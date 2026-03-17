Serie A, Top 11 de la 29e journée : la qualité à l'honneur avec Politano, Yildiz et Gudmundsson. Dodo en pleine forme, première sélection pour Caracciolo

Okoye 7 : Au-delà d'un arrêt décisif, c'est le meilleur de son équipe

Caracciolo 8 : un match dont il se souviendra longtemps. En défense, c'est un véritable rempart, mais aujourd'hui, il écrit une page d'histoire de sa carrière, et peut-être même de la saison en cours, dans la surface de réparation adverse, où il réussit un doublé plein de caractère.

Gila 7 : il dresse un mur devant la surface de réparation. Toujours lucide pour diriger la ligne et devancer Leao. Décisif en fin de match avec deux tacles monumentaux dans la surface.

Ostigard 7,5 : il réalise vraiment un match exceptionnel. En défense, il neutralise Orban et, dans la surface de réparation adverse, s’impose de la tête pour sceller définitivement le sort de la rencontre.

Dodo 7,5 : on danse la samba à Crémone. But de champion du Brésilien, qui a mis trois joueurs de la Cremonese sur le carreau et a battu Audero avec brio. Voilà le vrai Dodo : où était-il passé jusqu’à présent ?

Da Cunha 6,5 – Joueur dynamique et imprévisible, utile aussi bien en attaque qu’en couverture. En fin de match, il touche même la transversale.

Taylor 6,5 : il méritait plus de chance en première mi-temps avec son tir du gauche excentré qui a fini sur la transversale. Il fait néanmoins un excellent travail dans les deux phases de jeu.

Valle 7 – Lorsqu’il se projette vers l’avant, il se montre toujours dangereux. En première mi-temps, il met Svilar à l’épreuve et, peu après, adresse un centre parfait à Sergi Roberto, devancé par Wesley. Il délivre ensuite la passe décisive pour Douvikas.

Politano 7,5 : il se donne à fond pour trouver le chemin des filets, ce qu’il réussit en seconde période grâce à une belle frappe en volée sur un corner. Pour le reste, un match plein de caractère, même lorsque l’équipe ne le suit pas beaucoup en première mi-temps.

Yildiz 7,5 : les 30 premières minutes en tant qu'avant-centre ont été extrêmement difficiles. Puis Spalletti l'a fait changer de poste avec Boga et c'est un autre Yildiz : toujours décisif dans les derniers mètres, passe décisive parfaite pour Boga et de très nombreuses actions à souligner.

Gudmundsson 6,5 : le scénario de la rencontre de l'Islandais est le même que lors du match contre Rakow : persévérant, puis, soudain, l'étincelle du champion. C'est toutefois encore trop peu pour celui qui veut être le numéro 10 de la Fiorentina.