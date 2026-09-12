Arsenal a réalisé un début brillant dans sa défense du titre, attirant l’attention grâce à un football fluide qui lui a permis d’enchaîner trois victoires de suite. Alors qu’Arsenal était souvent surnommé « Set Piece FC » lors de son sacre la saison dernière en raison de son efficacité sur coups de pied arrêtés, tous les buts inscrits cette saison l’ont été dans le jeu.

S’exprimant avant le choc au Stadium of Light, Arteta a expliqué sa vision de la progression de l’équipe : « J’aime beaucoup ce que j’ai vu de l’équipe jusqu’à présent. Bien sûr, il s’agit de créativité, mais aussi de faire en sorte que ce qui se passe sur le terrain soit ce que nous voulons. Et d’avoir cette domination, ce contrôle et cette menace à l’esprit.

« C’est la manière dont nous devons continuer et évoluer dans certains domaines, et c’est un domaine sur lequel nous avons mis beaucoup d’accent, et maintenant nous avons récupéré beaucoup de joueurs. »

L’entraîneur exhorte son groupe à rester impitoyable, déclarant : « Les opportunités et les synergies que nous créons avec l’équipe sont bien plus fortes et nous allons continuer à être comme ça. C’est toujours l’intention.

« Parfois, c’est le niveau des adversaires, parfois le niveau d’exécution, et cela doit aussi augmenter pour être beaucoup plus efficaces et dominants tout au long des matches, et nous allons continuer à le faire. »