La Lega Serie A a communiqué les matches avancés et décalés qui se joueront de la sixième à la douzième journée du championnat d’Italie. Napoli-Roma se jouera le samedi 24 octobre à 18 heures, le derby de Milan Milan-Inter a été avancé au samedi 31 octobre à 20h45, tandis que le lendemain, le 1er novembre, il y aura Juventus-Napoli, à 20h45.
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Serie A, horaires avancés et décalés de la 6e à la 12e journée : Milan-Inter le samedi soir 31 octobre, Juventus-Napoli le lendemain
6e JOURNÉE
Samedi 10 octobre 2026
15h00 : Genoa-Fiorentina
18h00 : Inter-Parma
20h45 : Napoli-Frosinone
Dimanche 11 octobre 2026
12h30 : Côme-Roma
15h00 : Lazio-Monza
15h00 : Lecce-Bologne
18h00 : Sassuolo-Milan
20h45 : Cagliari-Juventus
Lundi 12 octobre 2026
18h30 : Atalanta-Venezia
20h45 : Torino-Udinese
7e journée
Vendredi 16 octobre 2026
18h30 : Frosinone-Sassuolo
20h45 : Monza-Cagliari
Samedi 17 octobre 2026
15h00 : Venezia-Napoli
18h00 : Bologne-Inter
20h45 : Roma-Genoa
Dimanche 18 octobre 2026
12h30 : Udinese-Lecce
15h00 : Fiorentina-Como
18h00 : Milan-Atalanta
20h45 : Juventus-Lazio
Lundi 19 octobre 2026
20h45 : Parme-Torino
8e journée
Vendredi 23 octobre 2026
20h45 : Cagliari-Bologne
Samedi 24 octobre 2026
15h00 : Côme-Sassuolo
15h00 : Turin-Monza
18h00 : Naples-Roma
20h45 : Lazio-Parme
Dimanche 25 octobre 2026
12h30 : Inter-Fiorentina
15h00 : Atalanta-Frosinone
15h00 : Genoa-Venise
18h00 : Lecce-Juventus
20h45 : Udinese-Milan
9e JOURNÉE (journée en semaine)
Mardi 27 octobre 2026
18h30 : Sassuolo-Lazio
20h45 : Roma-Cagliari
20h45 : Torino-Como
Mercredi 28 octobre 2026
18h30 : Milan-Bologne
18h30 : Parme-Udinese
18h30 : Venezia-Inter
20h45 : Genoa-Juventus
20h45 : Monza-Napoli
Jeudi 29 octobre 2026
18h30 : Frosinone-Lecce
20h45 : Fiorentina-Atalanta
10e journée
Samedi 31 octobre 2026
15h00 : Bologne-Monza
18h00 : Udinese-Roma
20h45 : Milan-Inter
Dimanche 1er novembre 2026
12h30 : Côme-Venise
15h00 : Frosinone-Torino
15h00 : Lazio-Cagliari
18h00 : Lecce-Genoa
20h45 : Juventus-Napoli
Lundi 2 novembre 2026
18h30 : Sassuolo-Fiorentina
20h45 : Atalanta-Parme
11e JOURNÉE
Vendredi 6 novembre 2026
20h45 : Torino-Lecce
Samedi 7 novembre 2026
15h00 : Cagliari-Frosinone
15h00 : Venezia-Udinese
18h00 : Parma-Bologne
20h45 : Roma-Sassuolo
Dimanche 8 novembre 2026
12h30 : Napoli-Lazio
15h00 : Genoa-Milan
15h00 : Monza-Atalanta
18h00 : Inter-Como
20h45 : Fiorentina-Juventus
12e JOURNÉE
Samedi 21 novembre 2026
15h00 : Côme-Cagliari
15h00 : Lazio-Lecce
18h00 : Parme-Roma
20h45 : Napoli-Torino
Dimanche 22 novembre 2026
12h30 : Sassuolo-Genoa
15h00 : Milan-Frosinone
18h00 : Bologne-Udinese
20h45 : Atalanta-Inter
Lundi 23 novembre 2026
18h30 : Monza-Fiorentina
20h45 : Juventus-Venise
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