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Sergio Ramos président ? La légende du Real Madrid lorgne un poste de premier plan à Séville, tandis que Monchi affirme que l'ancien défenseur souhaite être « au cœur » du club alors qu'une offre de rachat est sur la table
Monchi dévoile les ambitions de Ramos au sein du conseil d’administration
Invité d’un podcast, Monchi a livré un éclairage instructif sur les motivations actuelles de Ramos. Le président de San Fernando a affirmé que l’ancien capitaine du Real Madrid aspirait à davantage qu’un rôle honorifique au sein du club de son enfance. Si le processus de rachat demeure complexe, le défenseur central entend bien façonner cette nouvelle ère. Monchi a expliqué : « Si vous interrogez Sergio Ramos, ses associés ou les actionnaires de Séville, eux non plus ne savent pas à 100 % ce qui va se passer. Je sais qu’il souhaite, même si ce n’est pas encore tranché pour le poste de président, se positionner au cœur des décisions concernant l’avenir du club. »
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L'offre publique d'achat prend de l'ampleur
À 39 ans, le vétéran dirige un puissant consortium soutenu par le groupe d’investissement Five Eleven Capital pour mettre fin à la profonde instabilité qui paralyse le FC Séville. Le club traverse une zone de turbulences sportives et flirte dangereusement avec la zone de relégation, ce qui pousse les supporters à réclamer un nouveau départ. Ramos, libre de tout contrat depuis son départ du club mexicain Rayados de Monterrey, a récemment exprimé son optimisme quant à une issue rapide au dossier. « Je pense qu’il y aura des nouvelles d’ici quelques mois, voire quelques semaines, et nous espérons que ce seront les nouvelles que nous attendons tous. Tout se passe bien », a-t-il déclaré aux journalistes.
Monchi prend ses distances alors que le spectre de la relégation plane
Des rumeurs persistantes évoquent un retour sensationnel de Monchi en Andalousie. Le dirigeant a toutefois écarté tout come-back immédiat, précisant que la direction actuelle ne l’avait pas sollicité. « Pour Séville, à ce jour, je n’ai reçu aucune proposition de retour », a-t-il déclaré. « S’ils m’appellent, je devrai écouter, mais pour l’instant, je me sens bien là où je suis. San Fernando doit s'aligner sur l'ensemble du projet, sinon il n'y aura pas de proposition. »
Cette incertitude en coulisses reflète les difficultés du club sur le terrain : après la défaite 1-0 de lundi contre la Real Sociedad, Séville pointe à la 17e place avec 37 points, à seulement un point de la zone de relégation.
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En attendant l’aube d’une nouvelle ère, le club se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire.
À quatre journées de la fin, Séville aborde un tournant crucial pour son maintien. En cas de finalisation du rachat, Ramos devrait officialiser sa retraite de joueur. Les supporters, suspendus à son retour de héros, guettent le retour de la stabilité au sein de leur club de cœur.