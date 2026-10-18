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Sergio Ramos pourrait revenir à Madrid ! Un dirigeant de Getafe confirme des contacts avec le frère du défenseur en vue d’un éventuel transfert
Le président de Getafe confirme des discussions avec Sergio Ramos
Le président de Getafe, Torres, a créé la surprise dans le football espagnol en révélant que le club étudiait la possibilité de recruter le légendaire défenseur central Sergio Ramos. Après avoir déjà obtenu la signature de Carvajal dans le cadre d’un transfert retentissant, Getafe envisage désormais d’attirer au Coliseum un autre ancien capitaine du Real Madrid.
Torres a confirmé avoir été en contact direct avec Rene Ramos, frère et représentant du défenseur de 40 ans, afin d’évoquer la possibilité d’un retour en Liga pour le vétéran.
Le club de la région de Madrid a affiché de grandes ambitions ces dernières semaines, mais Torres a précisé que, si la porte restait ouverte, le recrutement de Ramos n’était pas actuellement la priorité du secteur sportif. Invité de l’émission Tablero Deportivo sur Radio Nacional de España (RNE), le président a reconnu que l’effectif était déjà bien pourvu en défense centrale, sans exclure une arrivée si les conditions étaient réunies. « C’est un dossier que nous suivons depuis un moment », a expliqué Torres, soulignant que l’intérêt pour le vainqueur de la Coupe du monde n’a rien d’une lubie passagère.
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Les ailiers restent la priorité de Getafe
Malgré le retentissement qu’aurait une éventuelle arrivée de Ramos, Torres a souligné que l’entraîneur Jose Bordalas avait d’autres préoccupations immédiates concernant la profondeur de son effectif. Il chercherait surtout à renforcer les ailes de son équipe. Avec déjà six défenseurs centraux à sa disposition, le recrutement de Ramos ne constitue pas encore une urgence.
« Cela pourrait se faire, puisque c’est déjà arrivé. C’est un sujet que nous suivons depuis un moment. Mais ce n’était pas la priorité : la priorité était de recruter des ailiers et, si ce n’est pas maintenant, peut-être en janvier, si nous faisons venir un défenseur central... Mais pour l’instant, ce poste est bien pourvu », a déclaré Torres à Sport.
De possibles retrouvailles entre anciens du Real Madrid à Getafe
La perspective de voir Ramos rejoindre Getafe est particulièrement intrigante, car elle lui permettrait de retrouver Carvajal. Le latéral droit a récemment effectué un transfert qui a stupéfié le monde du football, choisissant de rester à Madrid, sa ville natale, plutôt que de partir à l’étranger pour décrocher un dernier gros contrat.
Carvajal, qui a remporté de nombreux titres en Ligue des champions aux côtés de Ramos au Santiago Bernabeu, a signé un contrat qui court jusqu’à l’été 2027 et sera un pilier de la défense de Getafe pour les saisons à venir. Les retrouvailles entre ces deux défenseurs emblématiques apporteraient à Bordalas un niveau d’expérience et de leadership sans précédent.
- (C)Getty Images
Ramos toujours sans club après son passage au Mexique
Sergio Ramos est sans club depuis son départ de l’équipe mexicaine de Monterrey fin 2025. Son dernier match en professionnel remonte à décembre de cette année-là, lors d’une défaite 3-2 face à Toluca en demi-finale de l’Apertura. Malgré son âge, l’ancien joueur de Séville serait en excellente condition physique et souhaiterait relever un dernier défi qui lui permette d’évoluer à un haut niveau. Revenir en Espagne avec Getafe lui offrirait la possibilité de rester dans son pays tout en jouant dans l’un des cinq grands championnats européens, comme Carvajal a choisi de le faire.
Sur le plan financier, un tel accord obligerait probablement Ramos à suivre une voie similaire à celle de Carvajal, qui aurait accepté une baisse de salaire pouvant atteindre 90 % pour concrétiser son arrivée au Coliseum. Carvajal a clairement indiqué que son transfert n’était pas motivé par l’argent, expliquant qu’il faisait tout avec passion et que Getafe remplissait toutes les conditions pour sa famille.
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