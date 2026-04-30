La plupart des observateurs de la Bundesliga savent que l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, domine actuellement le classement des buteurs. Mais qui trône en tête du même classement en deuxième division ? Moins de personnes le savent.
Traduit par
Seul Harry Kane fait mieux ! Un ancien arrière droit devient soudainement le deuxième meilleur buteur d’Allemagne
Contrairement à la Premier League, le meilleur buteur de notre championnat évolue au sein du 16e du classement. Il a déjà marqué 17 fois en 18 matchs. Soit un but toutes les 93 minutes, un rythme que seul Kane, en Allemagne, parvient à surpasser (un but toutes les 65 minutes). Même Deniz Undav, du VfB Stuttgart, qui talonne Kane, n’atteint pas cette cadence (un but toutes les 106 minutes).
Cet homme, c’est Mateusz Zukowski, qui évolue au 1. FC Magdebourg. Le Polonais de 24 ans a inscrit un peu plus de 35 % des buts du club, actuellement menacé de relégation, et a également délivré trois passes décisives.
Si l’on pense qu’il traverse simplement une période de forme exceptionnelle, comme cela arrive parfois à de nombreux attaquants, il faut savoir que Magdebourg l’a en réalité recruté l’été dernier en tant que latéral droit, malgré une fracture du métatarse.
- Getty Images Sport
Mateusz Zukowski a manqué les huit premières rencontres.
Zukowski s’était blessé alors qu’il évoluait encore sous les couleurs de son ancien club, le Slask Wroclaw. Le FCM envisage alors de renoncer à la transaction. Cependant, après le départ de Martijn Kaars, meilleur buteur de la saison précédente (19 réalisations), vers le FC St. Pauli contre un chèque record de quatre millions d’euros, le club décide, à vingt-quatre heures de la clôture du mercato, d’engager tout de même Zukowski pour 250 000 euros, le présentant comme une « recrue pour l’avenir ». (Otmar Schork, alors directeur sportif).
Un choix surprenant, non seulement parce que Zukowski avait manqué les huit premières journées en raison de sa blessure, mais aussi parce qu’il n’avait inscrit que cinq buts en 132 matchs professionnels avant son arrivée. Le FCM ne l’envisageait d’ailleurs pas comme un avant-centre, mais plutôt comme un défenseur latéral droit, poste où il s’était distingué en 2022 au point de rejoindre les Rangers de Glasgow en provenance de Lechia Gdansk contre un chèque de 600 000 euros.
Mais l’international polonais ne s’impose pas : après sept mois et une seule apparition, il est prêté au Lech Poznan. C’est donc un joueur expérimenté, mais encore en quête de confirmation, que Wroclaw avait recruté il y a près de trois ans. Au total, Zukowski compte 105 matchs dans l’élite polonaise, dont 52 en tant que remplaçant.
- Getty Images Sport
Un stage de fin de saison a permis à Mateusz Zukowski de s’imposer comme attaquant.
Au Slask, relégué en 2e division la saison passée, Zukowski a pu, pour la première fois, tester plusieurs positions sur le terrain. Aligné à plusieurs reprises sur l’aile droite ou gauche, voire en tant qu’avant-centre (trois apparitions), il n’a toutefois marqué que deux buts en 37 matchs officiels lors de l’exercice 2024/25.
À Magdebourg, il a d’abord été écarté des terrains pendant deux mois suite à une opération au pied. Pendant son indisponibilité, le club a connu un début de saison catastrophique, précipitant le départ de l’entraîneur Markus Fiedler. Son successeur, Petrik Sander, a immédiatement misé sur Zukowski dès sa reprise.
L’entraîneur a immédiatement aligné le quadruple international U21 en attaque, séduit par une séance d’entraînement particulièrement convaincante. « Nous ne savions pas exactement de quel type de joueur il s’agissait. Lors d’une séance conclusive axée sur les tirs au but, il a expédié les ballons au fond des filets avec une telle puissance que les gardiens ne savaient plus où donner de la tête. Sander a alors tranché : « Mateusz n’a rien à faire sur le côté droit de la défense », raconte son partenaire offensif Baris Atik dans l’émission « At Broski – Die Sport-Show ».
- Getty Images
L’enfance difficile de Zukowski : « Il battait ma mère »
Sans Atik, auteur de cinq buts et onze passes décisives depuis le poste d’ailier gauche, et sans Zukowski, Magdebourg serait nettement plus en difficulté. « Je connais Mateusz par cœur et je sais comment il fonctionne », explique Atik. « J’analyse ses courses et il anticipe mes passes. Notre association est très efficace. »
Les atouts de Zukowski sont multiples : dominant dans les airs, il excelle également dans le contrôle de balle et, grâce à son physique imposant, se montre à l’aise dos au but. Vif et puissant, il fait preuve d’un véritable instinct de buteur. Au terme de sa onzième sortie seulement, il a déjà franchisé la barre des dix buts – un seuil atteint plus rapidement, depuis la création de la 2. Bundesliga à poule unique en 1981, par seulement deux autres joueurs : Sambo Choji avec Sarrebruck en 2000 et Patrick Helmes sous les couleurs de Cologne en 2006.
Son parcours est d’autant plus remarquable qu’il a grandi dans un environnement très difficile. À 20 ans, alors qu’il évoluait à Gdańsk, il s’est confié dans le podcast « Znajomi Ze Slyszenia » : sa mère a été victime de violences conjugales. « Il battait ma mère, c’était une période très dure à la maison », a-t-il raconté.
- Getty Images Sport
Mateusz Zukowski pourrait-il déjà changer de club après seulement une saison ?
Sa mère a subi quatre opérations, deux de ses frères ont pris la mauvaise voie et il a suivi une thérapie pendant des années. « Je n'aime pas y repenser. Ma mère y repense souvent et se met à pleurer », confie-t-il. Pour garder sa famille en tête, Zukowski s’est fait tatouer sa date de naissance. « Je me suis toujours dit que je voulais aider les miens et me reconstruire grâce au football, afin que nous ayons une vie meilleure. »
Sur le plan financier, il a déjà atteint cet objectif depuis longtemps. Mais grâce à sa forme exceptionnelle, il peut espérer des revenus encore plus lucratifs. Comme Kaars l’année dernière, il pourrait quitter le FCM après une seule saison, car il est désormais régulièrement observé par des recruteurs. Le club de Saxe-Anhalt n’a pas communiqué la durée de son contrat.
« C’est dans la nature du métier : un joueur qui marque beaucoup de buts attire l’attention d’autres clubs », a récemment déclaré Peer Jaekel, le successeur de Schork. « Nous ferons tout pour qu’il se sente aussi bien à Magdebourg qu’il le souhaite et qu’il le imagine. J’espère donc qu’il continuera à marquer beaucoup de buts et qu’il restera longtemps. » Un objectif ambitieux, surtout si le club saxon était relégué.
Mateusz Zukowski : un panorama complet de sa carrière professionnelle
Période Club Matchs officiels Buts Passes décisives 2017-2022 Lechia Gdańsk 50 2 1 2019-2020 Chojniczanka Chojnice (prêt) 12 0 0 2022-2023 Rangers FC 1 0 0 2022-2023 Lech Poznań (prêt) 3 0 0 2023-2025 Śląsk Wrocław 66 3 6 Depuis 2025 1. FC Magdebourg 19 17 3