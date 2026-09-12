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« Set Piece FC », c’est fini ?! Mikel Arteta révèle l’objectif secret d’Arsenal cette saison, alors que l’entraîneur des Gunners lance un avertissement impitoyable en Premier League
Arteta exige davantage de panache de la part de ses champions
Arsenal a réalisé un début brillant dans sa défense du titre, attirant l’attention grâce à un football fluide qui lui a permis d’enchaîner trois victoires de suite. Alors qu’Arsenal était souvent surnommé « Set Piece FC » lors de son sacre la saison dernière en raison de son efficacité sur coups de pied arrêtés, tous les buts inscrits cette saison l’ont été dans le jeu.
S’exprimant avant le choc au Stadium of Light, Arteta a expliqué sa vision de la progression de l’équipe : « J’aime beaucoup ce que j’ai vu de l’équipe jusqu’à présent. Bien sûr, il s’agit de créativité, mais aussi de faire en sorte que ce qui se passe sur le terrain soit ce que nous voulons. Et d’avoir cette domination, ce contrôle et cette menace à l’esprit.
« C’est la manière dont nous devons continuer et évoluer dans certains domaines, et c’est un domaine sur lequel nous avons mis beaucoup d’accent, et maintenant nous avons récupéré beaucoup de joueurs. »
L’entraîneur exhorte son groupe à rester impitoyable, déclarant : « Les opportunités et les synergies que nous créons avec l’équipe sont bien plus fortes et nous allons continuer à être comme ça. C’est toujours l’intention.
« Parfois, c’est le niveau des adversaires, parfois le niveau d’exécution, et cela doit aussi augmenter pour être beaucoup plus efficaces et dominants tout au long des matches, et nous allons continuer à le faire. »
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Havertz « imprévisible » mène la charge offensive
La forme de Kai Havertz, dont la polyvalence continue de dérouter les défenseurs adverses, est un facteur majeur dans l’évolution esthétique d’Arsenal. L’international allemand est dans une forme étincelante, apportant des buts et se procurant des occasions tout en occupant différents rôles sur le front de l’attaque. Arteta estime que c’est l’intelligence de jeu de l’attaquant qui le distingue de ses pairs dans l’élite anglaise, au point d’en faire un cauchemar pour les entraîneurs au moment de préparer un plan de jeu contre lui chaque week-end.
Au sujet du rôle tactique de Havertz, Arteta a déclaré : « La meilleure position dépend de ce que le match exige et de ce que l’équipe exige ce jour-là. Il faut être le plus efficace possible, le plus imprévisible possible.
« Kai est extrêmement intelligent, c’est sa plus grande qualité. Il comprend le jeu, il a cinq, dix secondes d’avance sur le jeu, il sait ce qu’il a à faire, il n’a pas besoin d’y réfléchir, il agit simplement. Et il rend simplement meilleurs les joueurs autour de lui, ce qui est une autre énorme qualité.
« En plus de ça, il marque des buts, il se crée des occasions, son volume de course, comme nous le savons tous, est tout simplement exceptionnel. Et il est dans un excellent état émotionnel en ce moment. »
Odegaard retrouve sa forme optimale
Le retour de Martin Odegaard à son meilleur niveau a également constitué un coup de boost important. Le capitaine norvégien a eu du mal avec des pépins physiques au cours des deux dernières saisons, mais il a récemment retrouvé son meilleur niveau, en inscrivant des buts décisifs contre Chelsea et Naples.
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Konsa fait immédiatement forte impression
Sur le plan défensif, l’arrivée d’Ezri Konsa en provenance d’Aston Villa a apporté une nouvelle dimension de leadership à l’arrière-garde. Le recrutement estival à 55 millions de livres sterling s’est intégré sans la moindre difficulté dans le onze de départ, au point de recevoir les éloges de son entraîneur pour sa présence vocale et sa personnalité.
Arteta a été bluffé par la rapidité avec laquelle le défenseur s’est adapté, ajoutant : « C’est certainement quelque chose qu’il faut admirer, parce que ce n’est pas facile du tout et il ne faut pas le considérer comme acquis. Mais après avoir parlé à beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, qu’il s’agisse de membres du staff ou de joueurs, j’avais déjà une idée de la manière dont tout le monde parlait de lui.
« Que c’est une personne qui est formidable pour rassembler les gens. Il a une vraie personnalité, beaucoup de qualités de leader.
« Et on l’a vu dès le premier jour, simplement à sa manière de s’entraîner, à sa manière de parler, à sa manière de se présenter. C’était très impressionnant et jusqu’à présent, il a fait un très bon travail. »
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