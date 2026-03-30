Après une première mi-temps animée avec deux buts – un de chaque côté – inscrits à la 35e minute par Rizzo Pinna et à la 38e par Renzi, le match Arezzo-Ascoli s'est décidé en fin de rencontre. La seconde mi-temps a été marquée par très peu d'occasions, l'équipe de Bucchi semblant maîtriser le match dans l'espoir de ramener un match nul qui aurait en effet figé la situation en tête du classement. Mais c'est en fin de match que le tournant s'est produit.

Un échange de ballons dans la surface toscane a conduit les visiteurs à demander une vérification au VAR. L'arbitre a été appelé avec le FVS par Ascoli et, après 4 longues minutes de révision accompagnées de deux expulsions parmi les staffs techniques, il a accordé un penalty pour une retenue prolongée sur un attaquant des Marches. À la 101e minute, c'est l'expérimenté Simone Corazza, 35 ans, qui s'est présenté sur le point de penalty. Imperturbable, il a battu le gardien adverse d'un tir presque parfait. L'ancienjoueur de Novara, Reggina et Cesena a ensuite traversé tout le terrain pour aller exulter sous la tribune réservée à ses supporters, dans ce qui a également été la dernière action de tout le match.





Le but du Joker a donc relancé la lutte pour la promotion avec Ascoli, qui n’est désormais plus qu’à deux points d’Arezzo à quatre journées de la fin. Et ce n’est pas tout : lors du prochain match, les Toscans se rendront chez la Sambenedettese qui, enlisée dans la zone de barrages, pourrait bien rendre service à ses rivaux bianconeri. Tout cela grâce à un penalty sifflé après un FVS et à une transformation impeccable.