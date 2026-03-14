Serie A, valeur des effectifs : Côme affiche la plus forte progression, la Juventus est le seul grand club en recul

Le projet du Como, soutenu par les frères Hartono grâce à un investissement total d’environ 390 millions d’euros, continue de faire parler de lui sur et en dehors du terrain. L’objectif est ambitieux : construire dans la province un modèle footballistique évolué, capable d’intégrer sport, tourisme, mode, médias et art de vivre. Un écosystème qui va au-delà du football, mais qui part inévitablement du terrain.

Les résultats sportifs semblent confirmer la pertinence de la voie empruntée. La quatrième place actuelle en Serie A en est déjà un premier signe. Les données relatives à l'évaluation des effectifs renforcent également cette interprétation : selon l'analyse des données de Football Benchmark, approfondie par la Gazzetta dello Sport, le Como est l'équipe parmi les sept premières du championnat qui a enregistré la plus forte croissance de la valeur totale de son effectif depuis le début de la saison.

Entre septembre et février, la valeur estimée des joueurs est passée de 268 à 328 millions d’euros, soit une augmentation de 60 millions. L’Inter se place juste derrière (+50 millions, passant de 693 à 743), tandis que le Milan progresse de 26 millions pour atteindre 534 millions. L'Atalanta (+18 millions, à 405), la Roma (+17 millions, à 407) et Naples (+12 millions, à 436) progressent également. Le seul grand club en baisse est la Juventus, qui perd 15 millions, passant de 658 à 643.