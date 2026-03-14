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Serie A, valeur des effectifs : Côme affiche la plus forte progression, la Juventus est le seul grand club en recul

Analyse de l'évolution de la valeur des effectifs des équipes de la première division italienne

Le projet du Como, soutenu par les frères Hartono grâce à un investissement total d’environ 390 millions d’euros, continue de faire parler de lui sur et en dehors du terrain. L’objectif est ambitieux : construire dans la province un modèle footballistique évolué, capable d’intégrer sport, tourisme, mode, médias et art de vivre. Un écosystème qui va au-delà du football, mais qui part inévitablement du terrain.

Les résultats sportifs semblent confirmer la pertinence de la voie empruntée. La quatrième place actuelle en Serie A en est déjà un premier signe. Les données relatives à l'évaluation des effectifs renforcent également cette interprétation : selon l'analyse des données de Football Benchmark, approfondie par la Gazzetta dello Sport, le Como est l'équipe parmi les sept premières du championnat qui a enregistré la plus forte croissance de la valeur totale de son effectif depuis le début de la saison.

Entre septembre et février, la valeur estimée des joueurs est passée de 268 à 328 millions d’euros, soit une augmentation de 60 millions. L’Inter se place juste derrière (+50 millions, passant de 693 à 743), tandis que le Milan progresse de 26 millions pour atteindre 534 millions. L'Atalanta (+18 millions, à 405), la Roma (+17 millions, à 407) et Naples (+12 millions, à 436) progressent également. Le seul grand club en baisse est la Juventus, qui perd 15 millions, passant de 658 à 643.

  • COMMENT LES VALEURS SONT-ELLES ESTIMÉES ?

    Ces estimations proviennent de l'outil d'évaluation desjoueurs (Player Valuation Tool) de Football Benchmark, qui repose sur un modèle de régression linéaire élaboré à partir de l'analyse de milliers de transferts internationaux. Le système prend en compte des variables telles que l'âge, le poste, la date d'expiration du contrat, la nationalité, les performances individuelles et en équipe nationale, la discipline sur le terrain et le potentiel médiatique et commercial.

    Les valeurs sont mises à jour quatre ou cinq fois par saison et concernent les joueurs ayant disputé au moins 450 minutes au cours des douze derniers mois. L'analyse exclut les joueurs ayant disputé un nombre insuffisant de minutes lors de la dernière mise à jour de février et ceux impliqués dans le mercato de janvier. Pour les joueurs en fin de contrat en juin, la valeur de début de saison a été conservée, afin d'isoler l'impact des performances sportives de la seule date d'expiration du contrat.

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  • COMO : LES JEUNES ET LE RECRUTEMENT

    La croissance du Como repose principalement sur la mise en valeur de jeunes talents. Le cas le plus flagrant est celui de Nico Paz, dont la valeur est passée de 48 millions à 74 millions en quelques mois. Le club l'avait acheté en 2024 au Real Madrid pour 6 millions, avec une clause permettant au club espagnol de le racheter pour 10 millions cette année ou pour 11 millions en 2027.

    Opération similaire pour Ramon, acheté 2,5 millions et estimé aujourd'hui à environ 17 millions. Les propriétaires indonésiens continuent d'investir, mais avec une approche ciblée : grâce à un réseau de recrutement structuré, ils repèrent des jeunes profils à fort potentiel de croissance. Baturina, 23 ans, en est un autre exemple : acheté au Dinamo Zagreb pour 18 millions plus des primes, sa valeur est déjà passée à 36 millions.

  • LE BIG

    Avec un effectif estimé à 743 millions d'euros, l'Inter reste l'équipe la plus riche du championnat. Le président Beppe Marotta vise, à moyen et long terme, à atteindre le seuil symbolique du milliard d'euros de valeur totale. Les joueurs les mieux cotés restent Lautaro (79 millions), Bastoni (77), Barella (70) et Thuram (68), mais la progression la plus marquée est celle de Pio Esposito, passé de 17 à 51 millions.

    Au Milan, emmené par Leao (73 millions) et Pulisic (57), tous deux stables, on note la hausse de valeur du gardien Maignan, passé de 21 à 34 millions, notamment grâce à la prolongation de son contrat. Saelemaekers est également en hausse, passant de 19 à 27 millions après s’être fait une place dans l’équipe entraînée par Allegri.

    L'Atalanta confirme la solidité de son projet avec onze joueurs évalués à plus de 20 millions. Gasperini, désormais à la Roma, continue de démontrer sa capacité à valoriser les joueurs : parmi les cas les plus évidents, on trouve Wesley, passé de 24 à 34 millions.

    Au Napoli, trois joueurs dépassent la barre des 40 millions — Hojlund, McTominay et Buongiorno — tandis que les hausses les plus significatives concernent Neres (de 20 à 31) et Milinkovic-Savic (de 9 à 17).

    La Juventus est en revanche la seule grande équipe à aller à contre-courant. La flambée du talent Yildiz, passé de 78 à 91 millions, ne suffit pas à compenser la forte baisse d’Openda, passé de 70 à 50 millions. De plus, Zhegrova a été retiré des relevés de février en raison de son temps de jeu réduit cette saison.

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