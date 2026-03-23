Goal.com
En direct
FBL-ITA-AIC-GALAAFP

Traduit par

Série B : Donadoni sur le point d'être limogé à La Spezia ; D'Angelo prêt à faire son retour

Un nouveau changement d'entraîneur se profile pour le club ligure.

Roberto Donadoni risque d'être limogé à La Spezia.


Après la défaite 3-1 concédée samedi après-midi sur le terrain de la Juve Stabia, le club ligure envisage de changer d'entraîneur.

L'équipe se trouve en zone de relégation, à l'avant-dernière place avec 30 points (à égalité avec la Reggiana, avant-dernière) récoltés en 32 journées de championnat de Serie B, à 6 journées de la fin de la saison régulière.

La zone des barrages n'est qu'à un point au-dessus, tandis que la zone de maintien est à 4 points.


  • D'ANGELO PRÊT À REVENIR

    Après cinq ans sans entraîner, Donadoni avait pris les rênes de La Spezia le 4 novembre dernier (alors que l'équipe occupait la dernière place du classement avec 7 points en 11 journées, tout comme la Sampdoria) en remplacement de Luca D'Angelo, limogé, et il est désormais sur le point d'être rappelé à la tête de l'équipe.


    La décision sera prise dans la journée par la direction. Le propriétaire du club ligure est Charlie Stillitano, qui, en tant que dirigeant, avait fait venir Donadoni pour jouer avec les Metrostars en 1996.


    • Publicité
Serie B
Carrarese crest
Carrarese
CAR
Spezia crest
Spezia
SPE