Seul Harry Kane, au Bayern Munich, fait mieux. Vinicius Junior est le grand bénéficiaire du départ de Xabi Alonso au Real Madrid

En chiffres : depuis l’arrivée d’Arbeloa, Vinicius a inscrit 15 buts en 23 matchs, tandis que Kane a marqué 24 fois pour le champion d’Allemagne durant la même période. Sous les ordres d’Alonso, l’attaquant brésilien s’était montré bien moins efficace devant le but, ne trouvant le chemin des filets qu’à sept reprises en 33 rencontres.

Selon plusieurs sources, Vinicius lui-même se plaignait au sein du vestiaire madrilène du style de travail et de l’attitude d’Alonso. Les frictions se sont multipliées jusqu’à éclater au grand jour lors de son remplacement durant le Clásico en octobre. Ces tensions auraient poussé Alonso à annoncer, dès la finale perdue de la Supercoupe d’Espagne en janvier face au même Barcelone, son départ anticipé. Vinicius a confirmé plusieurs mois plus tard que les relations entre les deux hommes étaient tendues.

Selon la radio espagnole COPE, les premiers accrocs remonteraient à la Coupe du monde des clubs de l’été précédent, époque à laquelle Alonso venait tout juste de succéder à Carlo Ancelotti.

Selon cette même source, Vinicius aurait mal pris l’idée de commencer sur le banc au profit d’un trio offensif composé de Kylian Mbappé et Gonzalo García. Alonso aurait alors modifié son plan initial pour aligner la superstar dès le coup d’envoi.