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Serie A, Milan-Turin EN DIRECT 1-1 : Simeone marque à bout portant, mais Turin égalise aussitôt

Suivez en direct avec nous le match entre Milan et Turin, comptant pour la 30e journée de Serie A

30e journée de Serie A


Milan-Turin 1-1

Buteurs : Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)

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  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    45' - ÉGALISATION POUR LE TORINO ! Tir de Vlasic depuis l'entrée de la surface, Maignan repousse le ballon sur le poteau et Simeone, le plus rapide, marque de près pour remettre les deux équipes à égalité !

    40' - Frappe puissante de Pedersen depuis l'entrée de la surface, mais Pavlovic repousse à nouveau de la tête. Puis le drapeau se lève : hors-jeu au début de l'action.

    39' - Zapata se retourne dans la surface de réparation, Maignan sauve tout !

    37' - BUT SPECTACULAIRE DE PAVLOVIC ! Tir à mi-hauteur qui passe au-dessus de Paleari, touche la transversale et finit dans les filets !

    36' - Frappe puissante de Rabiot de loin, Paleari réagit vite et repousse le ballon.

    30' - Gineitis tire de loin, le ballon est dévié mais Maignan ne se laisse pas surprendre.

    15' - Maignan sauve le Milan en détournant en corner le coup de tête dangereux d'Ismaijli

    13' - Centre de Pedersen, Maignan sort à vide et Vlasic manque de peu de glisser le ballon au fond des filets à quelques pas du but.

    9' - Le premier avertissement est pour Tomori, qui empêche la contre-attaque de Turin en faisant tomber Gineitis.

    6' - Pavlovic s'élève plus haut que tout le monde sur un corner : le ballon passe au-dessus.

    3' - Turin démarre bien en pressant haut sur Milan et permet à Gineitis de tirer, mais son tir est repoussé.

    1' - C'est parti !

    PREMIÈRE MI-TEMPS

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  • FICHE DE MATCH ET COMPOSITIONS OFFICIELLES

    FICHE DE MATCH


    Milan-Turin 1-1


    Buteurs : Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)


    Avertissements : Tomori 9' (M)


    Expulsés :


    MILAN (3-5-2) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic ; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi ; Fullkrug, Pulisic. Entraîneur : Allegri.


    TORINO (3-4-1-2) : Paleari ; Coco, Ismajli, Ebosse ; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador ; Vlasic ; Simeone, Zapata. Entraîneur : D'Aversa.

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