La plupart des observateurs de la Bundesliga savent que l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, domine actuellement le classement des buteurs. Mais qui trône en tête du même classement en deuxième division ? Moins de gens le savent.
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Seul Harry Kane fait mieux ! Un ancien arrière droit devient subitement le deuxième meilleur buteur d’Allemagne
Contrairement à la Premier League, le meilleur buteur de notre championnat évolue au sein du 16^e du classement. Il a déjà marqué 17 buts en 18 matchs. Soit un toutes les 93 minutes – un rythme que seul Kane, en Allemagne, parvient à surpasser (un but toutes les 65 minutes). Même Deniz Undav, du VfB Stuttgart, qui talonne Kane, n’atteint pas cette cadence (un but toutes les 106 minutes).
Cet homme, c’est Mateusz Zukowski, qui évolue au 1. FC Magdebourg. Le Polonais de 24 ans a inscrit un peu plus de 35 % des buts de ce club menacé de relégation, auxquels s’ajoutent trois passes décisives.
Si l’on pense qu’il traverse simplement une période de forme exceptionnelle, comme cela arrive parfois à de nombreux attaquants, il faut savoir que Magdebourg l’a en réalité recruté l’été dernier en tant que latéral droit, alors qu’il se remettait d’une fracture du métatarse.
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Mateusz Zukowski a manqué les huit premières rencontres.
Zukowski s'était blessé alors qu'il évoluait encore sous les couleurs de son ancien club, le Slask Wroclaw. Le FCM envisage alors de renoncer à la transaction. Cependant, après le départ de Martijn Kaars, meilleur buteur de la saison précédente avec 19 réalisations, vers le FC St. Pauli contre un chèque record de quatre millions d’euros, le club décide, à vingt-quatre heures de la clôture du mercato, d’engager tout de même Zukowski pour 250 000 euros, le présentant comme une « recrue pour l’avenir ». (Otmar Schork, alors directeur sportif).
Un choix surprenant, non seulement parce que Zukowski avait manqué les huit premières journées en raison de sa blessure, mais aussi parce qu’il n’avait inscrit que cinq buts en 132 matchs professionnels avant son arrivée. Le FCM ne l’envisageait d’ailleurs pas comme un avant-centre, mais plutôt comme un défenseur latéral droit, poste où il s’était illustré en 2022 en étant transféré de Lechia Gdansk aux Rangers de Glasgow pour 600 000 euros.
Mais il ne s’impose pas : après sept mois et une seule apparition, son aventure écossaise prend fin et il est prêté au Lech Poznan. Il y a près de trois ans, le club de Breslau a donc frappé un grand coup. Au total, Zukowski compte 105 matchs dans l’élite polonaise, mais a souvent débuté sur le banc (52 fois remplaçant).
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Un stage de fin de saison a permis à Mateusz Zukowski de s’imposer comme attaquant.
Au Slask, relégué en 2e division la saison passée, Zukowski a pu, pour la première fois, multiplier les essais à différents postes. Il a ainsi été aligné à plusieurs reprises sur les ailes droite et gauche, et les statistiques recensent même trois apparitions en tant qu’avant-centre. Malgré tout, en 37 matchs officiels lors de l’exercice 2024/25, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises.
À Magdebourg, il a d’abord été écarté des terrains pendant deux mois suite à une opération au pied. Pendant ce temps, le club a connu un début de saison catastrophique, précipitant le départ de l’entraîneur Markus Fiedler. Son successeur, Petrik Sander, a immédiatement misé sur Zukowski dès sa reprise.
L’entraîneur a immédiatement aligné le quadruple international U21 en attaque, séduit par une séance d’entraînement particulièrement convaincante. « Nous ne savions pas exactement de quel type de joueur il s’agissait. Lors d’une séance conclusive axée sur les tirs au but, il a expédié les ballons dans les filets avec une telle puissance que les gardiens ne savaient plus où donner de la tête. Petrik Sander a alors tranché : « Mateusz n’a rien à faire sur le côté droit de la défense », a récemment expliqué son partenaire offensif Baris Atik dans l’émission « At Broski – Die Sport-Show ».
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L’enfance difficile de Zukowski : « Il battait ma mère »
Sans Atik, auteur de cinq buts et onze passes décisives depuis le poste d’ailier gauche, et sans Zukowski, Magdebourg serait nettement plus en difficulté. « Je connais Mateusz par cœur et je sais comment il fonctionne », explique Atik. « J’analyse ses courses et il anticipe mes passes. Notre association est très efficace. »
Polyvalent, Zukowski impose sa taille dans les airs, excelle dans le contrôle de balle et fait valoir un physique imposant dos au but. Sa vitesse et sa puissance en font un redoutable finisseur. Au terme de sa onzième sortie seulement, il a déjà franchisé la barre des dix buts – un seuil atteint plus rapidement, depuis la création de la 2. Bundesliga à poule unique en 1981, par seulement deux autres joueurs : Sambo Choji avec Sarrebruck en 2000 et Patrick Helmes sous les couleurs de Cologne en 2006.
Son parcours est d’autant plus remarquable qu’on connaît les conditions difficiles dans lesquelles il a grandi. À 20 ans, alors qu’il évoluait à Gdańsk, il s’est confié dans le podcast « Znajomi Ze Slyszenia » : sa mère a été victime de violences conjugales de la part de son mari. « Il battait ma mère, c’était une période difficile à la maison », a-t-il déclaré.
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Mateusz Zukowski pourrait-il déjà changer de club après seulement une saison ?
Sa mère a subi quatre opérations, deux de ses frères ont pris la mauvaise voie et il a suivi une thérapie pendant des années. « Je n'aime pas y repenser. Ma mère y repense souvent et se met à pleurer », explique-t-il. Zukowski s’est fait tatouer sa date de naissance. « Je me suis toujours dit que je voulais aider ma famille et me reconstruire grâce au football, pour que nous puissions avoir une vie meilleure. »
Sur le plan financier, il a déjà atteint cet objectif depuis longtemps. Mais grâce à sa forme exceptionnelle, il peut espérer des revenus encore plus lucratifs. Comme Kaars l’année dernière, il pourrait quitter le FCM après une seule saison, car les recruteurs le suivent désormais régulièrement. Le club de Saxe-Anhalt n’a pas communiqué la durée de son contrat.
« C’est dans la nature du métier qu’un joueur qui marque beaucoup de buts attire l’attention d’autres clubs », a récemment déclaré Peer Jaekel, le successeur de Schork. « Nous ferons tout pour qu’il se sente aussi bien à Magdebourg qu’il le souhaite et qu’il le puisse. J’espère donc qu’il continuera à marquer beaucoup de buts et qu’il restera longtemps. » Un objectif ambitieux, surtout si le club saxon était relégué.
Mateusz Zukowski : un panorama complet de sa carrière professionnelle
Période Club Matchs officiels Buts Passes décisives 2017-2022 Lechia Gdańsk 50 2 1 2019-2020 Chojniczanka Chojnice (prêt) 12 0 0 2022-2023 Rangers FC 1 0 0 2022-2023 Lech Poznań (prêt) 3 0 0 2023-2025 Śląsk Wrocław 66 3 6 Depuis 2025 1. FC Magdebourg 19 17 3