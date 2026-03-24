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Luigi De SiervoGetty Images
Emanuele Tramacere

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Serie A, le directeur général De Siervo : « Écrasés par la taille gigantesque de la FIFA et de l'UEFA. Les championnats sont en train de se transformer en phases de qualification pour les coupes »

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Luigi De Siervo, directeur général de la Ligue de Serie A, a accordé une longue interview au magazine Rivista Undici, tirant une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant non seulement la compression des calendriers, mais aussi la perte de visibilité internationale que subissent les ligues de la part de l'UEFA et de la FIFA.


Et le risque, souligné par le numéro 2 de la via Rosellini à Milan, est de voir les championnats nationaux comme de simples pré-qualifications pour les compétitions européennes, et rien de plus.

  • LE GIGANTISME DE L'UEFA ET DE LA FIFA

    « La Serie A compte depuis plus de vingt ans vingt équipes, soit le même nombre de clubs que les championnats de première division en Espagne et en Angleterre. En revanche, nous assistons à une multiplication des compétitions au niveau européen et international, où la taille gigantesque de l'UEFA et surtout de la FIFA risque d'écraser les championnats nationaux pour faire place à de nouveaux tournois comme la Coupe du monde des clubs, organisée sans consultation préalable de toutes les parties prenantes. »

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  • PREMIER A ÉLARGI SON OFFRE TÉLÉVISUELLE

    « L'objectif de ces grandes institutions est de poursuivre leur expansion, en occupant une place de plus en plus importante dans un calendrier déjà surchargé. En réalité, les ligues constituent le dernier élément véritablement démocratique du système. Imaginez un peu : pour rester compétitive au niveau national, la Premier League a décidé d'élargir son offre télévisuelle de 20 %, en augmentant le nombre de matchs diffusés en Angleterre. »

  • TRADUISONS LA FIFA EN JUSTICE

    « L'Association des ligues mondiales, dont je suis le vice-président, a décidé de poursuivre la FIFA en justice pour abus de position dominante afin d'empêcher que ce calendrier surchargé ne nuise davantage aux compétitions nationales. Nous menons ce combat non pas tant pour préserver le caractère historique des championnats, mais bien par respect pour notre public. »

  • RISQUE D'ÊTRE ÉLIMINÉ LORS DES QUALIFICATIONS DES COUPES

    « Le risque est que les championnats se transforment en simples pré-qualifications pour les coupes internationales, perdant ainsi leur charme et leur tradition, et détruisant un patrimoine de clubs et de villes qui incarnent le football tel que nous le connaissons depuis toujours. »