Villarreal a manqué plusieurs occasions franches en première période, Georges Mikautadze dévissant une frappe à bout portant et Tajon Buchanan obligeant Gregor Kobel à réaliser un arrêt brillant. Dortmund a puni ces occasions manquées lorsque Veiga a dévié involontairement un centre de Maximilian Beier dans ses propres filets à la 53e minute.

Mourino a surpris Kobel d'une tête décroisée pour permettre au club espagnol d'égaliser, mais Guirassy a redonné l'avantage à Dortmund en reprenant d'un plat du pied le centre précis à ras de terre de Fabio Silva à la 80e minute. Trois minutes plus tard, Guirassy a obtenu puis transformé un penalty après que Mourino l'a fait tomber dans la surface.

Il y a ensuite encore eu du suspense lorsqu'un arrêt de Kobel a rebondi sur le visage de Guirassy avant de finir dans son propre but. Villarreal a poussé frénétiquement pour égaliser une deuxième fois, mais Veiga a dévié une ultime occasion à côté au plus profond du temps additionnel.