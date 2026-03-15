Grâce à un but de Diego Carlos à dix minutes de la fin du match, Côme bat la Roma lors de ce duel décisif pour la qualification à la prochaine Ligue des champions et fait un bond en avant dans la course à trois avec les Giallorossi et la Juventus. L'équipe de Fabregas remporte les trois points et, d'un seul coup, se détache de la Roma et dépasse même les Bianconeri pour se hisser seule à la quatrième place avec 54 points (-5 derrière Naples, troisième). À un point se trouve la Juventus, qui a remporté son match de cette journée de championnat à l'extérieur à Udine (but de Boga), et à trois points de Côme, on retrouve la Roma de Gasperini, qui, avec la défaite d'aujourd'hui, en est à sa deuxième consécutive après celle contre Gênes lors de la dernière journée.
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Serie A : la course à la Ligue des champions entre Côme, la Juventus et la Roma : comparaison du classement et du calendrier
LE CALENDRIER DU COME
Le prochain match de Côme se déroulera à nouveau à domicile, face à l'équipe de Pise entraînée par Hjliemark, qui lutte pour éviter la relégation. L'équipe de Fabregas se rendra ensuite à Udine le 6 avril, avant le grand match contre l'Inter prévu au stade Sinigaglia le week-end du 11 et 12 avril. Le dernier match de championnat avant le match retour de la demi-finale de la Coupe d'Italie (toujours contre les Nerazzurri le 21 avril à 21h, on repart sur le score de 0-0 du match aller) est prévu à Reggio Emilia contre Sassuolo, il se jouera le week-end du 18/19 avril. Si Côme venait à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie, celle-ci est prévue le 13 mai, entre le déplacement à Vérone et le match à domicile contre Parme.
LE CALENDRIER DE COMO
22 mars à 12h30 : Côme-Pise
6 avril à 15h00 : Udinese-Côme
11/12 avril : Côme-Inter
18/19 : Sassuolo-Côme
21 avril à 21h : Inter-Côme (Coupe d'Italie)
25/26 avril : Gênes-Côme
2/3 mai : Côme-Naples
9/10 mai : Vérone-Côme
13 mai : éventuelle finale de la Coupe d'Italie
16/17 mai : Côme-Parme
23/24 mai : Crémone-Côme
LE CALENDRIER DE LA JUVENTUS
Parmi les trois équipes en lice pour une place en Ligue des champions, la Juve est la seule (pour l'instant) à devoir se concentrer uniquement sur le championnat, puisqu'elle a déjà été éliminée de la Ligue des champions. Le prochain match des Bianconeri aura lieu samedi 21 mars à 20h45 à Turin contre Sassuolo, l'équipe de l'ancien Fabio Grosso. Le 6 avril, ils joueront à nouveau à domicile à 18h contre Gênes, puis le week-end du 11/12, ils se rendront à Bergame pour affronter l'Atalanta. Le lendemain, l'équipe de Spalletti jouera à nouveau à domicile, au Stadium, contre Bologne, avant le grand match à San Siro contre le Milan qui se déroulera entre le samedi 25 et le dimanche 26 avril.
LE CALENDRIER DE LA JUVENTUS
21 mars à 20h45 : Juventus-Sassuolo
6 avril à 18h00 : Juventus-Gênes
11/12 avril : Atalanta-Juventus
18/19 avril : Juventus-Bologne
25/26 avril : Milan - Juventus
2/3 mai : Juventus-Vérone
9/10 mai : Lecce - Juventus
16/17 mai : Juventus-Fiorentina
23/24 mai : Turin - Juventus
LE CALENDRIER DE LA ROMA
Après sa défaite face à Côme, la Roma va tourner la page et se concentrer sur le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League, prévu le jeudi 19 avril à 21 h à l'Olimpico contre Bologne (le match aller s'était soldé par un score de 1-1). Pour la prochaine journée de championnat, les Giallorossi joueront à domicile contre Lecce le samedi 22 mars à 18h, puis se rendront à San Siro pour le grand match du dimanche 5 avril contre l'Inter et, lors de la journée suivante, recevront Pise entre le samedi 11 et le dimanche 12 avril. Ils joueront ensuite à nouveau à domicile contre l'Atalanta le week-end du 18/19 avril. Si la Roma se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League, les deux matchs sont prévus le jeudi 9 avril (match aller) et le 16 (match retour) : ils se dérouleraient donc après le match contre l'Inter et avant celui contre l'Atalanta.
LE CALENDRIER DE LA ROMA
19 mars à 21h00 : Roma-Bologne (Europa League)
22 mars à 18h00 : Roma-Lecce
5 avril à 20h45 : Inter-Roma
9 avril : éventuel match aller des quarts de finale de l'Europa League
11/12 avril : Roma-Pise
16 avril : éventuel match retour des quarts de finale de l'Europa League
18/19 avril : Rome-Atalanta
25/26 avril : Bologne-Rome
2/3 mai : Rome-Fiorentina
9/10 mai : Parme-Rome
16/17 mai : Rome-Lazio
23/24 mai : Vérone - Rome