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Sergio Ramos pourrait faire son retour à Madrid ! Le patron de Getafe confirme des contacts avec le frère du défenseur au sujet d’un éventuel transfert
Le président de Getafe confirme des discussions avec Sergio Ramos
Le président de Getafe, Torres, a fait l’effet d’une bombe dans le football espagnol en révélant que le club étudiait la possibilité de recruter le légendaire défenseur central Sergio Ramos. Après avoir déjà attiré Carvajal au terme d’une opération retentissante, Getafe envisage désormais de faire venir un autre ancien capitaine du Real Madrid au Coliseum.
Torres a confirmé avoir été en contact direct avec Rene Ramos, le frère et représentant du défenseur de 40 ans, afin d’évoquer la possibilité d’un retour en Liga pour le vétéran.
Le club madrilène a affiché de grandes ambitions ces dernières semaines, mais Torres a tenu à préciser que, si la porte restait ouverte, le recrutement de Ramos n’était pas actuellement la priorité du secteur sportif. Invité de l’émission Tablero Deportivo sur Radio Nacional de España (RNE), le président a reconnu que l’effectif était déjà bien pourvu en défense centrale, sans toutefois exclure une arrivée si les conditions étaient réunies. « C’est un dossier sur lequel nous travaillons depuis un certain temps », a expliqué Torres, soulignant que l’intérêt pour le champion du monde était loin d’être une simple lubie passagère.
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Les ailiers restent la priorité de Getafe
Malgré le retentissement que pourrait avoir une éventuelle arrivée de Ramos, Torres a souligné que l’entraîneur Jose Bordalas avait d’autres préoccupations immédiates concernant la profondeur de son effectif. Selon certaines informations, il chercherait avant tout à renforcer les ailes et, avec déjà six défenseurs centraux à sa disposition, le recrutement de Ramos ne serait pas encore une urgence.
« Cela pourrait se faire, puisque c’est déjà arrivé. C’est un sujet que nous suivons depuis un moment. Mais ce n’était pas la priorité. La priorité était de recruter des ailiers et, si ce n’est pas maintenant, peut-être en janvier, si nous recrutons un défenseur central... Mais pour l’instant, nous sommes bien pourvus à ce poste », a déclaré Torres à Sport.
De possibles retrouvailles du Real Madrid à Getafe
La perspective de voir Ramos rejoindre Getafe est particulièrement intéressante, car elle lui permettrait de retrouver Carvajal. Le latéral droit a récemment effectué un transfert qui a stupéfié le monde du football, choisissant de rester dans sa ville natale de Madrid plutôt que de partir à l’étranger pour décrocher un dernier gros contrat.
Carvajal, qui a remporté de nombreux titres en Ligue des champions aux côtés de Ramos au Santiago Bernabeu, a signé un contrat courant jusqu’à l’été 2027 et sera un pilier de la défense de Getafe pour les saisons à venir. Les retrouvailles entre ces deux défenseurs emblématiques offriraient à Bordalas une expérience et un leadership sans précédent.
- (C)Getty Images
Ramos toujours sans club après son passage au Mexique
Sergio Ramos est sans club depuis son départ de Monterrey, au Mexique, fin 2025. Sa dernière apparition professionnelle remonte à décembre de cette année-là, lors d'une défaite 3-2 contre Toluca en demi-finales de l'Apertura. Malgré son âge, l'ancien joueur de Séville serait en excellente condition physique et souhaiterait relever un dernier défi qui lui permettrait d'évoluer au plus haut niveau. Un retour en Espagne à Getafe lui offrirait la possibilité de rester dans son pays tout en jouant dans l'un des cinq grands championnats européens, comme Carvajal a choisi de le faire.
Sur le plan financier, un tel accord obligerait probablement Ramos à suivre une voie similaire à celle de Carvajal, qui aurait accepté une baisse de salaire pouvant atteindre 90 % pour rejoindre le Coliseum. Carvajal a clairement indiqué que son transfert n'était pas motivé par l'argent, expliquant qu'il faisait tout avec passion et que Getafe réunissait toutes les conditions pour sa famille.
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