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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Serie A : les clubs regorgent d’indésirables, de l’Arabie à la MLS, voici quels sont les marchés encore ouverts après le 1er septembre

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Le gong du mercato tombera le 1er septembre pour la Serie A, mais les équipes pourront conclure des ventes même après : voici dans quels championnats le mercato estival se clôturera plus tard

Le marché des transferts estival en Serie A touche à sa fin. Les clubs travaillent pour compléter leurs effectifs afin de les mettre à la disposition de leurs entraîneurs pour lutter pour leurs objectifs de la saison. Le gong retentira mardi 1er septembre à 20h00 pour les opérations à l’arrivée, tandis qu’il n’y a pas de limite pour celles au départ.


Les clubs, en effet, ne pourront enregistrer de nouvelles recrues que jusqu’à 20h00 le 1er septembre, mais pour les cessions, il n’y a pas de date limite. Les équipes pourront céder leurs joueurs dans les championnats où les marchés seront encore ouverts après le 1er septembre. Et avec de nombreux indésirables encore à placer, il peut y avoir beaucoup d’occasions de formaliser les départs même après la date de clôture en Italie.


Voyons donc quels sont les principaux championnats dans lesquels le marché se ferme après le 1er septembre.


  • PREMIER, LIGA, LIGUE 1 ET LIGA PORTUGAL UNIFIÉES

    Les principaux championnats européens se sont alignés. En Bundesliga, le mercato ferme le 31 août, soit seulement un jour plus tôt, tandis qu’en Premier League, en Liga, en Ligue 1 et en Liga Portugal, il ferme le 1er septembre. La principale différence concerne le championnat anglais, où le gong retentit plus tard, à 23h00, heure locale.


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  • Quand le mercato ferme dans les autres championnats européens

    Le 2 septembre, le gong retentira en Eredivisie, le championnat néerlandais, ainsi que dans les championnats danois et norvégien. Le lendemain, le 3 septembre, ce sera la clôture des négociations en Écosse et en Autriche. Il y aura en revanche jusqu’au 4 septembre pour conclure des affaires avec la Turquie, tandis que la clôture interviendra le 7 septembre en Roumanie, en Slovénie et en Croatie, et le 8 septembre en Suisse et en République tchèque. On ira même jusqu’au 15 septembre pour le mercato en Grèce.


  • Les clôtures en Arabie, en MLS et en Argentine

    Les formalités d’éventuels transferts en MLS pourront être bouclées jusqu’au 2 septembre, tandis que le gong retentira le lendemain en Argentine. Le marché qui fermera le plus tard sera celui de l’Arabie saoudite, la Saudi Pro League laissant ouverte la possibilité d’acheter des joueurs jusqu’au 12 octobre 2026. Il s’agit d’une occasion potentiellement très importante pour les équipes de Serie A, et pas seulement, afin de pouvoir céder les joueurs qui ne font plus partie des différents projets.


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  • Combien de joueurs en trop en Serie A

    Nombreux sont, au 28 août, les footballeurs en quête d’une équipe. Le Milan, qui attend de formaliser le transfert de Leao, doit trouver une solution pour Fofana, Tomori, Gimenez et Bondo, qui ne font pas partie du projet d’Amorim. L’Inter, en revanche, attend de trouver une solution pour Massolin sous forme de prêt.


    Hors des plans de Spalletti, en revanche, Nico Gonzalez, David et Cabal, tandis qu’Allegri, à Naples, est aux prises avec les situations compliquées de Cajuste, Lindstrom et Folorunsho, pour lesquels il faudra trouver une solution. Et qui sait si la clôture, au-delà du 1er septembre, de nombreux marchés en Europe et pas seulement, ne pourra pas servir les clubs.


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