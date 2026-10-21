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Mariani Colombo arbitriGetty Images
Emanuele Tramacere
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Serie A, les arbitres de la 8e journée : Colombo pour Naples-AS Rome, Mariani pour Inter Milan-Fiorentina. Tous les choix d’Orsato

Serie A
Torino vs Monza
Torino
Monza
Cagliari vs Bologne
Cagliari
Bologne
Como vs Sassuolo
Como
Sassuolo
SSC Naples vs Roma
SSC Naples
Roma
Lazio Rome vs Parme
Lazio Rome
Parme
Atalanta Bergame vs Frosinone
Atalanta Bergame
Frosinone
Lecce vs Juventus FC
Lecce
Juventus FC
Udinese vs Milan AC
Udinese
Milan AC
Sassuolo vs Lazio Rome
Roma vs Cagliari
Torino vs Como
Venezia vs Inter
Venezia
Inter
Milan AC vs Bologne
Parme vs Udinese
Monza vs SSC Naples
Genoa vs Juventus FC
Genoa
Inter vs Fiorentina
Fiorentina

Toutes les décisions arbitrales de la 8e journée de championnat

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) a dévoilé les désignations arbitrales pour la 8e journée de Serie A 2026/27. Deux grandes affiches sont au programme. Orsato a choisi de confier Napoli-Roma à Andrea Colombo, de Côme. L'autre rencontre importante, Inter-Fiorentina, a été confiée à Mariani, l'un des arbitres les plus expérimentés parmi ceux disponibles. Voici toutes les désignations.


  • TORINO – MONZA, vendredi 23/10 à 20 h 45

    ZANOTTI

    LO CICERO – LAGHEZZA

    IV:      MASSA

    VAR:     MASSIMI

    AVAR:      CAMPLONE

  • CAGLIARI – BOLOGNE, samedi 24/10 à 15 h 00

    BONACINA

    CECCONI – VECCHI

    IV:      LA PENNA

    VAR:     VOLPI

    AVAR:      DI PAOLO

  • Côme – Sassuolo, samedi 24/10 à 15 h.

    DI MARCO

    MORO – CORTESE

    IV:       COLLU

    VAR:      PICCININI

    AVAR:       FABBRI

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  • NAPOLI – ROMA samedi 24/10 à 18 h 00

    COLOMBO

    BINDONI – ROSSI M.

    IV:     SACCHI J.L.

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:     MERAVIGLIA

  • Lazio – Parme, samedi 24/10 à 20 h 45

    ARENA

    CECCON – CEOLIN

    IV:      DOVERI

    VAR:     SANTORO

    AVAR:    MAZZOLENI

  • Inter – Fiorentina dimanche 25/10 à 12 h 30

    MARIANI

    ALASSIO – ROSSI C.

    IV:     ZUFFERLI

    VAR:     FABBRI

    AVAR:      SANTORO

  • ATALANTA - FROSINONE, dimanche 25 octobre à 15 h 00

    MARINELLI

    BACCINI – ROSSI L.

    IV:     PAIRETTO

    VAR:     DIONISI

    AVAR:     GARIGLIO

  • Genoa – Venezia, dimanche 25/10 à 15 h 00

    SOZZA

    PASSERI – TRINCHIERI

    IV:     MARCHETTI

    VAR:     DI PAOLO

    AVAR:       PRONTERA

  • LECCE – JUVENTUS : dimanche 25/10 à 18 h 00

    MARESCA

    MONDIN - BARONE

    IV:       FELICIANI

    VAR:      PATERNA

    AVAR:      BARONI

  • Udinese – AC Milan, dimanche 25/10 à 20 h 45

    MARCENARO

    COLAROSSI – COSTANZO

    IV:     AYROLDI

    VAR:    PEZZUTO

    AVAR:      AURELIANO