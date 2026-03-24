Serie A, le directeur général De Siervo : « Écrasés par la taille gigantesque de la FIFA et de l'UEFA. Les championnats sont en train de se transformer en phases de qualification pour les coupes »

Luigi De Siervo, directeur général de la Ligue de Serie A, a accordé une longue interview au magazine Rivista Undici, tirant une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant non seulement la compression des calendriers, mais aussi la perte de visibilité internationale que subissent les ligues de la part de l'UEFA et de la FIFA.





Et le risque, souligné par le numéro 2 de la via Rosellini à Milan, est de voir les championnats nationaux comme de simples pré-qualifications pour les compétitions européennes, et rien de plus.