Kane a marqué lors des deux matches des 8es de finale contre l’Atalanta Bergame, des deux matches des quarts contre le Real Madrid et des deux rencontres face au Paris Saint-Germain. Seul Ronaldo, sous le maillot du Real entre 2012 et 2013, avait réalisé la même performance.

Malgré son but, Kane n’a pas pu empêcher le Bayern de concéder le nul, insuffisant pour se qualifier après la défaite 4-5 subie à Paris il y a une semaine lors d’un match spectaculaire. L’aventure européenne du FCB s’arrête donc là, tandis que le PSG affrontera Arsenal en finale le 30 mai. Kane ne pourra donc plus viser un record unique : marquer en finale.