Dans un contexte de mercato où les cadres sont plus que jamais exposés aux convoitises, certains dossiers deviennent stratégiques au point de conditionner l’avenir sportif d’un club. À Milan, un pilier de l’effectif cristallise toutes les attentions alors que son contrat approche de son terme. Entre signaux forts envoyés par la direction, engagement financier inédit et reconnaissance sportive assumée, la situation évolue rapidement. Derrière ces discussions se joue bien plus qu’une simple prolongation. Pour l’AC Milan, conserver Mike Maignan est désormais une priorité absolue.
Serie A, l'AC Milan sort le chéquier pour Mike Maignan
L’AC Milan s’active pour sécuriser Mike Maignan
Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan a transmis une offre officielle de prolongation à Mike Maignan, dont le contrat actuel arrive à échéance en juin prochain. Après plusieurs mois d’incertitude, le club lombard a décidé de passer à l’offensive afin de verrouiller l’avenir de Mike Maignan, devenu l’un des leaders incontestés du vestiaire. La direction milanaise entend éviter toute situation de flottement autour de son gardien titulaire.
Ce changement de cap tranche avec l’été dernier, période durant laquelle un départ de Mike Maignan semblait crédible. Depuis, les signaux se sont multipliés en interne. La direction, le staff technique et les coéquipiers de Mike Maignan affichent ouvertement leur volonté de poursuivre l’aventure commune. Ces marques de reconnaissance visent à convaincre le portier français de s’inscrire durablement dans le projet sportif de l’AC Milan.
Une offre salariale historique sur la table de Maignan
Pour convaincre Mike Maignan, l’AC Milan est prêt à consentir un effort financier majeur. Toujours selon la presse italienne, le club aurait proposé un salaire estimé à 7 millions d’euros net par saison à Mike Maignan. Un montant qui placerait le gardien des Bleus au sommet de la hiérarchie salariale du vestiaire, à égalité avec Rafael Leão. Un signal fort envoyé à Mike Maignan quant à son statut central.
L’offre ne se limiterait pas au salaire fixe. Des bonus liés à une qualification en Ligue des champions seraient également intégrés, ainsi qu’une prime supplémentaire en cas de prolongation actée début 2026. L’AC Milan envisagerait un nouveau bail courant jusqu’en 2029, assorti d’une année optionnelle, voire une échéance directe en 2030 pour Mike Maignan.
Mike Maignan, un pilier sportif et symbolique de l’AC Milan
Arrivé à l’AC Milan à l’été 2021 en provenance du LOSC, Mike Maignan s’est rapidement imposé comme une référence à son poste en Serie A. Capitaine de l’équipe, Mike Maignan incarne aujourd’hui la stabilité défensive et l’exigence du club lombard. Ses performances régulières ont renforcé sa stature, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.
Cette saison encore, Mike Maignan s’est distingué lors de rencontres majeures, notamment dans le derby remporté face à l’Inter en novembre, où ses arrêts décisifs ont pesé lourd. Installé sur le banc milanais depuis cet exercice, Massimiliano Allegri souhaite clairement poursuivre avec Mike Maignan, qu’il considère comme une pièce maîtresse de son projet.
Une décision majeure pour la suite de sa carrière
Annoncé sur le départ il y a quelques mois, Mike Maignan serait aujourd’hui sensible aux marques d’estime répétées de l’AC Milan. L’international français prend le temps de la réflexion, conscient que cette décision pèsera lourd dans la suite de sa carrière. À 30 ans, Mike Maignan se trouve à un tournant stratégique, entre sécurité sportive et reconnaissance financière.
Des discussions entre le clan Mike Maignan et les dirigeants milanais sont prévues prochainement afin d’avancer sur les modalités finales. Pour l’AC Milan, l’objectif est clair : sécuriser rapidement le dossier et éviter toute concurrence extérieure. En sortant le chéquier pour Mike Maignan, le club lombard affirme sa volonté de construire l’avenir autour de son dernier rempart.