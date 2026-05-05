Ses coéquipiers désapprouvent son comportement égoïste : Kylian Mbappé serait de plus en plus isolé au Real Madrid

Selon ces informations, Mbappé se serait récemment illustré par un comportement jugé « individualiste », tant sur le terrain qu’en dehors, ce qui déplairait fortement au club. De plus, le fait que le Français bénéficie de trop de privilèges au sein de l’équipe ne serait pas bien perçu.

Selon les informations rapportées, il aurait manqué de respect à un membre du staff lors d’une séance d’entraînement et serait arrivé avec quarante minutes de retard au déjeuner collectif ; dans les deux cas, il n’aurait pas été sanctionné.

Sur le plan collectif, il se marginaliserait de plus en plus : il ne maintiendrait des relations étroites qu’avec les joueurs français du groupe, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.