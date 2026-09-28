Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, a vécu un fait rare en sélection lors de la victoire 2-1 contre la Norvège, dimanche, en Ligue des nations de l’UEFA à Oslo. Le sélectionneur Jorge Jesus a choisi de laisser l’attaquant de 41 ans sur le banc des remplaçants pendant l’intégralité des 90 minutes.

Cette décision a marqué la première fois en 18 ans que Ronaldo a assisté du début à la fin à un match international officiel en compétition sans entrer en jeu.

La dernière fois remonte à l’Euro 2008, lorsque le Portugal s’était incliné 2-0 contre la Suisse en phase de groupes.