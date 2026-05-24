Le jour de la finale de la Coupe d’Allemagne, première grande finale du FC Bayern depuis 2020, alors que les Munichois visent un couronnement mérité pour leur meilleure saison depuis six ans, avec un effectif façonné et un entraîneur recruté par Max Eberl, ce dernier est soudainement remis en cause par l’homme fort du club.

Sur le plan humain, le coup porté par Hoeneß est ignoble. Personne ne comprend pourquoi il a gâché à Eberl cette journée, censée être solennelle pour le club, ni pourquoi il s’est encore mis en avant. Inévitablement, Eberl n’a pas pu savourer pleinement la victoire 3-0 contre le VfB Stuttgart ni le doublé qui l’accompagnait. Inévitablement, il s’est fait du souci pour son avenir et les reproches de Hoeneß. Il était inévitable qu’il doive ensuite prendre position sur ce sujet délicat.

« 60 contre 40 », lance-t-il d’emblée avec un humour noir en zone mixte, avant même la première question. Malgré la joie du titre et du doublé, une ombre planait : la déception face aux propos de Hoeneß. Eberl a exprimé son incompréhension sur le timing, tout en refusant de verser dans l’escalade.

Il a même qualifié de « légitimes » les doutes de Hoeneß et ceux du conseil de surveillance, dont l’influence est déterminante pour son avenir. Sur le fond, le bilan d’Eberl comme directeur sportif du FC Bayern reste ouvert à la critique.