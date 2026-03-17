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Emanuele Tramacere

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Serie A : quelle est la valeur des sponsors maillots ? L'Inter et le Milan sont sans égal. La Roma renaît, seule la Lazio n'en a pas

Où se situent les 20 équipes de Serie A en termes de recettes issues des contrats de maillot ?

Certains plus, d'autres moins, et d'autres encore qui n'ont pas bougé d'un pouce. La saison 2025/2026 de Serie A a connu de nombreux changements sur le plan commercial : les 20 équipes participant à notre championnat de première division ont confirmé, modifié et mis en œuvre leurs partenariats de sponsoring sur l'un de leurs atouts les plus importants : les maillots de match. 

Qui gagne le plus ? Qui cherche à se développer et comment ? Et surtout, qui n'a toujours pas de sponsor maillot ? L'analyse de laGazzetta dello Sport confirme que les chiffres restent inférieurs à ceux de la plupart des clubs européens, et qu'ils sont en forte baisse pour certains de nos meilleurs clubs.

  • AUCUNE ÉQUIPE NE RIVALE AVEC L'INTER ET LE MILAN, LES ROSSONERI EN TÊTE EN 2026/2027

    En tête du classement des recettes générées par le sponsor principal figurent, à égalité, l'Inter et le Milan. Les Nerazzurri perçoivent 30 millions d'euros de la part de Bettson grâce au logo Bettson.sport (une dérogation accordée par la loi interdisant le parrainage direct par les sites de paris). Les Rossoneri en perçoivent 30 millions d'Emirates qui, cependant, avec le dernier renouvellement récemment signé, passeront à 35 à partir de la saison 2026/2027.

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  • LA JUVENTUS S'EFFONDRE, NAPLES EN PLEINE ASCENSION

    La Juventus enregistre une baisse drastique alors qu'elle réintègre Jeep sur son maillot, mais ce retour intervient après une année d'absence (Save the Children n'a pas généré de recettes), et pour des montants incroyablement inférieurs aux 45 millions garantis par le passé. Le sponsor interne Exor apporte 19 millions cette saison et 23 à partir de la prochaine. Le montant que Naples perçoit de MSC augmentera également l'année prochaine, avec le logo MSC Croisières qui vaut cette année 9 millions d'euros. 

  • LA ROMA A CONCLU UN ACCORD, LAZIO SANS SPONSOR

    La dernière nouvelle concerne la Roma qui, à l'instar de l'Inter, a présenté son nouveau sponsor Eurobet.live (site d'actualités de la marque de paris Eurobet) dès son dernier match contre Côme. Cet accord rapportera 8 millions d'euros pour cette saison et 13 millions à partir de la saison prochaine. Si une partie de la capitale se réjouit, de l'autre côté, le silence radio se poursuit avec Claudio Lotito qui ne perçoit aucun revenu issu du sponsoring maillot et dont la Lazio reste la seule des 20 équipes de Serie A sans partenaire commercial sur son maillot.

  • LES SPONSORS « INTERNES »

    Les parrainages les plus généreux sont ceux des sponsors appartenant aux holdings familiales. C'est le cas de Mapei pour Sassuolo, qui apporte 18 millions d'euros, et de Mediacom pour la Fiorentina, la famille du regretté Rocco Commisso versant 25 millions d'euros à la Fiorentina au titre du parrainage. Le montant versé par les aciéries de la famille Arvedi à la Cremonese lors de la dernière saison de Serie A est stupéfiant : 42 millions d'euros, un chiffre qui n'a pas été officialisé pour la saison en cours, mais qui est certainement hors norme. 

  • LES AUTRES

    Les recettes de toutes les autres équipes sont moins importantes : Saputo injecte 3 millions d'euros dans le Bologna, l'Atalanta perçoit 5 millions d'euros de Lete et le Cagliari reçoit 3,6 millions d'euros de la Région Sardaigne. 

    La liste des autres

    Turin - 2,35 millions (Suzuki)

    Parme - 1,5 million (Prometeon)

    Udinese - 1,5 million (Région Frioul-Vénétie Julienne)

    Gênes - 1,2 million (Pulsee)

    Vérone - 1 million (Aircash)

    Lecce - 1 million (Deghi)

    Côme - 1 million (Uber)

    Pise - 700 000 euros (Cetilar, qui sponsorise également le stade). 

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