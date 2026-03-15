Serie A : la course à la Ligue des champions entre Côme, la Juventus et la Roma : comparaison du classement et du calendrier

Parmi les trois équipes en lice pour une place en Ligue des champions, la Juve est la seule (pour l'instant) à devoir se concentrer uniquement sur le championnat, puisqu'elle a déjà été éliminée de la Ligue des champions. Le prochain match des Bianconeri aura lieu samedi 21 mars à 20h45 à Turin contre Sassuolo, l'équipe de l'ancien Fabio Grosso. Le 6 avril, ils joueront à nouveau à domicile à 18h contre Gênes, puis le week-end du 11/12, ils se rendront à Bergame pour affronter l'Atalanta. Le lendemain, l'équipe de Spalletti jouera à nouveau à domicile, au Stadium, contre Bologne, avant le grand match à San Siro contre le Milan qui se déroulera entre le samedi 25 et le dimanche 26 avril.

LE CALENDRIER DE LA JUVENTUS

21 mars à 20h45 : Juventus-Sassuolo

6 avril à 18h00 : Juventus-Gênes

11/12 avril : Atalanta-Juventus

18/19 avril : Juventus-Bologne

25/26 avril : Milan - Juventus

2/3 mai : Juventus-Vérone

9/10 mai : Lecce - Juventus

16/17 mai : Juventus-Fiorentina

23/24 mai : Turin - Juventus