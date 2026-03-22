Contre l'Union, il y avait même de quoi marquer bien plus que quatre buts. Selon le directeur sportif Christoph Freund, « deux ou trois » buts supplémentaires auraient été possibles – et c'est en réalité un euphémisme. Les Munichois ont tiré 31 fois au but, soit plus que lors de n'importe quel autre match de Bundesliga cette saison. Lennart Karl et Harry Kane ont chacun gâché deux occasions en or de manière assez lamentable.

C'est particulièrement amer pour Kane, qui – deuxième meilleur buteur – est en quête du record de Robert Lewandowski (41 buts) établi lors de la saison 2020/21. Après quatre doublés consécutifs, l'attaquant anglais était resté à deux reprises sans marquer lors de ses dernières sorties. En raison de problèmes au mollet, il ne figurait pas dans le groupe contre le Borussia Mönchengladbach, et n'est entré en jeu que lors du match contre le Bayer Leverkusen.

Lors du match contre l'Union, Kane a tiré au total onze fois au but, un record pour un seul joueur lors d'un match cette saison. Mais en raison notamment de ces deux occasions manquées, il n'a marqué qu'un seul but et totalise désormais 31 réalisations. Pour battre le record, il doit faire passer sa moyenne déjà exceptionnelle de 1,19 but par match à 1,57 lors des matchs de Bundesliga restants. « C'est tout à fait possible », a estimé Kane.