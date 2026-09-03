La Lega Serie A a communiqué les matches avancés et décalés qui se joueront de la sixième à la douzième journée du championnat d’Italie. Napoli-Roma se jouera le samedi 24 octobre à 18 heures, le derby de Milan Milan-Inter a été avancé au samedi 31 octobre à 20h45, tandis que le lendemain, le 1er novembre, il y aura Juventus-Napoli, à 20h45.







