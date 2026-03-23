Série B : Donadoni sur le point d'être limogé à La Spezia ; D'Angelo prêt à faire son retour

Roberto Donadoni risque d'être limogé à La Spezia.





Après la défaite 3-1 concédée samedi après-midi sur le terrain de la Juve Stabia, le club ligure envisage de changer d'entraîneur.

L'équipe se trouve en zone de relégation, à l'avant-dernière place avec 30 points (à égalité avec la Reggiana, avant-dernière) récoltés en 32 journées de championnat de Serie B, à 6 journées de la fin de la saison régulière.

La zone des barrages n'est qu'à un point au-dessus, tandis que la zone de maintien est à 4 points.



