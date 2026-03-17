Serie A : quelle est la valeur des sponsors maillots ? L'Inter et le Milan sont sans égal. La Roma renaît, seule la Lazio n'en a pas

Certains plus, d'autres moins, et d'autres encore qui n'ont pas bougé d'un pouce. La saison 2025/2026 de Serie A a connu de nombreux changements sur le plan commercial : les 20 équipes participant à notre championnat de première division ont confirmé, modifié et mis en œuvre leurs partenariats de sponsoring sur l'un de leurs atouts les plus importants : les maillots de match.

Qui gagne le plus ? Qui cherche à se développer et comment ? Et surtout, qui n'a toujours pas de sponsor maillot ? L'analyse de laGazzetta dello Sport confirme que les chiffres restent inférieurs à ceux de la plupart des clubs européens, et qu'ils sont en forte baisse pour certains de nos meilleurs clubs.