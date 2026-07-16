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Serhou Guirassy écarté : Arsenal, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone ont laissé passer l’occasion d’activer la clause libératoire spéciale de 40 millions d’euros de l’attaquant
Les cadors du Vieux Continent laissent filer une bonne affaire
Contre toute attente, alors que le marché des transferts s’emballe, plusieurs cadors européens – Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United et Arsenal – ont eu l’occasion de recruter Guirassy pour un peu moins de 40 millions d’euros. Malgré cette somme relativement modeste pour un buteur confirmé, aucun club n’a appuyé sur la gâchette avant la clôture du mercato.
La donne a désormais radicalement changé pour les prétendants potentiels. Si un club souhaite raviver son intérêt plus tard dans le mercato, il ne bénéficiera plus d’un prix fixe. Tout montant devra être négocié directement avec le Borussia Dortmund, qui se trouve désormais en position de force pour dicter ses conditions concernant son joueur vedette.
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Les rumeurs concernant Fenerbaçe et les projets internes du Borussia Dortmund
Bien qu’un intérêt concret émane de Turquie, notamment de la part de Fenerbaçe, un transfert vers la Super Lig semble très peu probable. Selon le journaliste de Sky Sports Patrick Berger : « Serhou Guirassy exclut pour l’instant tout départ vers la Turquie. Au BVB, les plans ont été élaborés en interne en comptant sur Guirassy et sans [Karim] Adeyemi ; c'étaient les deux joueurs susceptibles d'être vendus. Je pars donc actuellement du principe que Guirassy jouera également pour le BVB la saison prochaine, à moins qu'un imprévu ne survienne. »
Cette orientation interne s’inscrit dans la volonté du club de préserver la stabilité sous la houlette de Niko Kovac. L’attaquant a déjà eu des discussions fructueuses avec l’entraîneur et le directeur sportif Nils Book, qui « lui ont clairement fait savoir qu’ils souhaitaient le garder ». Pour l’instant, le joueur n’a pas d’« offre alléchante » sur la table susceptible de l’inciter à quitter le Signal Iduna Park.
La pression de vendre s'est dissipée
Arrivé dans la Ruhr l’été dernier en provenance du VfB Stuttgart pour 18 millions d’euros, Guirassy est sous contrat jusqu’en 2028. Tout indique qu’il portera le célèbre maillot noir et jaune au moins une saison de plus. La direction, satisfaite de cette perspective, a toutefois déjà préparé des « plans d’urgence » au cas où une offre de dernière minute impossible à refuser se présenterait.
Sa décision de rester offrirait un coup de fouet considérable aux ambitions de titre du BVB. Auteur de 22 buts la saison dernière, l’attaquant demeure un maillon essentiel du dispositif tactique de Kovac. Avec la clause libératoire désormais hors d’atteinte, la pression de vendre s’est dissipée, permettant au club de se concentrer exclusivement sur le terrain.
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Les objectifs de remplacement sont mis en attente.
La probable prolongation de Guirassy à Dortmund a des conséquences directes sur les pistes menant à Nicolo Tresoldi et Fisnik Asllani. Tresoldi, auteur d’une saison prolifique au Club de Bruges, est apprécié par Book, mais son transfert serait onéreux. Tant que Guirassy demeure l’attaquant numéro un du BVB, l’arrivée du jeune Italien reste peu probable.
La situation est similaire pour Fisnik Asllani, qui a brillé sous les couleurs d’Hoffenheim. Si le maintien de Guirassy est confirmé, des rapports laissent entendre qu’Asllani pourrait s’en aller, peut-être en direction du RB Leipzig. Pour l’instant, la hiérarchie offensive de Dortmund reste inchangée à l’approche de la nouvelle saison.
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