La saison 2026/2027 de Serie C prend progressivement forme. Les dossiers de candidature pour l’exercice 2026-2027 ont été déposés, et la composition des trois groupes, dont le coup d’envoi est prévu fin août, est quasiment arrêtée, dans l’attente toutefois des arbitrages définitifs des instances compétentes. Cinquante-neuf clubs sont pour l’instant engagés, tandis qu’une formation – très probablement Foggia – doit encore être officialisée pour remplacer Ternana, victime d’une procédure de liquidation judiciaire.





Voici la liste des entraîneurs désignés pour les groupes A, B et C :