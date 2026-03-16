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Série C, c'est officiel : Liverani limogé par la Ternana, Catane se sépare de Toscano

Deux entraîneurs de premier plan quittent leur poste dans les championnats de troisième division.

Fabio Liverani n'est plus l'entraîneur de la Ternana. Le club ombrien a limogé l'entraîneur après la défaite 1-0 sur le terrain de la Vis Pesaro, avec un but de Di Paola à la 4e minute et l'expulsion de Dubickas à la 29e minute, qui a réduit l'équipe à 10 joueurs. La direction a désormais confié l'équipe à titre intérimaire à Pasquale Fazio, entraîneur des moins de 17 ans.

La Ternana occupe la dixième place du classement, en zone de barrages, avec 42 points en 30 journées de championnat, à égalité avec Gubbio et Vis Pesaro.

Lors de la prochaine journée du groupe B, vendredi soir, la Ternana recevra la Sambenedettese.

  • CATANE, VIA TOSCANO

    Dans le groupe C, Catane a limogé son entraîneur Domenico Toscano malgré la victoire 2-1 à l'extérieur contre Altamura, grâce à un but de Tiago Casasola à la 97e minute. 

    L'équipe sicilienne occupe la deuxième place du classement avec 64 points en 32 journées de championnat, à 12 points du leader Benevento. 

    Lors de la prochaine journée, Catane recevra Casarano lors du match en retard de lundi soir.

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  • LES COMMUNIQUÉS OFFICIELS

    Le club de Ternana Calcio annonce avoir démis Fabio Liverani de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première.

    Le club tient à remercier l'entraîneur et son staff, composé de Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli et Federico Fabellini, pour le travail accompli avec engagement et professionnalisme tout au long de la saison, et leur souhaite bonne chance dans la suite de leur carrière.

    La direction technique de l'équipe première est confiée temporairement à Pasquale Fazio, actuel entraîneur de la Ternana Under 17, qui dirigera l'équipe à partir de la séance d'entraînement d'aujourd'hui.

    Le Catania Football Club annonce avoir démis de leurs fonctions le responsable technique de l'équipe première, Domenico Toscano, et l'entraîneur adjoint, Michele Napoli : nous remercions ces deux professionnels pour le travail accompli et leur souhaitons bonne chance sur le plan personnel et professionnel.

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