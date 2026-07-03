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Bari fansGetty Images

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Série C : le point complet sur les entraîneurs. De Bari et La Spezia à Livourne, Pescara et Foggia, voici les choix des 60 clubs

Serie C

La saison 2026/2027 prend forme sur les bancs de touche : voici les entraîneurs qui dirigeront les équipes des groupes A, B et C.

La saison 2026/2027 de Serie C prend progressivement forme. Les dossiers de candidature pour l’exercice 2026-2027 ont été déposés, et la composition des trois groupes, dont le coup d’envoi est prévu fin août, est quasiment arrêtée, dans l’attente toutefois des arbitrages définitifs des instances compétentes. Cinquante-neuf clubs sont pour l’instant engagés, tandis qu’une formation – très probablement Foggia – doit encore être officialisée pour remplacer Ternana, victime d’une procédure de liquidation judiciaire.


Voici la liste des entraîneurs désignés pour les groupes A, B et C :