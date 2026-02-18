Getty Images Sport
Serhou Guirassy explique la raison émotionnelle derrière le message inscrit sur son t-shirt alors que l'attaquant du Borussia Dortmund célébrait son but contre l'Atalanta
Un hommage émouvant sur la grande scène
Après avoir marqué un but qui a permis à Dortmund de prendre l'avantage dans la course aux quarts de finale, Guirassy a soulevé son maillot pour dévoiler un message manuscrit sur son maillot de corps. Le texte disait : « Missata, tu me manques ! Repose en paix. Tu es en sécurité maintenant, au paradis ! Amen ! »
Il a été confirmé par la suite que ce message était un hommage à sa nièce, décédée récemment. Malgré la liesse qui régnait au Westfalenstadion, les pensées de l'attaquant étaient clairement tournées vers sa famille en deuil, qui traverse une période difficile.
S'adressant à Amazon après le coup de sifflet final, l'ancien joueur de Stuttgart s'est confié sur la signification de ce geste et sur la personne à qui il était destiné. Guirassy a déclaré : « C'était un message à mon frère. Nous sommes tous à ses côtés. C'est une période difficile pour la famille. Mais la vie continue. Nous mourrons tous un jour. »
Guirassy brille alors que Dortmund prend le contrôle
Sur le terrain, Guirassy a été l'architecte de la défaite de l'Atalanta, offrant à la fois une finition clinique et une passe décisive qui ont permis au géant de la Bundesliga de prendre un avantage significatif avant le match retour des barrages. Son retour en forme est tombé à point nommé pour l'entraîneur Niko Kovac, surtout après une période où la place de l'attaquant dans le onze de départ était remise en question par certains médias allemands. Sa capacité à mettre de côté son chagrin personnel et à réaliser une performance digne du titre d'homme du match, avec un but et une passe décisive, lui a valu les éloges de ses coéquipiers et du staff.
La résurgence de l'attaquant est impressionnante sur le plan statistique, puisqu'il a réussi à mettre fin à sa période de disette de manière éclatante grâce à sa récente série de buts. Arrivé au Signal Iduna Park à l'été 2024, Guirassy est rapidement devenu le pilier de l'attaque de Dortmund. Sa contribution contre l'équipe italienne a rappelé pourquoi le BVB tenait tant à déclencher sa clause de libération de Stuttgart à l'origine, alors même que les spéculations sur son avenir à long terme commencent à s'intensifier en arrière-plan.
L'avenir de Dortmund est incertain
Malgré son succès sur le terrain et son attachement émotionnel au club, des rumeurs circulent selon lesquelles Guirassy pourrait ne pas aller au bout de son contrat actuel, qui court jusqu'en 2028. Certains suggèrent que l'attaquant serait à la recherche d'un dernier contrat lucratif avant d'entamer le crépuscule de sa carrière. Ces rumeurs ont mis plusieurs clubs en état d'alerte, d'autant plus que les clauses de départ relativement modestes sont devenues une marque de fabrique des récents transferts de l'attaquant.
Les dernières rumeurs en provenance d'Allemagne indiquent que le joueur souhaite s'entretenir avec la direction du BVB à la fin de la saison actuelle afin de discuter de son avenir. Guirassy aurait prévu une réunion avec les dirigeants du BVB afin de clarifier s'il poursuivra son parcours en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Si les supporters apprécient actuellement son rendement prolifique, la possibilité d'un départ cet été reste une véritable préoccupation pour les fidèles de Dortmund à l'approche du mercato.
L'accent reste mis sur la Ligue des champions
Pour l'instant, Guirassy et Dortmund vont se concentrer sur leur match contre l'Atalanta et leur qualification pour la suite de la Ligue des champions. La capacité de l'attaquant à transformer sa douleur personnelle en force motrice sur le terrain a fait de lui un élément central de la saison de Dortmund. Qu'il reste ou qu'il parte cet été, son émotion sous les projecteurs de la Ligue des champions restera l'un des moments les plus humains du tournoi jusqu'à présent, prouvant que le football ne se résume souvent pas au simple score.
