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Serhou Guirassy brille aux deux bouts du terrain alors que le Borussia Dortmund survit à une frayeur face à Villarreal en Ligue des champions
Dortmund remporte de justesse un thriller à cinq buts en Ligue des champions
Dortmund a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire spectaculaire 3-2 face à Villarreal. Guirassy s’est imposé comme l’homme du match, inscrivant un doublé du bon côté avant de marquer involontairement contre son camp lors d’une seconde période chaotique.
Les locaux ont pris l’avantage peu après la reprise lorsque le centre de Renato Veiga a été dévié dans ses propres filets. Santiago Mourino a égalisé pour Villarreal, mais la qualité supérieure de Dortmund a fini par faire la différence pour assurer trois points durement acquis.
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Guirassy signe un doublé tardif et renversant
Villarreal a manqué plusieurs occasions franches en première période, Georges Mikautadze dévissant une frappe à bout portant et Tajon Buchanan obligeant Gregor Kobel à réaliser un arrêt brillant. Dortmund a puni ces occasions manquées lorsque Veiga a dévié involontairement un centre de Maximilian Beier dans ses propres filets à la 53e minute.
Mourino a surpris Kobel d'une tête décroisée pour permettre au club espagnol d'égaliser, mais Guirassy a redonné l'avantage à Dortmund en reprenant d'un plat du pied le centre précis à ras de terre de Fabio Silva à la 80e minute. Trois minutes plus tard, Guirassy a obtenu puis transformé un penalty après que Mourino l'a fait tomber dans la surface.
Il y a ensuite encore eu du suspense lorsqu'un arrêt de Kobel a rebondi sur le visage de Guirassy avant de finir dans son propre but. Villarreal a poussé frénétiquement pour égaliser une deuxième fois, mais Veiga a dévié une ultime occasion à côté au plus profond du temps additionnel.
L’attaquant atteint un cap lors d’un remarquable parcours européen
Cette rencontre folle a marqué la 100e apparition de Guirassy sous le maillot de Dortmund, portant son total de buts pour le club à 64. Sa performance a encore renforcé sa réputation grandissante comme l’un des buteurs les plus redoutables d’Europe.
Depuis le début de la saison 2024-2025, l’attaquant guinéen a été directement impliqué sur 26 buts en 25 apparitions en Ligue des champions. Dans la compétition, seul l’attaquant de Manchester City Erling Haaland fait mieux que cet impressionnant bilan.
Pendant ce temps, les difficultés de Villarreal à l’extérieur en Europe ont continué malgré une meilleure prestation offensive. Villarreal n’avait marqué lors d’aucun de ses quatre matches à l’extérieur en Ligue des champions la saison dernière, même si le club a cette fois poussé Dortmund dans ses retranchements.
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Les deux équipes se reconcentrent sur les compétitions nationales
Après avoir négocié un délicat match d'ouverture européen, Dortmund va désormais se reconcentrer sur le championnat. Le BVB s'apprête à recevoir Paderborn lors de sa prochaine sortie en Bundesliga avec l'objectif de continuer à prendre de l'élan.
Villarreal doit se remettre de sa courte défaite en Allemagne. Le club espagnol retrouve la Liga avec une rencontre à domicile contre le Real Betis, qui a lui aussi joué en Europe après avoir décroché une victoire 3-2 contre Lille.
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