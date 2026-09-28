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« Seul lui peut répondre ! » : pourquoi Cristiano Ronaldo, furieux, a snobé les fans après sa rare mise sur le banc avec le Portugal
Ronaldo reste sur le banc pour la première fois en 18 ans
Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, a vécu un fait rare en sélection lors de la victoire 2-1 contre la Norvège, dimanche, en Ligue des nations de l’UEFA à Oslo. Le sélectionneur Jorge Jesus a choisi de laisser l’attaquant de 41 ans sur le banc des remplaçants pendant l’intégralité des 90 minutes.
Cette décision a marqué la première fois en 18 ans que Ronaldo a assisté du début à la fin à un match international officiel en compétition sans entrer en jeu.
La dernière fois remonte à l’Euro 2008, lorsque le Portugal s’était incliné 2-0 contre la Suisse en phase de groupes.
- NTB
L’attaquant a zappé les remerciements d’après-match aux supporters à Oslo
Selon O Jogo, après le coup de sifflet final, Ronaldo a alimenté les sujets de discussion d'après-match en filant directement au tunnel. Alors que ses coéquipiers se sont rassemblés sur la pelouse pour applaudir les 500 supporters portugais ayant fait le déplacement dans l'Ullevaal Stadion, le capitaine brillait par son absence.
Revenant sur l'incident après la rencontre, Jesus a admis qu'il n'avait pas remarqué sur le moment le départ prématuré de son capitaine.
L'entraîneur a confirmé qu'il comptait avoir une conversation en privé avec Ronaldo au sujet de ses devoirs en tant que capitaine de l'équipe.
Jesus explique une décision tactique et défend la rotation de l’effectif
Louant l’organisation défensive du Portugal et son exécution tactique à Oslo, Jesus a défendu sa décision de ne pas faire entrer Ronaldo en cours de match. Le sélectionneur a expliqué que la physionomie de la rencontre ne justifiait pas l’introduction d’un attaquant au profil spécifique de Ronaldo.
Jesus a réitéré que son absence lors du match contre la Norvège ne signifiait pas une diminution de son rôle pour la superstar d’Al-Nassr.
« Seul lui peut répondre à cela », a déclaré Jesus au sujet du camouflet des supporters. « Le fait est que, simplement parce qu’il n’a pas joué aujourd’hui, cela ne veut pas dire que je ne compte pas sur lui. Je lui ai dit que je le ferais entrer, mais je n’ai pas pensé qu’il était justifié d’effectuer ce changement pour un attaquant avec les caractéristiques de Cris. »
- Bildbyran
Le Portugal prépare son choc face au Danemark en tant que leader du groupe
Le Portugal boucle sa récupération d’après-match à Oslo avant de rentrer au pays pour préparer sa prochaine rencontre de Ligue des nations contre le Danemark. L’équipe de Jesus entend s’appuyer sur ses victoires contre le pays de Galles et la Norvège pour consolider sa première place dans le groupe A.
Jesus a insisté sur le fait que Ronaldo reste une option prioritaire pour débuter le prochain match contre le Danemark.
Ronaldo cherche à retrouver sa place dans le onze de départ pour cette réception.
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