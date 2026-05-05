Des rumeurs persistantes évoquent un retour sensationnel de Monchi en Andalousie. Le dirigeant a toutefois écarté tout come-back immédiat, précisant que la direction actuelle ne l’avait pas sollicité. « Pour Séville, à ce jour, je n’ai reçu aucune proposition de retour », a-t-il déclaré. « S’ils m’appellent, je devrai écouter, mais pour l’instant, je me sens bien là où je suis. San Fernando doit s'aligner sur l'ensemble du projet, sinon il n'y aura pas de proposition. »

Cette incertitude en coulisses reflète les difficultés du club sur le terrain : après la défaite 1-0 de lundi contre la Real Sociedad, Séville pointe à la 17e place avec 37 points, à seulement un point de la zone de relégation.