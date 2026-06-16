Série A, recettes issues des droits télévisés pour la saison 2025/26 : le détail des revenus de chaque club

Selon les estimations de Calcio e Finanza, 887 millions d’euros seront répartis cette année entre les clubs, soit une légère baisse par rapport aux environ 900 millions d’euros de la saison 2024/2025. Mais comment ces recettes sont-elles exactement réparties ? Combien chacun des 20 clubs de Serie A percevra-t-il au titre des droits télévisés pour le championnat 2025/2026 ?





La répartition des recettes issues des droits télévisés de la Ligue de Serie A s’effectue selon des critères précis imposés par la loi Melandri (révisée par la suite par la réforme Lotti) et prévoit une répartition des ressources issues de la commercialisation des matchs comme suit :

50 % répartis à parts égales entre tous les clubs ;

28 % en fonction des performances sportives (11,2 % pour le classement du dernier championnat, 2,8 % pour les points obtenus lors de ce même exercice, 9,33 % pour les cinq saisons précédentes et 4,67 % pour les résultats historiques) ;

22 % selon l’ancrage social (dont 1,1 % lié au temps de jeu des jeunes joueurs, 12,54 % lié à la fréquentation du stade et 8,36 % lié à l’audience télévisée).



