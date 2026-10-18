Le président de Getafe, Torres, a créé la surprise dans le football espagnol en révélant que le club étudiait la possibilité de recruter le légendaire défenseur central Sergio Ramos. Après avoir déjà obtenu la signature de Carvajal dans le cadre d’un transfert retentissant, Getafe envisage désormais d’attirer au Coliseum un autre ancien capitaine du Real Madrid.

Torres a confirmé avoir été en contact direct avec Rene Ramos, frère et représentant du défenseur de 40 ans, afin d’évoquer la possibilité d’un retour en Liga pour le vétéran.

Le club de la région de Madrid a affiché de grandes ambitions ces dernières semaines, mais Torres a précisé que, si la porte restait ouverte, le recrutement de Ramos n’était pas actuellement la priorité du secteur sportif. Invité de l’émission Tablero Deportivo sur Radio Nacional de España (RNE), le président a reconnu que l’effectif était déjà bien pourvu en défense centrale, sans exclure une arrivée si les conditions étaient réunies. « C’est un dossier que nous suivons depuis un moment », a expliqué Torres, soulignant que l’intérêt pour le vainqueur de la Coupe du monde n’a rien d’une lubie passagère.