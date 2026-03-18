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Emanuele Tramacere

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Série C : dates officielles des barrages de promotion et de relégation : fête de la promotion le 7 juin

La Lega Pro a publié aujourd'hui, dans un communiqué officiel, les dates auxquelles se dérouleront toutes les journées des barrages de promotion en Serie B ainsi que celles des barrages de relégation pour éviter la descente en Serie D.


En ce qui concerne la course à une place en Serie B, ce sont pas moins de 28 équipes qui s'affronteront, et une seule remportera le dernier ticket de promotion. Participeront en effet aux barrages toutes les équipes classées de la 2e à la 10e place dans leur groupe respectif, certaines entrant en lice et sautant quelques tours dits « régionaux ».


Le dernier tirage au sort mettra en scène les 4 dernières équipes encore en lice, réparties dans un mini-tableau avec des demi-finales et des finales disputées en double confrontation aller-retour. À partir de ce tour, en cas d'égalité, des prolongations seront jouées avant les tirs au but.


  • LES DATES DES PLAY-OFFS

    PHASE RÉGIONALE

    1er tour | match unique DIMANCHE 3 MAI 2026

    2e tour | match unique MERCREDI6 MAI 2026


    PHASE NATIONALE

    1er tour | match aller DIMANCHE 10 MAI 2026

    1er tour | match retour MERCREDI13 MAI 2026

    2e tour | match aller DIMANCHE 17 MAI 2026

    2e tour | match retour MERCREDI20 MAI 2026


    FINAL FOUR

    Demi-finales | match aller DIMANCHE 24 MAI 2026

    Demi-finales | match retour MERCREDI 27 MAI 2026

    Finale | match aller DIMANCHE 2 JUIN 2026

    Finale | match retour MERCREDI 7 JUIN 2026

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  • LES DATES DES BARRAGES

    Matchs aller | SAMEDI 9 MAI 2026

    Matchs retour | SAMEDI 16 MAI 2026

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