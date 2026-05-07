L'attaquant du club allemand le plus titré a attendu le temps additionnel (90e+4) pour égaliser et offrir le match nul 1-1 face aux Français. Il devient ainsi, après Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), le deuxième joueur de l'histoire à marquer lors de six matches à élimination directe consécutifs en Ligue des champions.
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Seul Cristiano Ronaldo avait réussi cet exploit auparavant ! Harry Kane égale le record de CR7 lors de l'élimination du Bayern Munich face au PSG en Ligue des champions
Kane a marqué lors des deux matches des 8es de finale contre l’Atalanta Bergame, des deux matches des quarts contre le Real Madrid et des deux rencontres face au Paris Saint-Germain. Seul Ronaldo, sous le maillot du Real entre 2012 et 2013, avait réalisé la même performance.
Malgré son but, Kane n’a pas pu empêcher le Bayern de concéder le nul, insuffisant pour se qualifier après la défaite 4-5 subie à Paris il y a une semaine lors d’un match spectaculaire. L’aventure européenne du FCB s’arrête donc là, tandis que le PSG affrontera Arsenal en finale le 30 mai. Kane ne pourra donc plus viser un record unique : marquer en finale.
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Harry Kane devra encore patienter avant de remporter son premier trophée de Ligue des champions.
Kane devra encore patienter pour soulever sa première Coupe d’Allemagne. L’an passé, il a déjà conquis le titre de champion d’Allemagne avec le Bayern ; cette saison, le doublé championnat-Coupe d’Allemagne est à sa portée, les Munichois devant défier le VfB Stuttgart en finale.
Sur l’ensemble de la saison, l’Anglais brille sous le maillot bavarois : en 48 matchs toutes compétitions confondues, il a déjà marqué 55 buts et délivré sept passes décisives.
À deux journées de la fin, le titre de meilleur buteur de la Bundesliga lui est presque acquis, et en Ligue des champions il pointe au deuxième rang des scorers, juste derrière Kylian Mbappé du Real Madrid.