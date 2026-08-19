L'entraîneur du Real Madrid, Mourinho, a désormais levé le voile sur cet échec. Le technicien chevronné a confirmé que le géant espagnol lui avait soumis une offre de contrat lucrative, mais l'hésitation du joueur a finalement fait capoter l'opération.

« J'ai parlé avec lui à deux reprises et le Real Madrid lui a fait une très bonne offre », a expliqué Mourinho à El Chiringuito. « Je pense qu'il y a une très bonne relation avec Manchester City. Sans négocier avec Manchester City, le club a pris contact avec Rodri, il lui a fait une offre importante. Rodri avait des doutes, il a hésité et les doutes de Rodri ont créé des doutes chez moi.

« C'est un joueur extraordinaire et il a été très respectueux avec nous, je n'ai rien de négatif à dire, mais le Real Madrid a une dimension telle qu'il ne peut pas avoir des joueurs qui se posent des questions, vous prenez contact et le joueur vous demande : quand dois-je venir ? C'est un peu l'idée, mais il a été très respectueux avec nous. Je lui souhaite le meilleur… pas trop, évidemment… mais je lui souhaite le meilleur. »