« Ses propositions mènent à la ruine ! » Florentino Pérez contre-attaque son grand rival dans la lutte pour le pouvoir au Real Madrid

Il ne pouvait pas « les laisser reprendre le club. Ce sont toujours les mêmes : les fils, les amis, les frères. » L’actuel président du Real s’agace surtout de voir son adversaire courtiser les électeurs avec de mirobolantes promesses de transferts. « Quelqu’un croit-il sérieusement que, sous ma présidence, les meilleurs joueurs ne viennent pas au Real ? », a-t-il lancé, avant de rappeler son palmarès comme gage de crédibilité.

Récemment, dans une interview accordée au quotidien ABC, Riquelme avait déjà fait part de ses ambitions transfairistes s’il était porté à la présidence. « Nous avons déjà recruté deux stars internationales », a affirmé le joueur de 37 ans. « J’ai un accord pour que deux grands joueurs de renommée mondiale rejoignent le Real Madrid si je suis élu président. Ce sont des joueurs indispensables au projet sportif à court, moyen et long terme. »

Sans dévoiler l’identité des joueurs concernés, il a vivement critiqué la gestion actuelle du club. Pour lui, le Real a perdu son ADN : « En tant que supporter du Real Madrid, je dois dire que ce club manque actuellement de hiérarchie, de professionnalisme, de valeurs et de cette sensibilité qui fait l’essence même du Real Madrid. Tout cela fait un peu défaut. »