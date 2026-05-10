Ses prédécesseurs au FC Bayern en auraient-ils fait de même ? Même un succès terne à Wolfsburg a suffi à mettre en lumière le génie de Vincent Kompany

Interrogé sur les raisons de la fragilité défensive actuelle, le jeune Tom Bischof s’est montré étonnamment loquace après la victoire 1-0 sur Sky : « Encaisser autant de buts et concéder autant d’occasions est toujours un mauvais signe. Depuis les tribunes, où j’ai dû assister à plusieurs matchs ces derniers temps, j’ai remarqué que nous manquons de rigueur dans le contre-pressing : dès que l’on perd le ballon, il faut immédiatement revenir le chercher. » Peu après, il a ajouté : « Je n’ai pas toujours été directement impliqué ces dernières semaines, c’est juste ce que j’ai remarqué depuis l’extérieur. C’est pour ça qu’on doit souvent parcourir des distances inutilement longues. Quand on a un contre-pressing rapide, on marque énormément de buts. Malheureusement, on a encaissé beaucoup de buts comme ça. »

Si son analyse témoigne d’une honnêteté rafraîchissante et d’une confiance affirmée, elle surprend par sa franchise. Reste que les propos d’un joueur de 20 ans, encore remplaçant, surprennent par leur franchise dès sa première saison au Bayern. D’autant que Bischof s’est lui-même mis hors jeu de ses propres analyses : à Wolfsburg, après une déchirure musculaire et deux matchs passés sur le banc, il effectuait seulement son retour sur la pelouse, quatre semaines plus tard.

Logiquement, la première question posée à l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a visé à savoir si Bischof avait raison. Réponse du technicien : un large sourire, suivi d’une mise au point sans équivoque : « Non, bien sûr que non. C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview. » Des propos inhabituels, quand on sait que critiquer publiquement ses joueurs est généralement tabou pour Kompany. Mais c’est la manière dont il a réagi qui a une nouvelle fois démontré en quoi réside l’un des plus grands talents du Belge, outre les succès qu’on peut lui attribuer d’un point de vue purement footballistique depuis son arrivée à la Säbener Straße : il possède ce don rare de toujours trouver le ton juste dans ses relations avec ses joueurs, même dans les moments délicats. Un avantage précieux sur la plupart de ses homologues, un atout difficile à acquérir.

Sa réponse à l’interview remarquée de Bischof était ferme sans être condescendante, cohérente sans être explosive. Il a simplement esquivé le sujet avec un sourire. Puis, lorsqu’il a contesté l’analyse de son joueur en exposant son propre point de vue, il l’a fait sans aucun emportement : « Le problème, ce n’est pas le manque de volonté de contre-pressing, car on ne peut pas gagner de matchs comme ça. Il ne faut pas toujours chercher à plier le match dans les dix ou quinze premières minutes ; ce n’est pas toujours possible. Nous avons bien entamé le match pendant dix minutes, puis nous avons perdu patience. On peut effectuer un, deux ou trois contre-pressings, mais à un moment donné, les jambes se font lourdes. Je pense que nous avons beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps, grâce à notre comportement avec le ballon. » Autrement dit, il n’était plus utile de revenir aussi souvent et aussi vite au contre-pressing, car le ballon restait davantage dans nos pieds.