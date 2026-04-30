Contrairement à la Premier League, le meilleur buteur de notre championnat évolue au sein du 16^e du classement. Il a déjà marqué 17 buts en 18 matchs. Soit un toutes les 93 minutes – un rythme que seul Kane, en Allemagne, parvient à surpasser (un but toutes les 65 minutes). Même Deniz Undav, du VfB Stuttgart, qui talonne Kane, n’atteint pas cette cadence (un but toutes les 106 minutes).

Cet homme, c’est Mateusz Zukowski, qui évolue au 1. FC Magdebourg. Le Polonais de 24 ans a inscrit un peu plus de 35 % des buts de ce club menacé de relégation, auxquels s’ajoutent trois passes décisives.

Si l’on pense qu’il traverse simplement une période de forme exceptionnelle, comme cela arrive parfois à de nombreux attaquants, il faut savoir que Magdebourg l’a en réalité recruté l’été dernier en tant que latéral droit, alors qu’il se remettait d’une fracture du métatarse.