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Serhou Guirassy veut partir ! L'attaquant prend une décision de transfert capitale, tandis que le Borussia Dortmund craint que des clubs comme Manchester City, Liverpool, Arsenal ou Barcelone ne déclenchent une clause spéciale
L'attaquant cherche un nouveau défi
Après deux saisons fructueuses en Westphalie, Guirassy a fait part au Borussia Dortmund de son souhait de partir lors du prochain mercato. Arrivé en 2024 en provenance du VfB Stuttgart contre un chèque de 18 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans s’est rapidement imposé comme une véritable révélation, inscrivant 59 buts et délivrant 15 passes décisives en 95 matchs officiels. Malgré une relation de travail satisfaisante avec le staff technique, il se dit insatisfait du style de jeu du club et désireux de se tester à un niveau encore plus élevé.
- AFP
Une frustration tactique grandissante précipite son départ
Selon Sky Sports, l’avant-centre prolifique aurait déjà pris sa décision à l’issue d’une réflexion sur son rôle dans le système actuel. L’international guinéen envisagerait un départ de Dortmund cet été, à condition qu’un accord de transfert satisfaisant soit trouvé. Malgré un bilan individuel solide de 16 buts en Bundesliga cette saison, il se dit insatisfait de l’approche tactique de l’équipe, ce qui incite le candidat au Ballon d’Or 2025 à explorer un nouveau chapitre de sa carrière.
Alerte dans les clubs d’élite
Dortmund se trouve dans une situation délicate en raison d’une clause libératoire spécifique de 50 millions d’euros, activable par un groupe restreint de clubs parmi les plus riches d’Europe. Le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United et Arsenal ont tous la possibilité d’activer cette clause de départ, bien qu’aucun d’entre eux n’ait encore entrepris de démarche officielle. L’AC Milan, Tottenham Hotspur et Fenerbaçhe ont également manifesté leur intérêt, mais ils devraient négocier directement le montant du transfert avec le BVB.
- AFP
Le Borussia Dortmund s'efforce de conserver son joueur vedette.
Dortmund, actuellement deuxième de la Bundesliga, clôturera sa saison nationale par un déplacement à Brême, chez le Werder, le samedi 16 mai. Guirassy, actuellement troisième meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, pourrait toutefois quitter le club, et le remplacer exigerait un investissement financier conséquent. Lars Ricken et Ole Book sont déterminés à convaincre l’attaquant emblématique de rester, mais le BVB va devoir lutter contre plusieurs cadors européens déjà à l’affût.