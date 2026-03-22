À sept journées de la fin de la saison, avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, le titre de champion semble désormais hors de portée du FC Bayern. Mais les Munichois ont encore des objectifs pour la fin de la saison de Bundesliga : il s'agit ni plus ni moins de battre deux records de buts et d'entrer ainsi dans l'histoire.
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« Sérieusement ? C'est effrayant ! » Une statistique inquiétante concernant le FC Bayern déconcerte Joshua Kimmich
Au niveau collectif, le record est de 101 buts, établi lors de la saison 1971/72. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit battu. Après leur victoire 4-0 contre l'Union Berlin, les Munichois en sont à 97 buts. « C'est vraiment fou », a déclaré Joshua Kimmich à propos de ce bilan intermédiaire, qui affiche une moyenne de 3,59 buts par match.
Pourquoi l'efficacité offensive est-elle si bonne cette saison ? « Je dirais en fait que c'est parce que nous avons des attaquants exceptionnels. Mais nous en avons toujours eu ces dernières années », a expliqué Kimmich. « C'est l'équipe. Nous pouvons marquer à n'importe quel moment du match. Nous sommes efficaces en contre-attaque, sur coups de pied arrêtés, en possession de balle. Nous avons de nombreuses possibilités pour marquer des buts. »
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Harry Kane établit un nouveau record, mais ne marque qu'un seul but
Contre l'Union, il y avait même de quoi marquer bien plus que quatre buts. Selon le directeur sportif Christoph Freund, « deux ou trois » buts supplémentaires auraient été possibles – et c'est en réalité un euphémisme. Les Munichois ont tiré 31 fois au but, soit plus que lors de n'importe quel autre match de Bundesliga cette saison. Lennart Karl et Harry Kane ont chacun gâché deux occasions en or de manière assez lamentable.
C'est particulièrement amer pour Kane, qui – deuxième meilleur buteur – est en quête du record de Robert Lewandowski (41 buts) établi lors de la saison 2020/21. Après quatre doublés consécutifs, l'attaquant anglais était resté à deux reprises sans marquer lors de ses dernières sorties. En raison de problèmes au mollet, il ne figurait pas dans le groupe contre le Borussia Mönchengladbach, et n'est entré en jeu que lors du match contre le Bayer Leverkusen.
Lors du match contre l'Union, Kane a tiré au total onze fois au but, un record pour un seul joueur lors d'un match cette saison. Mais en raison notamment de ces deux occasions manquées, il n'a marqué qu'un seul but et totalise désormais 31 réalisations. Pour battre le record, il doit faire passer sa moyenne déjà exceptionnelle de 1,19 but par match à 1,57 lors des matchs de Bundesliga restants. « C'est tout à fait possible », a estimé Kane.
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Grâce notamment à Jonas Urbig, le FC Bayern a conservé ses cages inviolées face à l'Union
Si les autogoals sont monnaie courante pour le FC Bayern cette saison, les « vestes blanches » sont quant à elles tout à fait inhabituelles. En effet, ce n’est que la quatrième fois que les Munichois n’ont pas encaissé de but contre l’Union lors de leur 17e match officiel de l’année 2026. La dernière fois qu’ils avaient réussi à garder leurs cages inviolées, c’était lors de six matchs consécutifs. Le dernier match à domicile de Bundesliga sans encaisser de but remontait même au 1er novembre de l’année dernière.
« Sérieusement ? », a demandé Kimmich, interpellé sur cette statistique. « C'est effrayant. Je n'en avais pas vraiment conscience. » Cette faiblesse pourrait bien se retourner contre eux, notamment lors des prochains matchs de haut niveau de la Ligue des champions (en quarts de finale, ils affronteront le Real Madrid). « Nous devons nous améliorer sur ce point », a déclaré Kimmich. Contre l’Union, le FC Bayern n’a rien concédé pendant longtemps, avant que Jonas Urbig ne réalise un superbe arrêt face à Woo-Yeong Jeong, empêchant ainsi un nouveau but.
Freund a trouvé la performance d’Urbig « très, très bonne ». Non seulement pour son réflexe, mais « surtout pour la façon dont il joue avec ses pieds et pour son implication ». Pour le gardien de 22 ans, ce match devrait être sa dernière apparition pour le moment. Après la trêve internationale, le gardien titulaire Manuel Neuer, récemment blessé, devrait faire son retour dans les cages. Urbig fait ses adieux en se recommandant une nouvelle fois pour rester sur le banc.
Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date Heure Rencontre Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Mardi 7 avril 21 h Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions) Samedi 11 avril 18 h 30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions) Dimanche 19 avril 17h30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)