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cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Serie A, le TOP 30 des joueurs les plus chers : Lautaro en tête, le cas de David, une valeur susceptible de générer une belle plus-value

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Les estimations de la valeur des joueurs de Serie A pour la saison 2025-2026 : cinq joueurs de l'Inter figurent dans le TOP 10

Le capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, domine toujours le classement des joueurs les plus chers de la Serie A, selon les chiffres actualisés par le site spécialisé Transfermarkt, qui a établi le classement complet. L'Argentin, avec une valeur de marché de 85 millions d'euros, devance sur le podium Kenan Yildiz de la Juventus, dont la valeur est estimée à 75 millions, et son coéquipier Alessandro Bastoni, qui vaut 70 millions selon Transfermarkt.


LES CAS DE DAVID ET VLAHOVIC

Du point de vue du marché, il est intéressant de noter l'évaluation de deux joueurs très en vue ces derniers mois, tous deux de la Juventus : Jonathan David et Dusan Vlahovic. Au premier, recruté par les Bianconeri l'été dernier en tant que libre, Transfermarkt attribue une valeur de 35 millions d'euros, un montant qui, s'il était réellement encaissé en cas de transfert du Canadien, permettrait à la Vieille Dame de réaliser une belle plus-value. Même valeur pour Vlahovic, dont l'évaluation a diminué de moitié par rapport aux 70 millions (+10 millions de bonus) dépensés par la Juventus pour l'acquérir en janvier 2022. Le Serbe arrive en fin de contrat en juin et négocie actuellement son renouvellement avec les Bianconeri.


Voici le top 30 des joueurs les plus chers de la Serie A 2025-2026 selon les estimations de Transfermarkt, avec la variation, à la baisse ou à la hausse, par rapport à la mise à jour précédente.

  • DE LA 30e À LA 21e PLACE

    30) Matias Soulé (AS Rome, ailier droit) - 35 millions

    29) Gleison Bremer (Juventus, défenseur central) - 35 millions

    28) Evan Ndicka (AS Rome, défenseur central) - 35 millions (+5 millions)

    27) Jonathan David (Juventus, attaquant central) - 35 millions

    26) Mile Svilar (AS Rome, gardien) - 35 millions

    25) Donyell Malen (AS Rome, attaquant) - 35 millions (+10 millions)

    24) Dusan Vlahovic (Juventus, attaquant central) - 35 millions

    23) Ange-Yoan Bonny (Inter, attaquant central) - 35 millions

    22) Strahinja Pavlovic (Milan, défenseur central) - 35 millions (+7 millions)

    21) Charles De Ketelaere (Atalanta, milieu offensif) - 35 millions

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  • DE LA 20e À LA 11e PLACE

    20) Alessandro Buongiorno (Naples, défenseur central) - 35 millions (-10 millions)

    19) Santiago Castro (Bologne, attaquant central) - 35 millions

    18) Wesley (Rome, arrière droit) - 40 millions (+5 millions)

    17) Moise Kean (Fiorentina, attaquant central) - 40 millions (-5 millions)

    16) Yann Bisseck (Inter, défenseur central) - 40 millions (+5 millions)

    15) Khephren Thuram (Juventus, milieu de terrain) - 40 millions

    14) Ederson (Atalanta, milieu de terrain) - 40 millions

    13) Pio Esposito (Inter, attaquant central) - 45 millions (+10 millions)

    12) Scott McTominay (Naples, milieu de terrain) - 45 millions

    11) Manu Koné (Roma, milieu de terrain) - 50 millions

  • LA TOP 10

    10) Federico Dimarco (Inter, arrière gauche) - 50 millions

    9) Nicolò Barella (Inter, milieu de terrain) - 50 millions (-10 millions)

    8) Marcus Thuram (Inter, avant-centre) - 50 millions (-10 millions)

    7) Rasmus Hojlund (Naples, attaquant central) - 50 millions (+5 millions)

    6) Christian Pulisic (Milan, ailier droit) - 50 millions (-10 millions)

    5) Rafael Leao (Milan, ailier gauche) - 65 millions (-5 millions)

    4) Nico Paz (Côme, milieu offensif) - 65 millions

    3) Alessandro Bastoni (Inter, défenseur central) - 70 millions (-10 millions)

    2) Kenan Yildiz (Juventus, ailier gauche) - 75 millions

    1) Lautaro Martinez (Inter, attaquant central) - 85 millions

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