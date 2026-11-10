« Seul le PSG peut jouer sans avant-centre » : William Gallas met Arsenal en garde pour la Ligue des champions alors que les tenants du titre en Premier League tentent d’écrire l’histoire en Europe
Le PSG a remporté deux titres européens sans numéro 9
Viktor Gyokeres a été recruté à prix d’or en 2025, Arsenal cherchant à résoudre un problème de longue date à l’Emirates Stadium. L’attaquant suédois a inscrit 21 buts lors de sa première saison, toutes compétitions confondues, mais il n’a pas encore convaincu tout le monde, y compris son entraîneur, qu’il est la solution au problème du numéro 9 d’Arsenal.
Gyokeres n’a été titulaire qu’une seule fois en Premier League cette saison, Havertz étant régulièrement chargé de mener l’attaque. Il a marqué à quatre reprises, après avoir ouvert son compteur pour la saison 2026-2027 lors du Community Shield, mais est loin d’afficher une grande efficacité devant le but.
La question de savoir si Arsenal dispose de suffisamment d’atouts en attaque pour viser le plus prestigieux des trophées continentaux reste posée. Le club est passé tout près de cet objectif la saison dernière, avant de subir une défaite cruelle aux tirs au but face au PSG en finale de la Ligue des champions 2026.
Le poids lourd de Ligue 1 aligne souvent une attaque fluide, avec des joueurs comme Ousmane Dembele, Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia qui se déplacent sur tout le terrain et permutent. Le FC Barcelone avait adopté une approche similaire à l’époque de Pep Guardiola au Camp Nou et ne s’appuie pas actuellement sur un avant-centre de métier pour mener son attaque.
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Arsenal peut-il conquérir l’Europe sans attaquant prolifique ?
Arsenal peut-il venir à bout de ce que la France, l’Espagne et l’Allemagne ont de mieux à offrir pour savourer un premier sacre en Ligue des champions sans un redoutable attaquant à la pointe de sa quête du trophée ?
Interrogé sur ce point, Gallas, ancien défenseur d’Arsenal qui s’exprimait en partenariat avec SeatPick, la plateforme de référence pour les billets d’Arsenal, a déclaré à GOAL : « Je pense que seul le PSG peut jouer sans attaquant. C’est la seule équipe qui peut encore gagner des matches et remporter la Ligue des champions sans attaquant. Luis Enrique joue sans véritable numéro neuf depuis de nombreuses années, il maîtrise donc parfaitement ce système.
« Pour Arsenal et Mikel Arteta, je pense qu’il a vraiment besoin de ce numéro neuf qui peut l’aider à gagner ces matches importants et à inscrire ce but décisif. Pour l’instant, il semble qu’ils n’aient pas ce numéro neuf. »
Jouer sur plusieurs tableaux permet de faire tourner l’effectif
Arteta aura de nombreuses occasions de trouver la formule gagnante cette saison, alors qu’Arsenal, champion en titre, compte déjà cinq points d’avance en tête de la Premier League.
Le club a toutefois subi une défaite surprise face à Fleetwood, pensionnaire de League Two, en Carabao Cup, mais entamera une nouvelle campagne de FA Cup en 2027 et reste invaincu après quatre rencontres européennes, avec des affrontements épiques contre le Borussia Dortmund et le Real Madrid qui approchent à grands pas.
Interrogé sur la possibilité que la compétition sur plusieurs fronts contribue à satisfaire tout le monde au sein d’Arsenal, alors que des joueurs comme Gyokeres réclament davantage de temps de jeu, Gallas a ajouté : « Malheureusement, Arsenal est désormais éliminé de la Carabao Cup. C’est pourtant une bonne compétition pour satisfaire les joueurs et leur donner le sentiment de faire partie du projet, car nous savons qu’en début de saison, tout le monde est très enthousiaste à l’idée de se battre pour sa place.
« Petit à petit, quand vous vous battez, que vous vous entraînez très dur et que, le week-end venu, vous ne figurez pas dans le onze de départ ou n’êtes pas retenu dans le groupe, votre enthousiasme commence peu à peu à retomber.
« C’est particulièrement vrai pendant la période hivernale, en novembre, décembre et janvier. En tant que joueur, vous n’êtes soudain plus le même. Vous allez à l’entraînement, mais sans vraiment la même motivation, car avant même de mettre les pieds sur le terrain d’entraînement, vous savez presque que vous ne serez pas dans le onze de départ le week-end suivant ou que vous ne serez pas retenu dans le groupe. C’est parfois très difficile pour les joueurs.
« C’est pourquoi ils doivent être vraiment très forts. Mikel Arteta sait communiquer avec ses joueurs pour faire en sorte que leur saison ne s’arrête pas là. »
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Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : une série de matches épique se profile
Arsenal retrouvera la compétition après la dernière trêve internationale avec un déplacement à Newcastle le 21 novembre. Ce match marquera le début d’un enchaînement de rencontres passionnant jusqu’à la fin de l’année civile.
Avant l’arrivée de 2027, Arsenal affrontera Dortmund, Manchester City, Tottenham, son rival du derby du nord de Londres, le Real Madrid et Manchester United. Il faudra se montrer dangereux devant le but pour traverser cette série de matches exigeants sans trop de dommages.
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