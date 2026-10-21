L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) a dévoilé les désignations arbitrales pour la 8e journée de Serie A 2026/27. Deux grandes affiches sont au programme. Orsato a choisi de confier Napoli-Roma à Andrea Colombo, de Côme. L'autre rencontre importante, Inter-Fiorentina, a été confiée à Mariani, l'un des arbitres les plus expérimentés parmi ceux disponibles. Voici toutes les désignations.
Serie A, les arbitres de la 8e journée : Colombo pour Naples-AS Rome, Mariani pour Inter Milan-Fiorentina. Tous les choix d’Orsato
TORINO – MONZA, vendredi 23/10 à 20 h 45
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – BOLOGNE, samedi 24/10 à 15 h 00
BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
Côme – Sassuolo, samedi 24/10 à 15 h.
DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ROMA samedi 24/10 à 18 h 00
COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
Lazio – Parme, samedi 24/10 à 20 h 45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
Inter – Fiorentina dimanche 25/10 à 12 h 30
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
ATALANTA - FROSINONE, dimanche 25 octobre à 15 h 00
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
Genoa – Venezia, dimanche 25/10 à 15 h 00
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVENTUS : dimanche 25/10 à 18 h 00
MARESCA
MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
Udinese – AC Milan, dimanche 25/10 à 20 h 45
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
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