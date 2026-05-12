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Sergio Reguilón, coéquipier de Lionel Messi à l’Inter Miami, dévoile qu’il est prêt à débourser une somme astronomique à six chiffres pour que son chien puisse le rejoindre aux États-Unis

S. Reguilon
L. Messi
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Inter Miami CF

Sergio Reguilón, coéquipier de Lionel Messi à l’Inter Miami, s’apprête à débourser la somme colossale de 135 000 dollars pour faire venir son chien adoré en Floride à bord d’un jet privé. L’ancien défenseur de Tottenham Hotspur et du Real Madrid, qui a rejoint en janvier le futur champion de la MLS 2025, est déterminé à retrouver son compagnon à quatre pattes aux États-Unis, accordant à son animal une importance sans pareille.

  • Un investissement considérable pour un compagnon à quatre pattes

    Le défenseur de l’Inter Miami, Sergio Reguilón, a révélé qu’il était prêt à déployer des efforts considérables pour son chien. Âgé de 29 ans, le latéral gauche, arrivé libre en janvier 2026 en provenance de Tottenham Hotspur, manifeste un attachement profond à ses animaux de compagnie. Alors que le club floridien vise un deuxième titre consécutif en 2025, l’international espagnol fait de son chien, resté en Espagne, sa priorité. Lors d’une récente apparition dans le vlog de l’influenceur TheGrefg, le latéral a dévoilé ses projets de voyages transatlantiques pour aller le retrouver.

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    Le coût exorbitant d’un jet privé

    Le transport international d’un grand animal présente des défis logistiques, mais Reguilon ne se laisse pas décourager par le coût exorbitant de l’opération. Le défenseur, dont la carrière a notamment été marquée par un transfert de 35 millions de dollars (26 millions de livres sterling) vers les Spurs et plusieurs prêts, a expliqué son raisonnement. Il a confié à l’influenceur : « J’ai entrepris les démarches pour lui obtenir un passeport afin de l’emmener aux États-Unis, et c’est déjà fait. Maintenant, je souhaite qu’il m’accompagne en soute pour qu’il ne souffre pas. C’est un gros chien. Je cherche donc un jet privé pour après l’été, lorsque je retournerai en Espagne. C’est la solution que j’ai trouvée pour l’amener avec moi. Le trajet coûte 135 000 dollars l’aller simple, mais pour moi ça en vaut la peine. »

  • Trouver ses marques dans le rythme de la MLS

    Alors que le prix à six chiffres de son chien fait la une des journaux, Reguilon s'efforce également de surmonter des débuts difficiles en Major League Soccer. L’Espagnol a été victime d’une série de blessures au genou et aux muscles, ce qui lui a fait manquer neuf matchs et lui a permis de totaliser seulement 175 minutes de jeu en quatre apparitions. Malgré ces longues absences, Miami a maintenu un bon niveau de forme, comme lors d’un récent match nul 1-1 contre la Nouvelle-Angleterre. Les champions en titre occupent actuellement la troisième place de la Conférence Est avec 22 points, tandis que l’ancien joueur prêté par l’Atlético de Madrid poursuit sa remise en forme.

  • REGUILONInter Miami

    Quelle sera la suite pour le défenseur ?

    Alors que Miami vise un nouveau titre, Reguilon espère s'imposer comme titulaire dès qu'il aura surmonté ses problèmes de blessures. À l'approche de l'automne, le défenseur espagnol attend avec impatience son retour en Europe pour enfin ramener son fidèle compagnon canin dans son nouveau foyer américain.

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