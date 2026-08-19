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« Ses doutes ont créé des doutes » : Jose Mourinho révèle pourquoi le Real Madrid a mis fin à sa poursuite de Rodri, nouvelle recrue de Barcelone
Le Barça boucle le transfert retentissant de Rodri
Rodri a officiellement bouclé un transfert retentissant à Barcelone cet été. Le lauréat du Ballon d'Or 2025 a été présenté en Catalogne mardi et a signé un contrat de quatre ans courant jusqu'en juin 2030.
Barcelone a trouvé un accord total avec City pour un montant fixe garanti de 60 millions d'euros. Toutefois, des bonus liés aux performances pourraient faire grimper la valorisation totale jusqu'à un impressionnant total de 76,5 M€.
L'international espagnol avait poussé pour quitter l'Etihad Stadium après un passage couronné de succès. Le Real Madrid a d'abord été le plus actif pour boucler ce transfert très médiatisé, l'agent Pablo Barquero confirmant qu'il avait formulé une offre irrésistible, avant que le milieu de terrain ne choisisse son rival historique.
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L’hésitation du joueur fait capoter son transfert au Real Madrid
L'entraîneur du Real Madrid, Mourinho, a désormais levé le voile sur cet échec. Le technicien chevronné a confirmé que le géant espagnol lui avait soumis une offre de contrat lucrative, mais l'hésitation du joueur a finalement fait capoter l'opération.
« J'ai parlé avec lui à deux reprises et le Real Madrid lui a fait une très bonne offre », a expliqué Mourinho à El Chiringuito. « Je pense qu'il y a une très bonne relation avec Manchester City. Sans négocier avec Manchester City, le club a pris contact avec Rodri, il lui a fait une offre importante. Rodri avait des doutes, il a hésité et les doutes de Rodri ont créé des doutes chez moi.
« C'est un joueur extraordinaire et il a été très respectueux avec nous, je n'ai rien de négatif à dire, mais le Real Madrid a une dimension telle qu'il ne peut pas avoir des joueurs qui se posent des questions, vous prenez contact et le joueur vous demande : quand dois-je venir ? C'est un peu l'idée, mais il a été très respectueux avec nous. Je lui souhaite le meilleur… pas trop, évidemment… mais je lui souhaite le meilleur. »
Mourinho insiste : l’effectif n’a besoin d’aucun renfort
Malgré l’échec dans le dossier du vainqueur du Ballon d’or de la Coupe du monde 2026, Mourinho a écarté toute idée de regret persistant. Après la fin de l’ère Toni Kroos et Luka Modric, beaucoup voyaient Rodri comme le remplaçant idéal pour dicter le tempo. Cependant, Mourinho a rejeté les affirmations selon lesquelles son effectif souffrirait d’un vide fonctionnel dans l’entrejeu. Le technicien portugais croit fermement au développement des joueurs et fait confiance au talent dont il dispose actuellement.
« Je n’ai pas besoin de Rodri », a déclaré Mourinho. « Nous ne manquons pas de joueurs. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas d’autres recrues parce que le marché est ouvert, mais si vous me demandez directement si c’est terminé pour moi… oui. C’est terminé. J’aime vraiment beaucoup cet effectif. »
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Résoudre le casse-tête du milieu de terrain du club de la capitale
Tout au long de la préparation estivale, Mourinho a aligné son système préféré en 4-2-3-1, avec un double pivot placé derrière la ligne offensive. Federico Valverde et Bernardo Silva ont cumulé le plus grand nombre de minutes comme duo au milieu pendant le programme estival. Alors que le coup d’envoi de la Liga approche à grands pas, la dynamique du milieu madrilène reste l’un des principaux sujets de discussion à l’aube de la nouvelle saison.
Pendant ce temps, Rodri va désormais se concentrer sur son intégration au sein du dispositif du FC Barcelone. Le milieu de terrain cherchera immédiatement à aider son nouveau club à battre les hommes de Mourinho dans la course au titre en Espagne.
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