Selon le journal français L'Équipe, de plus en plus de joueurs du Real Madrid se montreraient agacés par l'attitude de cette star offensive de 27 ans.
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Ses coéquipiers désapprouvent son comportement égoïste : Kylian Mbappé serait de plus en plus isolé au Real Madrid
Selon ces informations, Mbappé se serait récemment illustré par un comportement jugé « individualiste », tant sur le terrain qu’en dehors, ce qui déplairait fortement au club. De plus, le fait que le Français bénéficie de trop de privilèges au sein de l’équipe ne serait pas bien perçu.
Selon les informations rapportées, il aurait manqué de respect à un membre du staff lors d’une séance d’entraînement et serait arrivé avec quarante minutes de retard au déjeuner collectif ; dans les deux cas, il n’aurait pas été sanctionné.
Sur le plan collectif, il se marginaliserait de plus en plus : il ne maintiendrait des relations étroites qu’avec les joueurs français du groupe, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.
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Kylian Mbappé prendrait-il délibérément ses distances avec le Real Madrid ?
Selon plusieurs sources en Espagne, la blessure de l’attaquant de 27 ans, survenue lors du match nul 1-1 contre le Betis Séville, pourrait cacher une volonté de prendre ses distances avec le Real Madrid et ses coéquipiers.
Selon ces bruits de couloir, l’international français aurait « ras-le-bol » des Merengues et chercherait à prendre ses distances. Plusieurs altercations avec Jude Bellingham sont évoquées, et son attitude envers l’entraîneur Alvaro Arbeloa serait également problématique, car il n’apprécierait pas, toujours d’après ces sources, que le club lui préfère Vinicius Junior. Depuis quelque temps, les relations entre les deux superstars sont décrites comme tendues.
Vinicius se sentirait à nouveau nettement plus valorisé sous les ordres d’Arbeloa. Cependant, le départ de ce dernier semble déjà acquis après une saison qui s’achèvera très probablement sans titre. Un scénario qui pourrait réjouir Mbappé, puisque des successeurs seraient déjà recherchés en coulisses, selon plusieurs sources.