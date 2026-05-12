Sergio Reguilón, coéquipier de Lionel Messi à l’Inter Miami, dévoile qu’il est prêt à débourser une somme astronomique à six chiffres pour que son chien puisse le rejoindre aux États-Unis

Le transport international d’un grand animal présente des défis logistiques, mais Reguilon ne se laisse pas décourager par le coût exorbitant de l’opération. Le défenseur, dont la carrière a notamment été marquée par un transfert de 35 millions de dollars (26 millions de livres sterling) vers les Spurs et plusieurs prêts, a expliqué son raisonnement. Il a confié à l’influenceur : « J’ai entrepris les démarches pour lui obtenir un passeport afin de l’emmener aux États-Unis, et c’est déjà fait. Maintenant, je souhaite qu’il m’accompagne en soute pour qu’il ne souffre pas. C’est un gros chien. Je cherche donc un jet privé pour après l’été, lorsque je retournerai en Espagne. C’est la solution que j’ai trouvée pour l’amener avec moi. Le trajet coûte 135 000 dollars l’aller simple, mais pour moi ça en vaut la peine. »