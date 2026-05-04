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Tim Ursinus

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Seul Harry Kane, au Bayern Munich, fait mieux. Vinicius Junior est le grand bénéficiaire du départ de Xabi Alonso au Real Madrid

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Real Madrid
Vinicius Junior
A. Arbeloa
X. Alonso
H. Kane
Bayern Munich

L’ départ de Xabi Alonso du Real Madrid a surtout profité à Vinicius Junior, comme le révèle une statistique éloquente.

Depuis l’arrivée d’Álvaro Arbeloa, le Brésilien est le deuxième meilleur buteur des grands championnats européens, derrière Harry Kane (FC Bayern Munich).

  • En chiffres : depuis l’arrivée d’Arbeloa, Vinicius a inscrit 15 buts en 23 matchs, tandis que Kane a marqué 24 fois pour le champion d’Allemagne durant la même période. Sous les ordres d’Alonso, l’attaquant brésilien s’était montré bien moins efficace devant le but, ne trouvant le chemin des filets qu’à sept reprises en 33 rencontres.

    Selon plusieurs sources, Vinicius lui-même se plaignait au sein du vestiaire madrilène du style de travail et de l’attitude d’Alonso. Les frictions se sont multipliées jusqu’à éclater au grand jour lors de son remplacement durant le Clásico en octobre. Ces tensions auraient poussé Alonso à annoncer, dès la finale perdue de la Supercoupe d’Espagne en janvier face au même Barcelone, son départ anticipé. Vinicius a confirmé plusieurs mois plus tard que les relations entre les deux hommes étaient tendues.

    Selon la radio espagnole COPE, les premiers accrocs remonteraient à la Coupe du monde des clubs de l’été précédent, époque à laquelle Alonso venait tout juste de succéder à Carlo Ancelotti. 

    Selon cette même source, Vinicius aurait mal pris l’idée de commencer sur le banc au profit d’un trio offensif composé de Kylian Mbappé et Gonzalo García. Alonso aurait alors modifié son plan initial pour aligner la superstar dès le coup d’envoi.

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    Real Madrid : Álvaro Arbeloa à nouveau sur la touche

    Malgré l’arrivée d’Arbeloa, la tempête ne s’est pas apaisée à Madrid. Pire encore. Eliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern, le Real a aussi abandonné la Liga. Son rival historique, le FC Barcelone, pourrait même sceller le titre dimanche prochain, lors du match retour du Clásico. Pour la deuxième saison consécutive, Vinicius et ses partenaires risquent donc de rester bredouilles. 

    Parallèlement, Arbeloa se serait mis à dos plusieurs cadres du vestiaire, dont l’atmosphère serait devenue « explosive », selon la presse ibérique. Ce climat tendu pourrait déjà lui coûter son poste : la direction merengue aurait même déjà lancé la chasse à son successeur, avec José Mourinho en pole position aux yeux du président Florentino Pérez.

    Parallèlement, Vinicius se rapproche d’une prolongation de contrat. Son bail actuel court jusqu’en 2027, mais les spéculations sur un départ ont persisté depuis plus d’un an, faute de signature officielle. Depuis, les deux parties se seraient entendues sur les grandes lignes d’une prolongation ; il ne resterait plus que quelques détails à finaliser. 

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