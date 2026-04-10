Ses déclarations controversées surprennent : un entraîneur de Bundesliga doit-il déjà partir quelques semaines seulement après son arrivée ?

Après le récent match nul concédé face au 1. FC Cologne (2-2), Riera s’est distingué en conférence de presse par des propos pour le moins surprenants, se mettant ainsi sous les projecteurs. Une victoire samedi contre le VfL Wolfsburg (15h30), actuellement en lutte pour éviter la relégation, lui offrirait un bol d’air bienvenue.

Lorsqu’il a pris les rênes à Francfort le 1er février, l’équipe était « non seulement la pire en termes de buts encaissés en Bundesliga, mais aussi dans toute l’Europe », avait-il déclaré après le match contre Cologne. Une formulation très radicale, qui plus est erronée : à la même période, le FC Metz avait encaissé un but de plus en France.

Dans son énumération des matchs non gagnés depuis son arrivée, il a par ailleurs omis le 0-0 à St. Pauli. Une simple bourde, certes, mais qui confirme un tableau déjà net : aussi compétent soit ce spécialiste du football, son goût prononcé pour l’autopromotion le rend impopulaire.

Dans un environnement club déjà critique, cette attitude irrite. Riera se passe d’interprète : il parle certes anglais couramment, mais très vite et, en raison de son accent, parfois de manière peu claire. Ajoutez à cela sa personnalité, et vous obtenez des réponses longues, parfois décousues, qui évitent souvent le cœur de la question.