Serhou Guirassy explique la raison émotionnelle derrière le message inscrit sur son t-shirt alors que l'attaquant du Borussia Dortmund célébrait son but contre l'Atalanta

Après avoir marqué un but qui a permis à Dortmund de prendre l'avantage dans la course aux quarts de finale, Guirassy a soulevé son maillot pour dévoiler un message manuscrit sur son maillot de corps. Le texte disait : « Missata, tu me manques ! Repose en paix. Tu es en sécurité maintenant, au paradis ! Amen ! »

Il a été confirmé par la suite que ce message était un hommage à sa nièce, décédée récemment. Malgré la liesse qui régnait au Westfalenstadion, les pensées de l'attaquant étaient clairement tournées vers sa famille en deuil, qui traverse une période difficile.

S'adressant à Amazon après le coup de sifflet final, l'ancien joueur de Stuttgart s'est confié sur la signification de ce geste et sur la personne à qui il était destiné. Guirassy a déclaré : « C'était un message à mon frère. Nous sommes tous à ses côtés. C'est une période difficile pour la famille. Mais la vie continue. Nous mourrons tous un jour. »

