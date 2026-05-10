Après plusieurs semaines marquées par de nombreux buts encaissés, le FC Bayern Munich a de nouveau réussi à garder ses cages inviolées lors de sa victoire âprement disputée face au VfL Wolfsburg. Mais cela n'aurait pas été possible sans les exploits du gardien Jonas Urbig : sans ses arrêts, le champion aurait très bien pu être mené à la mi-temps. En effet, l'équipe de Wolfsburg, qui risque la relégation, s'est créé un nombre surprenant d'occasions face au Bayern au cours des 45 premières minutes.
Traduit par
Ses prédécesseurs au FC Bayern en auraient-ils fait de même ? Même un succès terne à Wolfsburg a suffi à mettre en lumière le génie de Vincent Kompany
Interrogé sur les raisons de la fragilité défensive actuelle, le jeune Tom Bischof s’est montré étonnamment loquace après la victoire 1-0 sur Sky : « Encaisser autant de buts et concéder autant d’occasions est toujours un mauvais signe. Depuis les tribunes, où j’ai dû assister à plusieurs matchs ces derniers temps, j’ai remarqué que nous manquons de rigueur dans le contre-pressing : dès que l’on perd le ballon, il faut immédiatement revenir le chercher. » Peu après, il a ajouté : « Je n’ai pas toujours été directement impliqué ces dernières semaines, c’est juste ce que j’ai remarqué depuis l’extérieur. C’est pour ça qu’on doit souvent parcourir des distances inutilement longues. Quand on a un contre-pressing rapide, on marque énormément de buts. Malheureusement, on a encaissé beaucoup de buts comme ça. »
Si son analyse témoigne d’une honnêteté rafraîchissante et d’une confiance affirmée, elle surprend par sa franchise. Reste que les propos d’un joueur de 20 ans, encore remplaçant, surprennent par leur franchise dès sa première saison au Bayern. D’autant que Bischof s’est lui-même mis hors jeu de ses propres analyses : à Wolfsburg, après une déchirure musculaire et deux matchs passés sur le banc, il effectuait seulement son retour sur la pelouse, quatre semaines plus tard.
Logiquement, la première question posée à l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a visé à savoir si Bischof avait raison. Réponse du technicien : un large sourire, suivi d’une mise au point sans équivoque : « Non, bien sûr que non. C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview. » Des propos inhabituels, quand on sait que critiquer publiquement ses joueurs est généralement tabou pour Kompany. Mais c’est la manière dont il a réagi qui a une nouvelle fois démontré en quoi réside l’un des plus grands talents du Belge, outre les succès qu’on peut lui attribuer d’un point de vue purement footballistique depuis son arrivée à la Säbener Straße : il possède ce don rare de toujours trouver le ton juste dans ses relations avec ses joueurs, même dans les moments délicats. Un avantage précieux sur la plupart de ses homologues, un atout difficile à acquérir.
Sa réponse à l’interview remarquée de Bischof était ferme sans être condescendante, cohérente sans être explosive. Il a simplement esquivé le sujet avec un sourire. Puis, lorsqu’il a contesté l’analyse de son joueur en exposant son propre point de vue, il l’a fait sans aucun emportement : « Le problème, ce n’est pas le manque de volonté de contre-pressing, car on ne peut pas gagner de matchs comme ça. Il ne faut pas toujours chercher à plier le match dans les dix ou quinze premières minutes ; ce n’est pas toujours possible. Nous avons bien entamé le match pendant dix minutes, puis nous avons perdu patience. On peut effectuer un, deux ou trois contre-pressings, mais à un moment donné, les jambes se font lourdes. Je pense que nous avons beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps, grâce à notre comportement avec le ballon. » Autrement dit, il n’était plus utile de revenir aussi souvent et aussi vite au contre-pressing, car le ballon restait davantage dans nos pieds.
- Getty Images
Ce que Vincent Kompany a de plus par rapport à ses prédécesseurs au FC Bayern
Difficile à expliquer, mais d’autant plus palpable sur le plan émotionnel : c’est là que réside la force de Kompany dans ce genre de situation. Imaginez que ses prédécesseurs au FC Bayern, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, aient été directement confrontés aux critiques d’un joueur à l’égard de leur propre style de jeu. On imagine aisément qu’ils se seraient brûlé les doigts. Non pas sur le fond, mais parce qu’ils ne sont pas toujours capables de réagir avec la même cohérence que Kompany. « Tom est un super garçon. Mais c’est juste après le match et j’avais un peu plus de recul », a ensuite ajouté l’entraîneur du FCB. Et hop, le sujet est clos.
Cette réaction, à la fois prévisible et exceptionnelle, résume la soirée des Bavarois à la Volkswagen Arena. Champion depuis longtemps et encore marqué par l’élimination en Ligue des champions trois jours plus tôt, le Bayern manquait logiquement d’inspiration à Wolfsburg. Mais la manière dont la 16e équipe du classement a bousculé celle qui est sans doute la deuxième meilleure d’Europe restait exceptionnelle.
« Ils auraient pu marquer cinq buts, ce n’était vraiment pas bon de notre part », a analysé Bischof à propos de la première mi-temps. « Les dix premières minutes étaient encore correctes, on a vu qu’on pouvait se créer des occasions, mais on n’a tout simplement pas continué sur cette lancée. » Wolfsburg a alors pris le jeu à son compte et s’est créé plusieurs occasions chaudes devant le but munichois, mais Urbig, auteur de parades exceptionnelles, a chaque fois repoussé le danger. « La manière dont Manu (Neuer, ndlr) défend quand il en a l’occasion est impressionnante », a déclaré Bischof pour féliciter son gardien.
Le FC Bayern Munich a été surpris par le VfL Wolfsburg en première mi-temps.
Le Bayern n’a réussi qu’à quelques reprises à mettre en difficulté des Loups très compacts défensivement. Harry Kane a eu de loin la plus grosse occasion sur penalty, mais il a légèrement glissé lors de sa tentative à la 36^e minute et a manqué le cadre. Une situation exceptionnelle, car c’était le premier penalty manqué par Kane en Bundesliga après 25 tentatives. Mais, d’une certaine manière, ce raté était aussi prévisible. « Avec Harry, on est en fait toujours sûr qu’il va le marquer. Mais lui aussi a le droit de se tromper de temps en temps », a déclaré Bischof.
Comme lors des deux journées précédentes, à Mayence (4-3) puis face à Heidenheim (3-3) après l’exploit du 19 avril, le champion a encore connu un premier acte laborieux. La différence ? Cette fois, aucun match contre le Paris Saint-Germain n’était programmé, et Kompany n’a donc pas procédé à une rotation aussi extrême. Contrairement aux rencontres face à Mayence et Heidenheim, les trois joueurs de champ les plus influents – Kane, Michael Olise et Joshua Kimmich – étaient d’ailleurs titulaires.
Malgré tout, rien ne fonctionnait, et l’ambiance à la mi-temps devait être électrique. Comme à Mayence et contre Heidenheim, une nette amélioration était attendue après la pause. « J’ai également rendu hommage à l’équipe pour sa réaction. Ce n’est pas facile de revenir au score et de renverser la situation. C’est ce que nous avons encore fait aujourd’hui en deuxième mi-temps », a salué Kompany. Dieter Hecking, son homologue, lui a donné raison : « Ce que Vincent a accompli avec le Bayern cette saison est d’un tout autre niveau. Il y a certes plus de joueurs impliqués que Vincent, mais il faut féliciter le Bayern pour ses performances semaine après semaine. Aujourd’hui encore, ce n’était pas évident : après une telle défaite contre le PSG, ils ont maintenu une grosse pression et donné tout pour gagner. Cela mérite un compliment », a conclu Hecking.
- Getty Images Sport
Au FC Bayern, on refuse de céder à la panique.
Après la mi-temps, le Bayern a soudainement élevé son intensité, étouffant Wolfsburg et ne laissant aucun répit aux locaux. Les occasions se sont multipliées, et la conséquence logique est arrivé avec le magnifique but victorieux d’Olise (56^e). Une action une nouvelle fois prévisible, et pourtant exceptionnelle : l’ailier a percé depuis le côté droit vers l’axe, comme il sait si bien le faire, avant d’enrouler sa frappe du gauche vers le deuxième poteau. Le ballon a filé droit dans la lucarne, une merveille qui devient presque habituelle pour ce joueur d’exception. « Michael a placé la barre si haut pour lui-même que j’aurais été déçu si le ballon n’était pas rentré – et c’est absurde. Ça ne devrait pas être normal, mais il nous y a habitués », déclarait déjà Kompany fin avril, après le coup de génie d’Olise à Mayence.
Comme il l’a refait de manière impressionnante à Wolfsburg, le Bayern a pu faire la fête à nouveau, à peine 72 heures après son élimination face au PSG. Samedi prochain, la fête s’annonce encore plus belle : le FCB recevra son 35^e titre de champion à l’issue de la 34^e journée face au 1. FC Cologne. Une semaine plus tard, le cortège bavarois prendra la direction de Berlin pour défier le VfB Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne.
Interrogé avant la rencontre sur Sky, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a reconnu qu’un échec priverait le club du doublé national et laisserait la saison avec un seul titre, ce qui constituerait une déception. « Vu la manière dont nous jouons, nous sommes champions d’Allemagne, nous étions en demi-finale de la Ligue des champions et nous avons tenu tête à la meilleure équipe d’Europe. Nous sommes aussi de retour en finale de Coupe après plusieurs années, et nous comptons bien la remporter », a-t-il tempéré, évoquant une « saison déjà très, très bonne ». Il a également souligné : « Il y a aussi un aspect subjectif : le nombre de personnes qui s'enthousiasment, le plaisir que l'on prend à regarder les matchs du Bayern. Elles n'ont jamais été fans du Bayern, mais aiment nous regarder parce que c'est le football tel qu'on le souhaite. On ne remporte pas de coupe pour cela, mais ça compte aussi. »
FC Bayern Munich : les cinq dernières rencontres de la saison 2025/26
Date
Concours
Match
Samedi 2 mai
Bundesliga
FC Bayern Munich 3-3 1. FC Heidenheim
Mercredi 6 mai
Ligue des champions
FC Bayern vs Paris Saint-Germain 1-1
Samedi 9 mai
Bundesliga
VfL Wolfsburg 0-1 FC Bayern
Samedi 16 mai
Bundesliga
FC Bayern – 1. FC Cologne
Samedi 23 mai
Coupe d’Allemagne
FC Bayern – VfB Stuttgart