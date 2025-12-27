Serie A, l'AC Milan sort le chéquier pour Mike Maignan

Pour convaincre Mike Maignan, l’AC Milan est prêt à consentir un effort financier majeur. Toujours selon la presse italienne, le club aurait proposé un salaire estimé à 7 millions d’euros net par saison à Mike Maignan. Un montant qui placerait le gardien des Bleus au sommet de la hiérarchie salariale du vestiaire, à égalité avec Rafael Leão. Un signal fort envoyé à Mike Maignan quant à son statut central.

L’offre ne se limiterait pas au salaire fixe. Des bonus liés à une qualification en Ligue des champions seraient également intégrés, ainsi qu’une prime supplémentaire en cas de prolongation actée début 2026. L’AC Milan envisagerait un nouveau bail courant jusqu’en 2029, assorti d’une année optionnelle, voire une échéance directe en 2030 pour Mike Maignan.