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Série C, c'est officiel : Liverani limogé par la Ternana, Catane choisit Viali pour remplacer Toscano

Deux entraîneurs de premier plan quittent leur poste dans les championnats de troisième division.

Fabio Liverani n'est plus l'entraîneur de la Ternana. Le club ombrien a limogé l'entraîneur après la défaite 1-0 sur le terrain de la Vis Pesaro, avec un but de Di Paola à la 4e minute et l'expulsion de Dubickas à la 29e minute, qui a réduit l'équipe à 10 joueurs. La direction a désormais confié l'équipe à titre intérimaire à Pasquale Fazio, entraîneur des moins de 17 ans.

La Ternana occupe la dixième place du classement, en zone de barrages, avec 42 points en 30 journées de championnat, à égalité avec Gubbio et Vis Pesaro.

Lors de la prochaine journée du groupe B, vendredi soir, la Ternana recevra la Sambenedettese.

  • CATANE, VIALI REMPLACE TOSCANO

    Dans le groupe C, Catane a limogé l'entraîneur Domenico Toscano malgré la victoire 2-1 sur le terrain d'Altamura, grâce à un but de Tiago Casasola à la 97e minute. 

    Il est remplacé par William Viali, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2027. 

    L'équipe sicilienne occupe la deuxième place du classement avec 64 points en 32 journées de championnat, à 12 points du leader Benevento. 

    Lors de la prochaine journée, Catane recevra Casarano lors du match en retard de lundi soir.

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  • LES COMMUNIQUÉS OFFICIELS

    Le club de Ternana Calcio annonce avoir démis Fabio Liverani de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première.

    Le club tient à remercier l'entraîneur et son staff, composé de Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli et Federico Fabellini, pour le travail accompli avec engagement et professionnalisme tout au long de la saison, et leur souhaite bonne chance dans la suite de leur carrière.

    La direction technique de l'équipe première est confiée temporairement à Pasquale Fazio, actuel entraîneur de la Ternana Under 17, qui dirigera l'équipe à partir de la séance d'entraînement d'aujourd'hui.

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    Le Catania Football Club annonce avoir démis de leurs fonctions le responsable technique de l’équipe première, Domenico Toscano, et l’entraîneur adjoint, Michele Napoli : nous remercions ces deux professionnels pour le travail accompli et leur souhaitons bonne chance sur le plan personnel et professionnel.

    Le Catania Football Club annonce avoir confié le poste de responsable technique de la première équipe à M. William Viali, qui a signé un contrat valable jusqu'au 30 juin 2027.

    Avec Viali, l'entraîneur adjoint Marcello Cottafava rejoint également les rangs des Rossazzurri.

    Le président Rosario Pelligra et l'ensemble du club leur souhaitent bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

    Le nouvel entraîneur de Catane sera officiellement présenté aux journalistes et aux professionnels de l'information le mercredi 18 mars, à 11h00, en salle de presse. 

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