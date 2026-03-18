Série C : dates officielles des barrages de promotion et de relégation : fête de la promotion le 7 juin

La Lega Pro a publié aujourd'hui, dans un communiqué officiel, les dates auxquelles se dérouleront toutes les journées des barrages de promotion en Serie B ainsi que celles des barrages de relégation pour éviter la descente en Serie D.





En ce qui concerne la course à une place en Serie B, ce sont pas moins de 28 équipes qui s'affronteront, et une seule remportera le dernier ticket de promotion. Participeront en effet aux barrages toutes les équipes classées de la 2e à la 10e place dans leur groupe respectif, certaines entrant en lice et sautant quelques tours dits « régionaux ».





Le dernier tirage au sort mettra en scène les 4 dernières équipes encore en lice, réparties dans un mini-tableau avec des demi-finales et des finales disputées en double confrontation aller-retour. À partir de ce tour, en cas d'égalité, des prolongations seront jouées avant les tirs au but.



