienveillance et de patience que celui de tout autre outsider. Même après une performance prometteuse contre le PSG en Supercoupe de l'UEFA et une victoire à l'extérieur contre Manchester City lors de son premier mois, les Spurs de Frank ont tout de même été hués à la mi-temps et à la fin de son premier match perdu, une défaite 1-0 à domicile contre Bournemouth. Même alors, de nombreux supporters n'étaient pas prêts à croire aux promesses du club, mais la plupart seraient ravis de saisir l'occasion de retrouver Pochettino.

    Tottenham est en ruine et un seul homme est capable de le reconstruire. Ils n'ont plus rien à perdre en retournant vers leur ancien amour.

Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0