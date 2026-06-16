La Serie A 2025/26 a vu l’Inter remporter le titre de champion d’Italie, son 21^e scudetto, et offrir à Cristian Chivu son premier sacre en tant qu’entraîneur. Comme le souligne Calcio e Finanza, ce classement final a un double enjeu, sportif et financier : c’est en effet en fonction de la place occupée, ainsi que d’un ensemble d’autres critères, que la Lega Serie A établit la répartition des droits télévisuels entre les vingt clubs de l’élite.
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Série A, recettes issues des droits télévisés pour la saison 2025/26 : le détail des revenus de chaque club
887 millions d’euros à redistribuer aux clubs
Selon les estimations de Calcio e Finanza, 887 millions d’euros seront répartis cette année entre les clubs, soit une légère baisse par rapport aux environ 900 millions d’euros de la saison 2024/2025. Mais comment ces recettes sont-elles exactement réparties ? Combien chacun des 20 clubs de Serie A percevra-t-il au titre des droits télévisés pour le championnat 2025/2026 ?
La répartition des recettes issues des droits télévisés de la Ligue de Serie A s’effectue selon des critères précis imposés par la loi Melandri (révisée par la suite par la réforme Lotti) et prévoit une répartition des ressources issues de la commercialisation des matchs comme suit :
50 % répartis à parts égales entre tous les clubs ;
28 % en fonction des performances sportives (11,2 % pour le classement du dernier championnat, 2,8 % pour les points obtenus lors de ce même exercice, 9,33 % pour les cinq saisons précédentes et 4,67 % pour les résultats historiques) ;
22 % selon l’ancrage social (dont 1,1 % lié au temps de jeu des jeunes joueurs, 12,54 % lié à la fréquentation du stade et 8,36 % lié à l’audience télévisée).
LA RÉPARTITION
Au total, la Série A devrait distribuer aux clubs 897 millions d'euros nets pour la saison écoulée, montant déjà diminué du « parachute » destiné aux relégués en Série B, des versements de solidarité aux divisions inférieures et d'autres contributions.
En substance, selon les estimations, cette somme sera répartie comme suit :
50 % répartis à parts égales entre les clubs, soit 443,5 M€ ;
11,2 % liés au classement de la dernière saison, soit 99,3 millions ;
2,8 % liés aux points obtenus lors du dernier championnat, soit 24,8 millions ;
9,33 % liés aux performances des cinq saisons précédentes, soit 82,8 millions ;
4,67 % pour les performances historiques, soit 41,4 millions ;
1,1 % lié au temps de jeu des jeunes, soit 9,8 millions ;
12,54 % liés à la fréquentation du stade au cours des trois dernières années, soit 11,2 millions ;
8,36 % liés à l’audience télévisée, soit 74,1 millions.
L'Inter devance le Milan et le Napoli.
Combien chaque club va-t-il percevoir au titre des droits télévisés de la Serie A 2025/26 ?
En tête du classement, l’Inter dépasse les 80 millions d’euros et devance le Milan et Naples. Les Rossoneri, cinquièmes du championnat, touchent tout de même plus de 71 millions grâce à leur forte affluence à San Siro, tandis que les Napolitains atteignent 67 millions. La Roma, quatrième, atteint environ 64,5 millions d’euros, tandis que la Juventus ferme le top 5 avec un peu plus de 63 millions. En bas de classement, Sassuolo, Parme, Cremonese et Pise clôturent la saison avec des recettes inférieures à 30 millions d’euros.
Les quatre premiers empochent ensemble un peu plus de 285 millions d’euros (environ 32 % du total), tandis que les cinq derniers, tous confondus, dépassent à peine 140 millions. Le rapport entre le premier et le dernier en termes de recettes est d’environ 3,3:1, alors qu’en Premier League (qui distribue des sommes quatre fois supérieures à celles de la Serie A, soit un total de 3,4 milliards d’euros la saison dernière), ce rapport n’est que d’environ 1,6:1.