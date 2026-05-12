Selon Sky Sports, l’avant-centre prolifique aurait déjà pris sa décision à l’issue d’une réflexion sur son rôle dans le système actuel. L’international guinéen envisagerait un départ de Dortmund cet été, à condition qu’un accord de transfert satisfaisant soit trouvé. Malgré un bilan individuel solide de 16 buts en Bundesliga cette saison, il se dit insatisfait de l’approche tactique de l’équipe, ce qui incite le candidat au Ballon d’Or 2025 à explorer un nouveau chapitre de sa carrière.