Série C, c'est officiel : Liverani limogé par la Ternana, Catane choisit Viali pour remplacer Toscano

Fabio Liverani n'est plus l'entraîneur de la Ternana. Le club ombrien a limogé l'entraîneur après la défaite 1-0 sur le terrain de la Vis Pesaro, avec un but de Di Paola à la 4e minute et l'expulsion de Dubickas à la 29e minute, qui a réduit l'équipe à 10 joueurs. La direction a désormais confié l'équipe à titre intérimaire à Pasquale Fazio, entraîneur des moins de 17 ans.

La Ternana occupe la dixième place du classement, en zone de barrages, avec 42 points en 30 journées de championnat, à égalité avec Gubbio et Vis Pesaro.

Lors de la prochaine journée du groupe B, vendredi soir, la Ternana recevra la Sambenedettese.