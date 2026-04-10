Albert Riera connaît parfaitement les lois impitoyables du football. « Personne n'a de crédit », assène l’entraîneur de l’Eintracht Francfort. « Si tu perds trois matchs d'affilée, peu importe que tu aies remporté la Ligue des champions l'année dernière. » L’Espagnol aime distiller ce genre de maximes, mais ses propos détonnent parfois et provoquent des sourcils levés au sein du club.
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Ses déclarations controversées surprennent : un entraîneur de Bundesliga doit-il déjà partir quelques semaines seulement après son arrivée ?
Après le récent match nul concédé face au 1. FC Cologne (2-2), Riera s’est distingué en conférence de presse par des propos pour le moins surprenants, se mettant ainsi sous les projecteurs. Une victoire samedi contre le VfL Wolfsburg (15h30), actuellement en lutte pour éviter la relégation, lui offrirait un bol d’air bienvenue.
Lorsqu’il a pris les rênes à Francfort le 1er février, l’équipe était « non seulement la pire en termes de buts encaissés en Bundesliga, mais aussi dans toute l’Europe », avait-il déclaré après le match contre Cologne. Une formulation très radicale, qui plus est erronée : à la même période, le FC Metz avait encaissé un but de plus en France.
Dans son énumération des matchs non gagnés depuis son arrivée, il a par ailleurs omis le 0-0 à St. Pauli. Une simple bourde, certes, mais qui confirme un tableau déjà net : aussi compétent soit ce spécialiste du football, son goût prononcé pour l’autopromotion le rend impopulaire.
Dans un environnement club déjà critique, cette attitude irrite. Riera se passe d’interprète : il parle certes anglais couramment, mais très vite et, en raison de son accent, parfois de manière peu claire. Ajoutez à cela sa personnalité, et vous obtenez des réponses longues, parfois décousues, qui évitent souvent le cœur de la question.
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Sous la direction de Riera, Francfort n'a concédé que deux défaites en huit matchs.
Un exemple : au lieu d'expliquer, comme on le lui avait demandé, l'importance du buteur Jonathan Burkardt après le match contre Cologne, le monologue de deux minutes de Riera s'est conclu par une déclaration sur ce qu'il souhaite accomplir à l'Eintracht. « Nous sommes sur la voie du progrès et de la construction. Nous avons besoin de temps », a-t-il déclaré. Et Burkardt ? « Johnny est très important. » C'est tout.
Malgré ses particularités de caractère, l’Eintracht, sous la houlette de Riera, affiche désormais une bonne performance avec deux défaites en huit matchs. Sa patte commence à se reconnaître, il a globalement stabilisé une défense auparavant extrêmement vulnérable. Contre Cologne, quelques bonnes idées dans le concept de jeu ont permis à son équipe d’être en passe de l’emporter jusqu’à la fin du match.
L’égalisation tardive a toutefois refroidi les ardeurs et placé l’entraîneur sous les projecteurs à la veille de recevoir Wolfsburg. Riera, conscient de sa marge de manœuvre réduite, doit désormais confirmer.