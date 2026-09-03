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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Serie A, horaires avancés et décalés de la 6e à la 12e journée : Milan-Inter le samedi soir 31 octobre, Juventus-Napoli le lendemain

Serie A

Le calendrier détaillé du championnat de Serie A en octobre et novembre

La Lega Serie A a communiqué les matches avancés et décalés qui se joueront de la sixième à la douzième journée du championnat d’Italie. Napoli-Roma se jouera le samedi 24 octobre à 18 heures, le derby de Milan Milan-Inter a été avancé au samedi 31 octobre à 20h45, tandis que le lendemain, le 1er novembre, il y aura Juventus-Napoli, à 20h45.



  • 6e JOURNÉE

    Samedi 10 octobre 2026

    15h00 : Genoa-Fiorentina

    18h00 : Inter-Parma

    20h45 : Napoli-Frosinone

    Dimanche 11 octobre 2026

    12h30 : Côme-Roma

    15h00 : Lazio-Monza

    15h00 : Lecce-Bologne

    18h00 : Sassuolo-Milan

    20h45 : Cagliari-Juventus

    Lundi 12 octobre 2026

    18h30 : Atalanta-Venezia

    20h45 : Torino-Udinese


    • Publicité

  • 7e journée

    Vendredi 16 octobre 2026

    18h30 : Frosinone-Sassuolo

    20h45 : Monza-Cagliari

    Samedi 17 octobre 2026

    15h00 : Venezia-Napoli

    18h00 : Bologne-Inter

    20h45 : Roma-Genoa

    Dimanche 18 octobre 2026

    12h30 : Udinese-Lecce

    15h00 : Fiorentina-Como

    18h00 : Milan-Atalanta

    20h45 : Juventus-Lazio

    Lundi 19 octobre 2026

    20h45 : Parme-Torino


  • 8e journée

    Vendredi 23 octobre 2026

    20h45 : Cagliari-Bologne

    Samedi 24 octobre 2026

    15h00 : Côme-Sassuolo

    15h00 : Turin-Monza

    18h00 : Naples-Roma

    20h45 : Lazio-Parme

    Dimanche 25 octobre 2026

    12h30 : Inter-Fiorentina

    15h00 : Atalanta-Frosinone

    15h00 : Genoa-Venise

    18h00 : Lecce-Juventus

    20h45 : Udinese-Milan

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  • 9e JOURNÉE (journée en semaine)

    Mardi 27 octobre 2026

    18h30 : Sassuolo-Lazio

    20h45 : Roma-Cagliari

    20h45 : Torino-Como

    Mercredi 28 octobre 2026

    18h30 : Milan-Bologne

    18h30 : Parme-Udinese

    18h30 : Venezia-Inter

    20h45 : Genoa-Juventus

    20h45 : Monza-Napoli

    Jeudi 29 octobre 2026

    18h30 : Frosinone-Lecce

    20h45 : Fiorentina-Atalanta


  • 10e journée

    Samedi 31 octobre 2026

    15h00 : Bologne-Monza

    18h00 : Udinese-Roma

    20h45 : Milan-Inter

    Dimanche 1er novembre 2026

    12h30 : Côme-Venise

    15h00 : Frosinone-Torino

    15h00 : Lazio-Cagliari

    18h00 : Lecce-Genoa

    20h45 : Juventus-Napoli

    Lundi 2 novembre 2026

    18h30 : Sassuolo-Fiorentina

    20h45 : Atalanta-Parme


  • 11e JOURNÉE

    Vendredi 6 novembre 2026

    20h45 : Torino-Lecce

    Samedi 7 novembre 2026

    15h00 : Cagliari-Frosinone

    15h00 : Venezia-Udinese

    18h00 : Parma-Bologne

    20h45 : Roma-Sassuolo

    Dimanche 8 novembre 2026

    12h30 : Napoli-Lazio

    15h00 : Genoa-Milan

    15h00 : Monza-Atalanta

    18h00 : Inter-Como

    20h45 : Fiorentina-Juventus

  • 12e JOURNÉE

    Samedi 21 novembre 2026

    15h00 : Côme-Cagliari

    15h00 : Lazio-Lecce

    18h00 : Parme-Roma

    20h45 : Napoli-Torino

    Dimanche 22 novembre 2026

    12h30 : Sassuolo-Genoa

    15h00 : Milan-Frosinone

    18h00 : Bologne-Udinese

    20h45 : Atalanta-Inter

    Lundi 23 novembre 2026

    18h30 : Monza-Fiorentina

    20h45 : Juventus-Venise