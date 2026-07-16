Serhou Guirassy écarté : Arsenal, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone ont laissé passer l’occasion d’activer la clause libératoire spéciale de 40 millions d’euros de l’attaquant

Contre toute attente, alors que le marché des transferts s’emballe, plusieurs cadors européens – Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United et Arsenal – ont eu l’occasion de recruter Guirassy pour un peu moins de 40 millions d’euros. Malgré cette somme relativement modeste pour un buteur confirmé, aucun club n’a appuyé sur la gâchette avant la clôture du mercato.

La donne a désormais radicalement changé pour les prétendants potentiels. Si un club souhaite raviver son intérêt plus tard dans le mercato, il ne bénéficiera plus d’un prix fixe. Tout montant devra être négocié directement avec le Borussia Dortmund, qui se trouve désormais en position de force pour dicter ses conditions concernant son joueur vedette.







