Viktor Gyokeres a été recruté à prix d’or en 2025, Arsenal cherchant à résoudre un problème de longue date à l’Emirates Stadium. L’attaquant suédois a inscrit 21 buts lors de sa première saison, toutes compétitions confondues, mais il n’a pas encore convaincu tout le monde, y compris son entraîneur, qu’il est la solution au problème du numéro 9 d’Arsenal.

Gyokeres n’a été titulaire qu’une seule fois en Premier League cette saison, Havertz étant régulièrement chargé de mener l’attaque. Il a marqué à quatre reprises, après avoir ouvert son compteur pour la saison 2026-2027 lors du Community Shield, mais est loin d’afficher une grande efficacité devant le but.

La question de savoir si Arsenal dispose de suffisamment d’atouts en attaque pour viser le plus prestigieux des trophées continentaux reste posée. Le club est passé tout près de cet objectif la saison dernière, avant de subir une défaite cruelle aux tirs au but face au PSG en finale de la Ligue des champions 2026.

Le poids lourd de Ligue 1 aligne souvent une attaque fluide, avec des joueurs comme Ousmane Dembele, Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia qui se déplacent sur tout le terrain et permutent. Le FC Barcelone avait adopté une approche similaire à l’époque de Pep Guardiola au Camp Nou et ne s’appuie pas actuellement sur un avant-centre de métier pour mener son attaque.