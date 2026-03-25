Serie A, le TOP 30 des joueurs les plus chers : Lautaro en tête, le cas de David, une valeur susceptible de générer une belle plus-value

Le capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, domine toujours le classement des joueurs les plus chers de la Serie A, selon les chiffres actualisés par le site spécialisé Transfermarkt, qui a établi le classement complet. L'Argentin, avec une valeur de marché de 85 millions d'euros, devance sur le podium Kenan Yildiz de la Juventus, dont la valeur est estimée à 75 millions, et son coéquipier Alessandro Bastoni, qui vaut 70 millions selon Transfermarkt.





LES CAS DE DAVID ET VLAHOVIC

Du point de vue du marché, il est intéressant de noter l'évaluation de deux joueurs très en vue ces derniers mois, tous deux de la Juventus : Jonathan David et Dusan Vlahovic. Au premier, recruté par les Bianconeri l'été dernier en tant que libre, Transfermarkt attribue une valeur de 35 millions d'euros, un montant qui, s'il était réellement encaissé en cas de transfert du Canadien, permettrait à la Vieille Dame de réaliser une belle plus-value. Même valeur pour Vlahovic, dont l'évaluation a diminué de moitié par rapport aux 70 millions (+10 millions de bonus) dépensés par la Juventus pour l'acquérir en janvier 2022. Le Serbe arrive en fin de contrat en juin et négocie actuellement son renouvellement avec les Bianconeri.





Voici le top 30 des joueurs les plus chers de la Serie A 2025-2026 selon les estimations de Transfermarkt, avec la variation, à la baisse ou à la hausse, par rapport à la mise à jour précédente.