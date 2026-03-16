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Série C, c'est officiel : Liverani limogé par la Ternana, Fazio prend la relève

Il quitte le banc du club ombrien après la défaite à Pesaro et avant le match contre la Samb.

Fabio Liverani n'est plus l'entraîneur de la Ternana. Le club ombrien a limogé l'entraîneur après la défaite 1-0 sur le terrain de la Vis Pesaro, avec un but de Di Paola à la 4e minute et l'expulsion de Dubickas à la 29e minute, qui a réduit l'équipe à 10 joueurs. La direction a désormais confié l'équipe à titre intérimaire à Pasquale Fazio, entraîneur des moins de 17 ans.

La Ternana occupe la dixième place du classement, en zone de barrages, avec 42 points en 30 journées de championnat, à égalité avec Gubbio et Vis Pesaro.

Lors de la prochaine journée du groupe B, vendredi soir, la Ternana recevra la Sambenedettese.

  • LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

    Le club de Ternana Calcio annonce avoir démis Fabio Liverani de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première.

    Le club tient à remercier l'entraîneur et son staff, composé de Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli et Federico Fabellini, pour le travail accompli avec engagement et professionnalisme tout au long de la saison, et leur souhaite bonne chance dans la suite de leur carrière.

    La direction technique de l'équipe première est confiée à titre provisoire à Pasquale Fazio, actuel entraîneur de l'équipe des moins de 17 ans de Ternana, qui dirigera l'équipe à partir de la séance d'entraînement d'aujourd'hui.

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