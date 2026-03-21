45' - ÉGALISATION POUR LE TORINO ! Tir de Vlasic depuis l'entrée de la surface, Maignan repousse le ballon sur le poteau et Simeone, le plus rapide, marque de près pour remettre les deux équipes à égalité !

40' - Frappe puissante de Pedersen depuis l'entrée de la surface, mais Pavlovic repousse à nouveau de la tête. Puis le drapeau se lève : hors-jeu au début de l'action.

39' - Zapata se retourne dans la surface de réparation, Maignan sauve tout !

37' - BUT SPECTACULAIRE DE PAVLOVIC ! Tir à mi-hauteur qui passe au-dessus de Paleari, touche la transversale et finit dans les filets !

36' - Frappe puissante de Rabiot de loin, Paleari réagit vite et repousse le ballon.

30' - Gineitis tire de loin, le ballon est dévié mais Maignan ne se laisse pas surprendre.

15' - Maignan sauve le Milan en détournant en corner le coup de tête dangereux d'Ismaijli

13' - Centre de Pedersen, Maignan sort à vide et Vlasic manque de peu de glisser le ballon au fond des filets à quelques pas du but.

9' - Le premier avertissement est pour Tomori, qui empêche la contre-attaque de Turin en faisant tomber Gineitis.

6' - Pavlovic s'élève plus haut que tout le monde sur un corner : le ballon passe au-dessus.

3' - Turin démarre bien en pressant haut sur Milan et permet à Gineitis de tirer, mais son tir est repoussé.

1' - C'est parti !

PREMIÈRE MI-TEMPS