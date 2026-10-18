Le président de Getafe, Torres, a fait l’effet d’une bombe dans le football espagnol en révélant que le club étudiait la possibilité de recruter le légendaire défenseur central Sergio Ramos. Après avoir déjà attiré Carvajal au terme d’une opération retentissante, Getafe envisage désormais de faire venir un autre ancien capitaine du Real Madrid au Coliseum.

Torres a confirmé avoir été en contact direct avec Rene Ramos, le frère et représentant du défenseur de 40 ans, afin d’évoquer la possibilité d’un retour en Liga pour le vétéran.

Le club madrilène a affiché de grandes ambitions ces dernières semaines, mais Torres a tenu à préciser que, si la porte restait ouverte, le recrutement de Ramos n’était pas actuellement la priorité du secteur sportif. Invité de l’émission Tablero Deportivo sur Radio Nacional de España (RNE), le président a reconnu que l’effectif était déjà bien pourvu en défense centrale, sans toutefois exclure une arrivée si les conditions étaient réunies. « C’est un dossier sur lequel nous travaillons depuis un certain temps », a expliqué Torres, soulignant que l’intérêt pour le champion du monde était loin d’être une simple lubie passagère.