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« Ses propositions mènent à la ruine ! » Florentino Pérez contre-attaque son grand rival dans la lutte pour le pouvoir au Real Madrid
Il ne pouvait pas « les laisser reprendre le club. Ce sont toujours les mêmes : les fils, les amis, les frères. » L’actuel président du Real s’agace surtout de voir son adversaire courtiser les électeurs avec de mirobolantes promesses de transferts. « Quelqu’un croit-il sérieusement que, sous ma présidence, les meilleurs joueurs ne viennent pas au Real ? », a-t-il lancé, avant de rappeler son palmarès comme gage de crédibilité.
Récemment, dans une interview accordée au quotidien ABC, Riquelme avait déjà fait part de ses ambitions transfairistes s’il était porté à la présidence. « Nous avons déjà recruté deux stars internationales », a affirmé le joueur de 37 ans. « J’ai un accord pour que deux grands joueurs de renommée mondiale rejoignent le Real Madrid si je suis élu président. Ce sont des joueurs indispensables au projet sportif à court, moyen et long terme. »
Sans dévoiler l’identité des joueurs concernés, il a vivement critiqué la gestion actuelle du club. Pour lui, le Real a perdu son ADN : « En tant que supporter du Real Madrid, je dois dire que ce club manque actuellement de hiérarchie, de professionnalisme, de valeurs et de cette sensibilité qui fait l’essence même du Real Madrid. Tout cela fait un peu défaut. »
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Le Real Madrid pourrait bientôt devenir un club détenu par des investisseurs. « Ce pourraient être les dernières élections ! »
Il a également formulé de graves accusations à l'encontre des projets de privatisation de Pérez. « Ils veulent retirer le club aux membres », a affirmé Riquelme. Le président aurait pour objectif d'ouvrir le club, qui appartient aujourd'hui à 100 % aux socios, à des investisseurs extérieurs, ne serait-ce que pour 5 à 10 %. « Ce pourraient être les dernières élections, c’est ce que pensent beaucoup de gens au Real Madrid ! Car la privatisation arrive », avait déclaré Riquelme.
Perez a toutefois immédiatement répliqué : « C’est faux. Le Real Madrid appartiendra toujours à ses membres », a-t-il martelé, rappelant qu’il avait « risqué sa fortune pour sauver le club ».
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Le Real Madrid sombre dans le chaos, notamment en raison des décisions de Pérez.
Le désastre sportif des Merengues lors de la saison écoulée, conclue sans titre et dans un climat d’agitation permanente, a aussi placé Florentino Pérez sous le feu des critiques. Les choix stratégiques du club, notamment le départ précoce de Xabi Alonso après seulement six mois et la nomination d’Alvaro Arbeloa, n’ont pas produit l’effet escompté. Bien au contraire. Sous Arbeloa, des dissensions ouvertes ont éclaté au sein même du groupe (voir Valverde et Tchouameni), précipitant le club dans le chaos et les règlements de comptes publics en fin de saison.
Pour son successeur, Pérez exige désormais un technicien qui « s’identifie à la culture du Real Madrid » et sait valoriser les stars. Un accord de principe avec José Mourinho est déjà conclu : en cas de réélection le 7 juin, le Portugais effectuera son retour pour un second mandat.
Pérez impute aussi les difficultés de l’exercice écoulé à un calendrier surchargé dès l’entame : « La Coupe du monde des clubs nous a tués. Au bout de trois ou quatre mois, nous avions 28 blessés dans l’équipe première. »