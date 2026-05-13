« Le BVB est un grand club, et en tant que grand club et entraîneur ambitieux, on veut bien sûr remporter des titres et mettre ce stade et cette région en ébullition », a déclaré Kovac au Sport Bild.
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« Ses accomplissements me motivent à suivre son exemple » : Niko Kovac salue l’ancien entraîneur du BVB
Kovac a rappelé les grands succès du BVB sous la houlette du légendaire entraîneur Ottmar Hitzfeld, qui a remporté deux fois le championnat d'Allemagne et la Ligue des champions avec le club entre 1991 et 1997. « Ce qu'Ottmar a accompli ici me motive à faire de même », a-t-il déclaré.
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Kovac : Hitzfeld, « une personne formidable et un grand professionnel »
Hitzfeld, qui fut autrefois son entraîneur au Bayern Munich, est « une personne formidable et un véritable expert » qui « reste à ma disposition aujourd’hui encore lorsque j’ai besoin d’un conseil », a déclaré Kovac. « Au-delà des titres, j’apprécie chez lui sa simplicité. Il m’a toujours dit franchement ce qu’il pensait. Accessible, authentique, honnête, doté d’une grande empathie et d’un fort charisme, il excelle dans l’art du management humain : savoir quand fermer les yeux et quand resserrer la vis. » Il excellait dans la gestion humaine, sachant quand fermer les yeux et quand resserrer la vis. »
Le Borussia Dortmund a récemment confirmé son statut en s’adjugeant la Coupe d’Allemagne 2021, son dernier sacre en Bundesliga remontant à 2012. Le plus grand succès de l’histoire du club reste toutefois son triomphe en Ligue des champions 1997.