Le marché des transferts estival en Serie A touche à sa fin. Les clubs travaillent pour compléter leurs effectifs afin de les mettre à la disposition de leurs entraîneurs pour lutter pour leurs objectifs de la saison. Le gong retentira mardi 1er septembre à 20h00 pour les opérations à l’arrivée, tandis qu’il n’y a pas de limite pour celles au départ.





Les clubs, en effet, ne pourront enregistrer de nouvelles recrues que jusqu’à 20h00 le 1er septembre, mais pour les cessions, il n’y a pas de date limite. Les équipes pourront céder leurs joueurs dans les championnats où les marchés seront encore ouverts après le 1er septembre. Et avec de nombreux indésirables encore à placer, il peut y avoir beaucoup d’occasions de formaliser les départs même après la date de clôture en Italie.





Voyons donc quels sont les principaux championnats dans lesquels le marché se ferme après le 1er septembre.



